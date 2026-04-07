iPhone Fold entra en producción de prueba en Foxconn

Tras años de rumores, patentes y prototipos a puerta cerrada, el primer iPhone plegable de Apple ha dado un paso clave en su desarrollo: el llamado iPhone Fold ya habría entrado en la fase de producción de prueba en las líneas de montaje de Foxconn en China. Este movimiento indica que el diseño general del dispositivo, su hardware principal y la arquitectura interna están prácticamente definidos.

Esta etapa de fabricación en pequeño volumen sirve para poner a prueba procesos, materiales y ensamblaje antes de subir el ritmo a producción masiva. Aunque todavía queda camino por recorrer, todo apunta a que Apple está ya en la recta final de desarrollo de su primer plegable, con una ventana de lanzamiento que se sitúa en la segunda mitad de 2026 y un impacto especial en mercados como España y el resto de Europa, donde los móviles de gama alta siguen teniendo una fuerte demanda.

Producción de prueba en Foxconn: qué significa realmente

Las diferentes filtraciones procedentes de la cadena de suministro asiática coinciden en que Foxconn ya está ensamblando las primeras unidades funcionales del iPhone Fold. No se trata aún de fabricación en masa, sino de un lote limitado de dispositivos que se destina a comprobar si todo el proceso industrial es viable.

En esta fase, Apple evalúa aspectos como la integración de la pantalla flexible con el chasis articulado, el comportamiento de la bisagra tras miles de aperturas y cierres y la resistencia del conjunto a esfuerzos físicos y térmicos. Si los resultados son satisfactorios, el siguiente paso será ajustar las líneas de montaje para poder escalar la producción de cara al lanzamiento comercial.

Estas producciones de prueba son habituales cuando una marca introduce un factor de forma radicalmente nuevo. En el caso del iPhone Fold, la bisagra, el cristal ultrafino y la distribución interna de componentes exigen procesos de fabricación específicos que poco tienen que ver con los de un iPhone convencional.

Fuentes internas apuntan a que el diseño industrial ya está cerrado, lo que implica que Apple ha dado el visto bueno al formato tipo libro, con una gran pantalla interior y un panel externo para usos rápidos. A partir de ahora, el foco se centra en pulir detalles de producción y garantizar una fiabilidad acorde con los estándares de la compañía.

En paralelo, se espera que parte de estas unidades de prueba terminen en manos de empleados de Apple para uso interno, lo que podría provocar las primeras filtraciones de imágenes reales del iPhone Fold en los próximos meses, más allá de renders y esquemas que ya circulan por la red.

Calendario previsto: ventana de lanzamiento y relación con iPhone 18

Los informes procedentes de fuentes chinas señalan que Apple habría marcado a sus proveedores un objetivo de envíos para la segunda mitad de 2026. Esto encaja con la idea de un anuncio oficial alineado con la generación iPhone 18, aunque no necesariamente en el mismo evento.

Hay dos escenarios sobre la mesa: por un lado, que el iPhone Fold se presente junto a los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max en el clásico evento de septiembre, pero llegue a las tiendas unas semanas más tarde; por otro, que Apple opte por un evento independiente a finales de año, aprovechando la campaña navideña para convertir al plegable en el gran protagonista.

En cualquier caso, la fase de prueba actual sugiere que la producción masiva podría arrancar alrededor de mediados de 2026, siguiendo un calendario similar al de los modelos Pro tradicionales: validación en primavera, fabricación a gran escala en verano y disponibilidad comercial en el último tramo del año.

También se baraja la posibilidad de un lanzamiento con stock limitado durante los primeros meses, algo relativamente habitual en productos de primera generación con tecnología compleja, especialmente si los paneles plegables exigen un control de calidad más estricto. En Europa y España esto podría traducirse en plazos de entrega largos o unidades muy contadas en su primera oleada.

Aunque parte de los rumores iniciales hablaban de un encaje directo con el resto de la gama iPhone 18, lo que está ganando fuerza es la idea de que el Fold funcione como modelo aspiracional y diferenciado, sin eclipsar a los teléfonos más convencionales de la gama.

Diseño y formato: un plegable tipo libro más ancho de lo habitual

Las filtraciones coinciden en que el iPhone Fold apostará por un formato tipo libro con dos pantallas: una exterior para el uso diario rápido y otra interior de mayor tamaño para aprovechar todo el potencial multitarea. Nada de diseño tipo concha para esta primera generación.

Se espera que la pantalla exterior ronde entre 5,3 y 5,5 pulgadas, pensada para responder mensajes, revisar notificaciones o hacer llamadas sin abrir el teléfono. Al desplegar el dispositivo, entraría en juego un panel principal de alrededor de 7,7 pulgadas, con una relación de aspecto cercana al 4:3 que acercaría la experiencia a la de un pequeño iPad.

Uno de los detalles que más se repiten es que el iPhone Fold sería más ancho que otros plegables actuales, algo que recuerda al enfoque de modelos como el primer Google Pixel Fold. Este formato algo más cuadrado facilitaría alcanzar cualquier punto de la pantalla con una mano, tanto en vertical como en horizontal, y favorecería la lectura, el consumo de contenido y la multitarea con varias apps abiertas en paralelo.

En términos de grosor, se habla de cifras en torno a 4,5 mm cuando está abierto y alrededor de 9 mm plegado, valores muy competitivos frente a otros móviles de este tipo. El objetivo es que, desplegado, la sensación en mano sea lo más cercana posible a la de un iPhone fino tradicional, sin el volumen extra que suelen arrastrar algunos plegables.

En cuanto a acabados, los primeros informes apuntan a un chasis en titanio y aluminio, con colores sobrios como negro y plata en el lanzamiento inicial. Apple se reservaría gamas cromáticas más llamativas para futuras generaciones, priorizando de entrada una imagen muy premium y discreta.

La gran batalla del pliegue: bisagra avanzada y cristal ultrafino

Más allá de la forma general del dispositivo, el aspecto que más expectativas genera es el del pliegue de la pantalla interior. Apple no solo quiere llegar al mercado plegable, sino hacerlo afrontando de frente el principal punto débil de esta categoría: la arruga visible y palpable en la zona central del panel.

Las informaciones procedentes de proveedores asiáticos hablan de un objetivo muy ambicioso: un pliegue con una depresión inferior a 0,15 mm cuando la pantalla está completamente abierta. Estamos hablando de una hendidura comparable al grosor de un cabello humano, prácticamente imperceptible tanto a la vista como al tacto en condiciones normales de uso.

Para lograrlo, Apple habría apostado por una combinación de cristal ultrafino (UTG) y una bisagra de nueva generación. El cristal, suministrado por Corning y procesado por socios como Lens Technology, se reforzaría para minimizar microgrietas y mejorar la flexión continuada. Encima, una fina capa de poliimida transparente serviría como protección adicional frente a arañazos sin sacrificar la sensación de estar tocando cristal real.

El otro pilar de este sistema es la bisagra. Diversas fuentes hablan de una bisagra fabricada con aleaciones tipo metal líquido, un material amorfo en el que Apple lleva tiempo investigando y que ofrece una alta resistencia a la deformación y gran capacidad para absorber impactos. Esta solución permitiría repartir mejor las tensiones mecánicas a lo largo del eje de pliegue, evitando que siempre flexione exactamente por el mismo punto.

El conjunto se completaría con un panel OLED específico desarrollado por Samsung Display, con tecnología de filtro de color sobre encapsulación (CoE) que elimina la clásica capa polarizadora, reduciendo grosor y mejorando el brillo. Al haber menos capas entre el dedo y los píxeles, la curvatura necesaria para plegar la pantalla también se reduce, ayudando a que la superficie desplegada se perciba más lisa.

Durabilidad y envejecimiento de la pantalla flexible

Por muy sofisticada que sea la tecnología del pliegue, queda un interrogante que solo se despejará con el tiempo: cómo envejecerá la pantalla flexible con el uso real. Todas las cifras que se manejan ahora se refieren a unidades prácticamente recién salidas de fábrica.

Apple estaría sometiendo al iPhone Fold a pruebas de laboratorio con cientos de miles de ciclos de apertura y cierre, con el objetivo de fijar una cifra oficial de resistencia, algo que ya ha hecho con bisagras y mecanismos de generaciones anteriores de productos. Estas pruebas ayudan a identificar puntos críticos, desde pequeñas arrugas iniciales hasta posibles fallos por fatiga de materiales.

La compañía quiere evitar los tropiezos que sufrieron algunos de los primeros plegables de la competencia, que mostraron signos de desgaste prematuro o incluso roturas en la zona del pliegue. Por ello, la estrategia parece clara: retrasar el lanzamiento todo lo necesario hasta que la combinación de cristal ultrafino, bisagra y capas intermedias soporte un uso intensivo sin sorpresas.

En la práctica, es razonable asumir que, con los años, pueda aparecer cierta marca o cambio de textura en la zona central, algo prácticamente inevitable en pantallas que se doblan a diario. La clave estará en cuánto tarda en hacerse visible ese desgaste y si afecta realmente a la experiencia de uso para la mayoría de usuarios.

Una vez llegue al mercado, no faltarán los clásicos tests extremos en redes sociales, doblando el teléfono más allá de lo recomendable o sometiéndolo a condiciones poco realistas. Aunque no reflejen el uso diario, estos vídeos ayudarán a visualizar el margen de seguridad del diseño de Apple frente a lo que ya hemos visto en otros fabricantes.

Hardware esperado: potencia de gama alta y foco en multitarea

Aunque Apple no ha confirmado especificaciones, las distintas filtraciones sitúan al iPhone Fold al nivel de los modelos Pro de próxima generación. Se espera que comparta plataforma de hardware con el futuro iPhone 18 Pro Max, utilizando un procesador Apple A20 Pro fabricado en 2 nm por TSMC.

Este salto de litografía debería traducirse en mejor rendimiento y eficiencia energética, algo clave en un dispositivo que combina una gran pantalla interna con funciones avanzadas de multitarea. Se habla de configuraciones con al menos 8 GB de memoria RAM, e incluso 12 GB en algunas variantes, y un almacenamiento que arrancaría en 256 GB para el modelo base.

En conectividad, los rumores apuntan a nuevos chips inalámbricos C2 y N2, diseñados para optimizar el consumo de WiFi, Bluetooth y otros sistemas de radio. También se menciona la integración de un módem 5G de nueva generación, con soporte para bandas de alta frecuencia allí donde estén disponibles, algo especialmente relevante en grandes ciudades europeas.

Uno de los cambios que más pueden notarse en el día a día es el abandono definitivo de la bandeja física de SIM en favor de la eSIM como única opción. Esta decisión, que ya se ha empezado a ver en algunos modelos y mercados, libera espacio interno para batería y componentes, aunque obligará a muchos usuarios a adaptarse a la gestión totalmente digital de sus líneas móviles.

Para alimentar este conjunto, las fuentes hablan de la mayor batería montada hasta ahora en un iPhone, con capacidades que podrían superar con holgura las de los modelos Pro Max actuales. La combinación de batería generosa, procesador eficiente y panel OLED optimizado será esencial para ofrecer una autonomía competitiva incluso usando la pantalla interior de forma intensiva.

Software y experiencia de uso plegable

El hardware es solo una parte de la ecuación. Para que el iPhone Fold tenga sentido, Apple necesita que iOS se adapte de forma natural al formato plegable. Diversas fuentes apuntan a que versiones futuras del sistema incorporarán optimizaciones específicas para este tipo de dispositivos.

Entre las funciones que se barajan destacan un modo de pantalla dividida más flexible, mejoras en la gestión de ventanas para trabajar con varias apps a la vez y una interfaz que cambie de forma fluida al pasar de la pantalla externa a la interna. La idea es que el usuario no tenga que pensar demasiado en cómo colocar el teléfono: el sistema se encargaría de reorganizar contenidos según la orientación y el grado de apertura.

En este contexto, la pantalla interior actúa casi como un pequeño iPad integrado. Ver series, editar documentos, revisar fotos o jugar se beneficiaría de ese extra de superficie, siempre que las apps estén bien adaptadas. No sería extraño ver a Apple empujar a los desarrolladores, también en Europa, a adoptar diseños adaptativos que aprovechen al máximo la multitarea y el cambio entre pantallas.

En cuanto a la seguridad biométrica, los informes indican que Apple podría prescindir de Face ID en esta primera generación plegable, en favor de un Touch ID integrado en el botón lateral. Este enfoque simplifica la integración de sensores en una pantalla flexible y garantiza un desbloqueo cómodo, tanto si el teléfono está abierto como plegado.

La experiencia final dependerá de cómo se combinen todas estas piezas: transiciones entre pantallas, gestión del estado de las apps al plegar o desplegar el teléfono y uso en modos mixtos, por ejemplo apoyado sobre una mesa a modo de pequeña pantalla para videollamadas o reproducción de vídeo.

Competencia y posición de Apple en el mercado plegable

Mientras Apple apura los últimos pasos antes del lanzamiento de su primer plegable, fabricantes como Samsung, OPPO o Google ya acumulan varias generaciones en este segmento. Samsung, en particular, se prepara para lanzar su octava serie Galaxy Z Fold, consolidando su experiencia con pantallas flexibles.

Esta ventaja en tiempo no significa necesariamente que Apple llegue en desventaja. La compañía conserva una posición muy fuerte en el ecosistema de gama alta, especialmente en Europa y España, donde la integración entre dispositivos y servicios (Mac, iPad, Apple Watch…) pesa tanto o más que las especificaciones puras.

El movimiento de Apple pretende entrar en este nicho de una forma más madura, evitando errores de juventud y apostando por un producto más pulido desde el primer día. Si la promesa de un pliegue casi invisible se materializa, es probable que se convierta en referencia frente a otros plegables que aún muestran una arruga claramente perceptible en el centro de la pantalla.

En cualquier caso, la irrupción del iPhone Fold también servirá para acelerar la competencia en la gama más alta de precio, obligando a otros fabricantes a mejorar todavía más bisagras, paneles OLED y optimizaciones de software para no quedarse atrás ante el nuevo rival.

Para los usuarios españoles y europeos, el resultado será un catálogo más amplio de opciones plegables, con Apple sumándose a un juego en el que hasta ahora solo participaban fabricantes Android. La duda está en qué cuota de mercado real podrá conquistar un dispositivo que no apunta precisamente a ser asequible.

Precio y posicionamiento en España y Europa

Todo apunta a que el iPhone Fold se situará claramente en la franja más alta del mercado. Las estimaciones que circulan en la industria hablan de un rango de precio que podría moverse entre los 1.800 y los 2.500 dólares, lo que, aplicando los habituales ajustes de impuestos y cambio, situaría al dispositivo en torno a los 1.900-2.400 euros en Europa.

En España, donde el precio de los iPhone Pro ya roza cifras elevadas, no sería extraño que el modelo básico del iPhone Fold, con 256 GB de almacenamiento, se colocara alrededor de los 2.000 euros o algo por encima. Esto lo convertiría en un producto claramente aspiracional, destinado a un público que prioriza tener la última tecnología por encima del precio.

El contexto tampoco ayuda a abaratar costes: el incremento en el precio de la memoria RAM y de los paneles OLED plegables, unido a la complejidad de la bisagra y los nuevos materiales, empuja inevitablemente el coste de fabricación hacia arriba. Apple podría intentar contener algo la cifra final para no superar ciertas barreras psicológicas, pero no parece probable que estemos ante un dispositivo para todos los bolsillos.

Frente a los iPhone 18 Pro y Pro Max, que seguirán cubriendo la gama alta más tradicional, el iPhone Fold se colocaría un peldaño por encima, tanto en precio como en imagen. La compañía asumiría que su primer plegable será, al menos en sus inicios, un producto de nicho dentro de la gama iPhone, algo reservado a entusiastas, profesionales móviles y usuarios que realmente vayan a sacar partido al formato híbrido entre móvil y tablet.

Con estas premisas, el impacto del iPhone Fold en España y Europa no se medirá tanto en volumen de ventas como en influencia sobre la percepción de los móviles plegables. Si el producto convence, puede terminar de normalizar este tipo de dispositivos y acelerar que, en unos años, los precios bajen y los plegables lleguen a un público más amplio.

Con el iPhone Fold entrando ya en producción de prueba en Foxconn, Apple se acerca al momento decisivo de su desembarco en el mundo de los móviles plegables: un proyecto que combina un formato tipo libro más ancho de lo habitual, un esfuerzo notable por casi borrar el pliegue de la pantalla y un hardware de primera línea que, previsiblemente, se dejará notar también en el precio, especialmente en mercados como España y el resto de Europa, donde este nuevo iPhone se perfila como un dispositivo tan exclusivo como esperado.