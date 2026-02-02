El calendario de lanzamientos de Apple para los próximos años podría dar un giro poco habitual si se cumplen las previsiones de la cadena de suministro asiática. Diversos rumores apuntan a que la compañía habría decidido colocar el iPhone Fold como prioridad frente al iPhone 18, concentrando su catálogo de 2026 en la gama más cara y dejando el modelo base para más adelante.

Fuentes del sector describen una estrategia en la que el foco se desplaza de la renovación anual de toda la familia a un mensaje muy claro: en 2026 el producto estrella sería un iPhone plegable de formato libro, acompañado únicamente por dos iPhone 18 de corte profesional. El iPhone 18 estándar, pensado para el público más amplio, se movería al primer tramo de 2027, alterando así uno de los rituales más consolidados de la marca.

Un cambio de hoja de ruta: menos modelos y más gama alta

Según filtraciones recopiladas por medios asiáticos, Apple trabaja con un escenario en el que en la segunda mitad de 2026 solo veríamos tres iPhone de nueva generación: el plegable y dos versiones de gama alta de la familia iPhone 18, en la línea de los actuales modelos Pro. El clásico cuarteto con modelo base y variante más asequible se quedaría fuera del evento principal.

Este ajuste responde, por un lado, a la necesidad de optimizar una cadena de suministro ya de por sí muy tensionada. Fabricar un plegable en grandes volúmenes implica reservar líneas específicas, asumir mayores tasas de fallo en pantallas flexibles y destinar más ingeniería de proceso que a un iPhone tradicional. Con recursos limitados, la compañía preferiría priorizar aquellas referencias que dejan más margen por unidad.

Por otro lado, la decisión encaja con una estrategia comercial que busca concentrar la atención del mercado en los modelos más rentables de todo el catálogo. Reducir el número de novedades facilita el mensaje y evita que un iPhone 18 estándar, previsiblemente más económico, le robe protagonismo al gran lanzamiento del año.

En este esquema, el año 2026 se presentaría casi como una edición especial de la gama iPhone: tres terminales ultra premium para quienes estén dispuestos a pagar más por las últimas prestaciones, mientras buena parte de los usuarios tendrá que seguir conviviendo con generaciones anteriores un ciclo extra.

El iPhone Fold como apuesta principal de 2026

En el centro de este cambio está el primer iPhone plegable de Apple, conocido de forma informal como iPhone Fold. La compañía llevaría años probando prototipos, pero las últimas informaciones apuntan a un diseño tipo libro, descartando de momento el formato concha. Plegado, el dispositivo tendría un tamaño cercano al de un iPhone grande actual; abierto, se aproximaría a una pequeña tablet.

Las dimensiones filtradas hablan de una pantalla exterior de algo más de 5 pulgadas (en torno a 5,3-5,5”) y un panel interno de unas 7,7-7,8 pulgadas, con una relación de aspecto más ancha de lo habitual, cercana a 4:3. La idea es ofrecer una experiencia de lectura, navegación y vídeo más parecida a la de un iPad mini que a la de los plegables estrechos que dominan hoy el mercado Android.

El grosor es otro de los puntos llamativos: las filtraciones sitúan el chasis en torno a los 9 mm cuando está cerrado y unos 4,5 mm al abrirlo, una cifra muy agresiva para un móvil de este tipo. Para conseguirlo, Apple apostaría por una estructura combinada de aluminio y titanio que aporte rigidez y mantenga el peso bajo control, así como por una bisagra de nueva generación diseñada específicamente para reducir al máximo la sensación de pliegue en la pantalla.

En la parte frontal e interior se utilizarían paneles OLED LTPO de 120 Hz, con marcos muy estrechos y un cristal ultrafino flexible suministrado por la industria surcoreana. El objetivo sería minimizar la arruga central y acercarse a la sensación de una pantalla continua, uno de los aspectos que más recelos generan hoy entre quienes se plantean un plegable.

Este desarrollo no solo supone un reto técnico, también condiciona el resto de la gama. Reservar capacidad de producción para el iPhone Fold obliga a tomar decisiones: menos referencias simultáneas, previsiones de volumen más prudentes y una distribución más escalonada entre 2026 y 2027.

Potencia, memoria y autonomía: un plegable de cifras altas

La parte interna del iPhone Fold también se perfila como una declaración de intenciones. Diversos informes de la cadena de suministro señalan que el dispositivo estrenaría un nuevo procesador de la familia A20, fabricado en un proceso de 2 nanómetros en colaboración con TSMC. Este salto litográfico permitiría mejorar tanto el rendimiento bruto como la eficiencia energética frente a la generación actual.

En cuanto a memoria, todo indica que Apple no se quedaría corta: la referencia son los últimos modelos Pro, y las filtraciones apuntan a un mínimo de 12 GB de RAM para manejar con comodidad la multitarea en modo tablet, con varias aplicaciones abiertas en pantalla dividida, y un almacenamiento que partiría directamente de capacidades altas.

La batería es otro de los apartados donde el plegable marcaría un antes y un después dentro de la gama. Se habla de una capacidad cercana a los 5.500 mAh, que sería la mayor vista hasta ahora en un iPhone. Para ponerlo en contexto, el tope actual ronda los 4.800 mAh, y muchos plegables Android se quedan por debajo de esa cifra, en torno a los 4.400-5.000 mAh.

Para encajar esa batería en un cuerpo tan fino, Apple recurriría a celdas de tipo Silicon-Carbon, una tecnología que permite empaquetar más energía en menos espacio. Combinada con el chip de 2 nm y las pantallas LTPO, la marca buscaría convertir la autonomía en uno de los argumentos clave del iPhone Fold, un punto sensible en dispositivos que tienen que alimentar dos paneles y un uso más intensivo.

En fotografía, las filtraciones hablan de un sistema de cuatro cámaras repartidas entre exterior e interior: módulo trasero con dos sensores, cámara en la pantalla externa y otra en el panel plegable. La idea sería mantener unas prestaciones comparables a las de los iPhone 18 Pro pese a las limitaciones de espacio que introduce la bisagra.

Coste de memoria, IA y por qué se retrasa el iPhone 18 estándar

Más allá de la innovación, pesa un factor muy mundano: el coste de los componentes. La demanda de chips de memoria DRAM y NAND se ha disparado por el auge de los centros de datos y los servicios de inteligencia artificial, lo que ha provocado una subida de precios tras varios años de caídas continuas.

Fabricantes y analistas de la región asiática apuntan a incrementos de entre un 10 % y un 15 % en el coste de memoria por dispositivo. Ese cambio rompe uno de los supuestos sobre los que se ha construido la industria del smartphone: cada nueva generación mejoraba prestaciones y, a menudo, mantenía precios gracias a componentes más baratos. En 2026, ese equilibrio ya no está tan claro.

Para Apple, la consecuencia es directa. Si el coste por unidad sube, tiene más sentido volcar los recursos en los teléfonos donde es más fácil repercutir ese incremento en el precio final. La gama alta, y especialmente un plegable posicionado por encima de los 2.000 euros, soporta mejor esos ajustes que un modelo estándar enfocado a un público más sensible al precio.

De ahí que el iPhone 18 base se desplace, según estas previsiones, a la primera mitad de 2027. Esa ventana permitiría a Apple negociar mejor con proveedores, ajustar especificaciones y decidir hasta qué punto traslada al usuario el nuevo contexto de costes o compensa parte del impacto con su margen.

Mientras tanto, el catálogo de 2026 se apoyaría en tres modelos muy caros: dos iPhone 18 Pro y Pro Max con pantallas algo más grandes y mejoras en cámara, y el iPhone Fold como gran novedad de formato. El usuario que normalmente se mueve entre los 800 y los 1.000 euros tendrá que mirar hacia generaciones anteriores o, si lo prefiere, considerar alternativas en Android.

Impacto para usuarios, operadores y mercado europeo

Para el consumidor medio en países como España, este cambio tiene implicaciones claras. El usuario que suele renovar su móvil cada dos o tres años con el nuevo iPhone «normal» se encontrará en 2026 sin un iPhone 18 estándar recién lanzado. Sus opciones pasarán por alargar un año más el ciclo, acogerse a un modelo anterior rebajado o, en algunos casos, valorar un cambio de plataforma.

Este movimiento llega, además, en un momento en el que el ciclo de vida del smartphone ya se había alargado en Europa. En muchos mercados desarrollados, la media se sitúa alrededor de los 3,5 años, impulsada por mejoras en durabilidad, actualizaciones de software más largas y un menor salto percibido entre generaciones. Un año sin iPhone base nuevo simplemente refuerza esa tendencia.

Los operadores europeos también notarán el cambio. El lanzamiento del modelo estándar suele ser la excusa perfecta para campañas de portabilidades y renovaciones masivas, con cuotas mensuales asumibles y una oferta agresiva en tiendas físicas y online. Si el catálogo de novedades se compone solo de terminales que superan con facilidad los 1.300-1.400 euros, las financiaciones se alargan, las cuotas suben y el riesgo de impago en contextos económicos complicados también crece.

En la práctica, esto desplaza parte del peso comercial hacia los iPhone de generaciones anteriores y el mercado reacondicionado, que en Europa ya venía ganando tracción. Un iPhone 17 o incluso un iPhone 16 con descuento puede convertirse en la opción de referencia para muchos clientes que no quieran o no puedan asumir un plegable o un Pro recién lanzado.

Desde el punto de vista de imagen de marca, Apple refuerza su posición en la franja alta, pero cede terreno en el segmento intermedio, justo donde competidores como Samsung y varios fabricantes chinos están pisando fuerte con modelos entre 400 y 800 euros.

La respuesta de Samsung y de los fabricantes chinos

El movimiento de Apple no se produce en el vacío. La sola perspectiva de un iPhone plegable bien posicionado ha llevado a otros actores a ajustar sus planes. En Corea del Sur se habla de que Samsung prepara un Galaxy Z Fold más ancho, conocido internamente como Wide Fold, con una producción inicial cercana al millón de unidades, una cifra elevada para un formato tan específico.

Este modelo utilizaría una pantalla interior de unas 7,6 pulgadas con relación 3:4 y un panel externo en torno a las 5,4 pulgadas, un conjunto muy parecido a lo que se atribuye al iPhone Fold. La idea es ofrecer una experiencia de mini tablet al abrirlo, anticipando o al menos igualando el enfoque que prepara Apple.

En China, compañías como Huawei, HONOR, OPPO o Xiaomi ya han llenado el mercado asiático y europeo de plegables en la franja de los 1.000-1.200 euros. La llegada de Apple por encima de los 2.000 euros podría actuar como techo psicológico que empuje a sus rivales a reposicionarse ligeramente hacia arriba, consolidando la gama media-alta Android en ese tramo de 400-600 euros que en Europa tiene cada vez más peso.

Para estos fabricantes, el desafío no es solo de precios. La entrada de Apple suele implicar una reescritura de formatos y prioridades. Si el iPhone Fold apuesta por paneles más anchos, buena autonomía y una integración de software centrada en la comodidad, es probable que veamos una oleada de plegables Android intentando replicar esa fórmula con sus propias variaciones.

En todo caso, el efecto más visible podría ser una mayor polarización del mercado: por un lado, terminales muy caros y tecnológicamente punteros; por otro, una gama media cada vez más competente. El espacio intermedio, precisamente donde se habría situado un hipotético iPhone 18 estándar de 2026, se estrecha.

Todo este baile de fechas, formatos y precios dibuja un escenario en el que Apple reorganiza su estrategia alrededor del iPhone Fold, sacrificando el lanzamiento inmediato del iPhone 18 estándar para dar prioridad a un dispositivo que mezcla móvil y tablet en un mismo cuerpo. Si los planes se cumplen, 2026 será un año centrado en tres iPhone muy caros pensados para quienes quieren lo último sin mirar demasiado el presupuesto, mientras que el grueso de usuarios europeos mirará a generaciones anteriores o esperará a 2027 para ver cómo encaja ese futuro iPhone 18 en un mercado de smartphones que, poco a poco, se acostumbra a ciclos más largos y precios más altos.