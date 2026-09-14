iPhone Duo Max será el próximo, y Duo Mini podría llegar

Tras la reciente presentación oficial del nuevo iPhone Duo, el analista de Bloomberg Mark Gurman ha revelado que Apple contempla expandir su línea de teléfonos plegables en los próximos años con un futuro iPhone Duo Max de mayor pantalla. A través de su boletín semanal Power On, Gurman ha analizado tanto la hoja de ruta que maneja la compañía como la lógica interna detrás del nombre elegido para esta nueva categoría de producto.

La estrategia de nomenclatura: por qué «Duo» y no «Ultra»

Durante los meses previos al anuncio, diversos empleados dentro de la propia Apple llegaron a referirse internamente al dispositivo como «iPhone Ultra», denominación que se vio reforzada por las filtraciones y el debate en los medios. No obstante, la compañía optó finalmente por el sufijo «Duo».

Según explica Gurman, esta decisión responde a dos motivos estructurales:

Coherencia de catálogo: La palabra «Duo» consta de tres letras, alineándose visualmente con apellidos consolidados en la marca como Air o Pro .

La palabra «Duo» consta de tres letras, alineándose visualmente con apellidos consolidados en la marca como o . Flexibilidad de gama: El término «Ultra» habría limitado la capacidad de segmentar la familia plegable, mientras que «Duo» permite combinaciones posteriores y derivaciones comerciales naturales.

Un catálogo plegable en expansión: iPhone Duo Max y otros formatos

Bajo este nuevo esquema de producto, Gurman anticipa que el movimiento más lógico a medio plazo será el lanzamiento de un iPhone Duo Max, un modelo centrado en ofrecer una superficie de pantalla aún mayor para maximizar el uso multitarea y el consumo multimedia. Asimismo, el analista no descarta que en el futuro la gama se diversifique con alternativas como un «Duo SE», con especificaciones más ajustadas, o un «Duo Mini» con formato tipo concha (clamshell).

Por otro lado, Gurman prevé que el iPhone Duo logrará consolidarse como el plegable de referencia en el mercado general. El analista sustenta esta previsión en tres factores técnicos determinantes: la optimización del software para su doble pantalla, la calidad de construcción del hardware y los avances en durabilidad frente a las propuestas actuales de la competencia.

Conclusión

La adopción del nombre «Duo» confirma que Apple no concibe el teléfono plegable como un experimento aislado, sino como una nueva línea troncal con recorrido a largo plazo dentro de su catálogo. Con una versión estándar ya presentada, la llegada de un modelo Max parece el paso natural para consolidar el formato.

¿Consideras que un formato plegable más grande como el hipotético iPhone Duo Max tiene sentido práctico en el día a día, o prefieres las dimensiones actuales del modelo estándar?