El iPhone plegable parece que no se retrasará

El desarrollo del primer dispositivo plegable de Apple ha alcanzado un hito crítico en su hoja de ruta técnica. Según los últimos informes provenientes de la cadena de suministro en Asia, el iPhone Fold ha entrado oficialmente en la fase de prueba de fabricación en las instalaciones de Foxconn. Este avance sitúa el lanzamiento del terminal en la ventana de septiembre de 2026, coincidiendo con la llegada de la futura familia iPhone 18.

Fase de producción de prueba en Foxconn

El proceso de fabricación de un producto de Apple consta de varias etapas antes de llegar a las manos del consumidor. En este momento, el dispositivo se encuentra en el periodo de validación donde se evalúa la viabilidad del ensamblaje a gran escala. El objetivo principal es testar la integración de la pantalla flexible con el chasis y el correcto funcionamiento de los componentes internos bajo condiciones de estrés físico y técnico.

De no presentarse contratiempos durante estas pruebas, se espera que la producción en masa comience de forma oficial en torno al mes de julio de 2026. Este calendario es idéntico al que la firma de Cupertino emplea habitualmente para sus modelos de gama alta, como el iPhone 18 Pro, asegurando un volumen de stock suficiente para el lanzamiento global en el tercer trimestre del año.

La entrada en esta fase indica que el diseño industrial ha sido validado y que la cadena de suministro está lista para escalar la producción. Foxconn ya estaría ajustando las líneas de montaje para integrar los nuevos procesos que requiere un terminal de estas características, especialmente en lo relativo al sellado de componentes y la gestión del espacio interno en un chasis articulado que debe albergar sistemas de batería dual.

Innovación en componentes y diseño

La información filtrada apunta a que Apple no solo se ha centrado en la flexibilidad, sino en la durabilidad extrema. Se rumorea que el iPhone Fold utilizará una bisagra fabricada mediante impresión 3D, una técnica que permite reducir el peso manteniendo una resistencia estructural elevada. Este componente es vital para garantizar el ciclo de vida del panel, que sería suministrado por Samsung Display tras meses de optimización de materiales.

En cuanto a la ergonomía, los esquemas de diseño actuales sugieren un cuerpo que agrupa todos los botones físicos en el lateral derecho, dejando el perfil izquierdo completamente limpio. Esta decisión facilitaría el uso del terminal tanto en modo plegado como extendido, optimizando la interacción con iOS en un formato que, presumiblemente, ofrecerá una superficie de visualización muy superior a las 6,7 pulgadas actuales del modelo Pro Max.

Apple habría intensificado los pedidos de paneles plegables tras validar la resistencia de los nuevos polímeros. La estrategia parece clara: evitar los problemas de juventud que sufrieron otros terminales de la competencia, priorizando la fiabilidad del panel OLED frente a un lanzamiento apresurado. La madurez de la tecnología de Samsung ha sido clave para que Apple dé finalmente luz verde a esta fase de testeo real.