iPhone Duo: $2000, Apple Pencil y para octubre

El esperado teléfono plegable de Apple finalmente llegará al mercado bajo la denominación comercial de iPhone Duo, dejando atrás el nombre provisional de «iPhone Ultra» utilizado en filtraciones previas. Según ha revelado Mark Gurman en Bloomberg, el dispositivo tendrá un precio de partida de 2.000 dólares para su versión base de 256 GB de almacenamiento, alcanzando cerca de los 3.000 dólares en las configuraciones más altas. Aunque su presentación coincide con la gama iPhone 18 Pro, su salida a la venta se retrasará como mínimo hasta octubre.

Estrategia de precios y disponibilidad en el mercado

Los costes de fabricación del terminal se incrementaron notablemente debido a la reciente escasez de componentes de memoria. Para evitar que el modelo de entrada superase la barrera psicológica de los 2.000 dólares, Apple asumirá parte de los costes en la versión base, mientras que trasladará los márgenes a las capacidades superiores. A nivel de distribución, el teléfono estará disponible inicialmente en dos acabados: blanco y azul oscuro, con una ventana de comercialización prevista a partir de octubre debido a dificultades en la cadena de producción.

Especificaciones técnicas y compatibilidad de accesorios

El reporte detalla los componentes clave de hardware que darán vida al nuevo formato plegable de la compañía:

Procesador y conectividad: Incorporará el nuevo chip A20 Pro junto con el módem C2 desarrollado por Apple.

Incorporará el nuevo chip A20 Pro junto con el módem C2 desarrollado por Apple. Sistema de cámaras: Configuración trasera de doble lente de 48 megapíxeles y una cámara frontal de 12 megapíxeles.

Configuración trasera de doble lente de 48 megapíxeles y una cámara frontal de 12 megapíxeles. Estructura y diseño: Mecanismo de bisagra magnética para el sistema de apertura y cierre.

Mecanismo de bisagra magnética para el sistema de apertura y cierre. Accesorios: Compatibilidad directa con el lápiz óptico Apple Pencil.

Junto a estos datos, la fuente señala que los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max experimentarán una subida de precio de 100 dólares respecto a la generación anterior, un ajuste inferior al proyectado inicialmente por analistas de la industria.

El posicionamiento del formato plegable

Con un precio de partida elevado y una ventana de lanzamiento posterior a la de los modelos convencionales, el iPhone Duo se orienta a un segmento específico dispuesto a asumir el sobrecoste de una pantalla doble. ¿Consideras acertado fijar el precio base en 2.000 dólares o crees que limitará su adopción frente a la gama Pro tradicional?