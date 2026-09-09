¿iPhone lento después de actualizar a iOS 27? Esta es la solución

Después de una actualización importante de iOS, iPadOS o macOS es bastante habitual notar que Spotlight encuentra menos cosas, tarda demasiado en mostrar resultados o directamente parece no funcionar bien. No significa necesariamente que la actualización haya roto nada. Apple ha publicado un nuevo documento de soporte explicando qué ocurre: Spotlight necesita volver a crear y actualizar un índice local con el contenido de nuestro dispositivo. Ahí entran documentos, mensajes, contactos, fotografías, notas, correos electrónicos, aplicaciones o ajustes. Siri también puede utilizar parte de este índice para responder a nuestras peticiones. Y aquí está el detalle importante: si tenemos muchos datos, completar el proceso puede llevar varias horas e incluso días.
La forma de conseguir que termine antes es bastante sencilla. Apple recomienda dejar el dispositivo sin utilizar, conectarlo a la corriente y mantenerlo conectado a Internet mediante Wi-Fi o Ethernet. Esto último resulta especialmente importante cuando el sistema necesita descargar correos u otros datos antes de incorporarlos al índice. En mi caso, haría exactamente lo mismo que después de restaurar un iPhone: dejarlo una noche conectado al cargador y a una buena red Wi-Fi antes de empezar a buscar soluciones más agresivas. En el Mac podemos comprobar si Spotlight sigue trabajando pulsando Comando + barra espaciadora: si la indexación está activa aparecerá un indicador de progreso en la parte superior de la ventana. En el iPhone y el iPad podemos encontrar un aviso en Ajustes indicando que Buscar y Siri se están optimizando, mientras que Mail puede mostrar su propia advertencia si todavía no ha terminado de indexar el correo. Apple también aclara algo que a veces olvidamos: el índice es local y privado, permanece en cada dispositivo y no se comparte ni con Apple ni con nuestros otros equipos. Por tanto, un iPhone, un iPad y un Mac tendrán que completar el proceso por separado.
Si después de varios días Spotlight sigue sin encontrar determinado contenido, entonces sí merece la pena revisar la configuración. En iPhone o iPad, entra en Ajustes > Buscar y comprueba que las aplicaciones o contenidos que echas en falta están habilitados para aparecer en las búsquedas. En el Mac podemos ir un paso más allá: Ajustes del Sistema > Spotlight > Privacidad de búsqueda, añadir temporalmente la carpeta o disco problemático a las ubicaciones excluidas, esperar unos segundos y volver a eliminarlo. Eso obliga a Spotlight a reindexar ese contenido. Mi consejo, sin embargo, sería no tocar nada nada más actualizar: cargador, Wi-Fi y unas horas de paciencia suelen ser una solución bastante más sensata que empezar a reconstruir índices a ciegas.