Cuando tu iPhone no recibe llamadas pero WhatsApp funciona perfectamente, la sensación es de locura: los datos van bien, los mensajes entran, las videollamadas por apps funcionan… pero las llamadas “de toda la vida” fallan o se van directas al buzón de voz. Y claro, si estás esperando algo importante —o tienes peques en casa—, no es precisamente un tema menor.

En esta guía vas a encontrar todas las causas habituales y las soluciones más efectivas que recomiendan tanto el soporte oficial de Apple como webs especializadas y experiencias reales de usuarios. Veremos qué revisar en la configuración del iPhone, qué puede estar pasando con la red o la operadora, cómo descartar problemas con la SIM e incluso qué hacer si el fallo es intermitente y solo se arregla al reiniciar el móvil. Vamos a explicarte todo sobre el problema «iPhone no recibe llamadas pero sí Whatsapp»

Por qué tu iPhone puede no recibir llamadas aunque sí funcione WhatsApp

Lo primero es entender que las llamadas de teléfono y las llamadas de WhatsApp no usan la misma “ruta”. Las llamadas normales dependen de la red móvil de tu operador, mientras que WhatsApp y otras apps tiran de la conexión a Internet (datos móviles o Wi‑Fi). Esto explica por qué puedes hablar por WhatsApp sin problema mientras las llamadas entrantes fallan o no suenan.

En la práctica, este tipo de fallo suele estar relacionado con alguno de estos grupos de causas: configuración del iPhone (No molestar, desvío, bloqueo de contactos, silenciar desconocidos), problemas con la red o la SIM, errores de software (iOS o ajustes del operador) o incidencias puntuales del propio operador móvil.

Además, Apple reconoce que en algunos casos concretos, sobre todo tras ciertas actualizaciones de iOS, pueden producirse errores de red que se corrigen al reiniciar el dispositivo, pero que vuelven a aparecer a los pocos días si no se ataja el origen del problema (por ejemplo, un fallo de configuración, un bug de iOS o un conflicto con la tarjeta SIM).

Otro punto clave es que no todos los síntomas son iguales: a veces el iPhone no recibe ninguna llamada; otras, sí entran algunas pero no todas; en otros casos, te deja llamar pero no recibir o al revés. Observa bien qué ocurre, porque esto ayuda a afinar mucho el diagnóstico.

Problemas de red y del operador: lo primero que deberías descartar

Antes de volverte loco con los menús del iPhone, conviene comprobar si el problema viene de fuera: la cobertura, tu operadora o la propia red móvil. Si ves mensajes como “Sin servicio”, “Buscando” o solo aparece “SOS”, el iPhone ni siquiera está registrado correctamente en la red.

Revisa en la parte superior de la pantalla cuántas barras de señal tienes: si solo hay una barra o ninguna, o si en tu zona suele haber problemas de cobertura, es bastante posible que el fallo esté ahí. En sótanos, garajes, zonas rurales o edificios con muros muy gruesos es habitual que las llamadas se corten o no entren.

Si sospechas un problema de cobertura, muévete a otro lugar y vuelve a probar. A veces, cambiar de habitación basta para que la red vuelva a funcionar como debe. Si con buena cobertura sigues igual, toca ir un paso más allá.

Otra forma de comprobar si es cosa de la red es activar las llamadas Wi‑Fi (si tu operador las soporta). Entra en Ajustes > Datos móviles (o Datos celulares) > Llamadas por Wi‑Fi y actívalas. Si con Wi‑Fi las llamadas funcionan, pero con la red móvil no, es muy probable que haya una incidencia con tu operador en esa zona.

También puedes apoyarte en plataformas como Downdetector, Estafallando o similares para ver si otros usuarios de tu misma compañía están reportando fallos. Y si lo prefieres, muchas operadoras ofrecen atención por chat en su web, en su app o incluso por redes sociales, donde te pueden confirmar si hay una avería general.

Contacto con tu operador: qué comprobar exactamente

Cuando hables con tu operadora, no te limites a decir que “no me entran las llamadas”. Pídeles que revisen una serie de puntos clave que Apple recomienda comprobar de forma expresa para descartar problemas ajenos al móvil.

En concreto, conviene confirmar que tu línea está correctamente configurada para usarse en un iPhone (en algunos casos, hay perfiles de red distintos según el tipo de dispositivo), que no hay incidencias generales en tu zona y que no tienes la línea restringida por un problema de facturación o por algún bloqueo administrativo.

Pide también que verifiquen si hay errores de llamadas registrados en sus sistemas. Muchas veces el operador puede ver si tu línea intenta registrar llamadas que fallan, si el desvío se activa desde la red o si hay algún servicio especial interfiriendo, como desvíos invisibles, RSim, restricciones de roaming o similares.

Si tienes más de una línea con la misma compañía, puedes hacer una prueba cruzada: mete otra SIM en tu iPhone y pon tu SIM en otro móvil. Si tu iPhone funciona bien con otra SIM, pero tu tarjeta falla también en el otro terminal, casi seguro que el problema es de la línea o de la propia SIM.

Revisa la SIM y pruebas básicas de hardware

La tarjeta SIM sigue siendo clave: si la SIM está dañada o hace mal contacto, puedes tener cobertura aparente, pero sufrir cortes constantes o imposibilidad de hacer o recibir llamadas. Es más común de lo que parece, sobre todo en móviles con muchos golpes o tras años sin cambiarla.

Apaga el iPhone, saca la bandeja de la SIM con la herramienta correspondiente (o un clip si no tienes otra cosa), comprueba que la tarjeta no está rayada, doblada o con la superficie metálica muy desgastada y vuelve a colocarla bien alineada. Enciende el dispositivo y prueba de nuevo a llamar y recibir llamadas.

Si después de esto sigues igual, haz la prueba de usar otra SIM de otra persona o de otra línea tuya. Si con esa otra SIM las llamadas funcionan sin problema, todo apunta a que tu tarjeta está dañada o mal provisionada, y deberás pedir un duplicado a tu operador.

Al revés, si ninguna SIM funciona correctamente en tu iPhone, ya no hablamos solo de la tarjeta: puede ser problema de software (iOS, ajustes del operador, configuración de red) o de hardware interno del propio teléfono, lo que requerirá soporte técnico especializado.

Configuración del iPhone que puede bloquear o silenciar llamadas

Una causa muy habitual de “mi iPhone no recibe llamadas” es que algún ajuste del propio sistema esté filtrando o desviando las llamadas sin que te des cuenta. Son cosas tan sencillas como el Modo avión, No molestar, el desvío de llamadas o la función de silenciar desconocidos.

Empieza por el Modo avión: si está activado, se desconectan todas las radios del teléfono (red móvil, Wi‑Fi, Bluetooth…). Ve a Ajustes y comprueba que el interruptor de Modo avión está desactivado. Puedes hacer la típica maniobra de activarlo durante cinco segundos y luego desactivarlo para forzar que el móvil se vuelva a registrar en la red.

Después, revisa los modos de Enfoque, en especial “No molestar”. En Ajustes > Enfoque > No molestar, comprueba que no tengas un horario configurado que bloquee las notificaciones de llamadas mientras la pantalla está bloqueada. Si lo tienes activo, las llamadas pueden entrar, pero no verás ni oirás nada.

Fíjate también en si tienes la función de Silenciar llamadas de números desconocidos activada. En Ajustes > Teléfono > Silenciar desconocidos, si este ajuste está encendido, todas las llamadas de números que no tengas en tu agenda, en Recientes o que no te hayan escrito antes por Mail o mensajes, se enviarán al buzón sin sonar. Si te estás perdiendo llamadas de repartidores, médicos, bancos o similares, probablemente venga de aquí.

No olvides echar un ojo al listado de Contactos bloqueados en Ajustes > Teléfono > Contactos bloqueados. Si sin querer bloqueaste a alguien, sus llamadas no aparecerán por ningún lado. Si ves algún número importante en esa lista, elimínalo del bloqueo.

Otro clásico es el desvío de llamadas. En Ajustes > Teléfono > Desvío de llamadas, verifica que la opción esté desactivada, salvo que tú quieras que todo vaya a otro número. Hay usuarios que sin saberlo activan desvíos con códigos cortos o tras tocar opciones del operador, y luego las llamadas nunca llegan al iPhone.

Problemas de software: iOS, ajustes del operador y configuración de red

Si todo lo anterior parece estar bien, entra en juego la parte de software: iOS, los ajustes del operador y la configuración de red del propio iPhone. Un pequeño fallo aquí puede provocar que, a los pocos días de encender el móvil, las llamadas dejen de funcionar hasta que lo reinicias.

En los iPhone con iOS actual es importante comprobar si hay actualizaciones pendientes del sistema. Ve a Ajustes > General > Actualización de software y verifica si hay una versión nueva lista para descargar e instalar. Algunas correcciones de iOS incluyen mejoras de estabilidad de red y solución de errores relacionados con llamadas.

Del mismo modo, revisa los ajustes del operador. En Ajustes > General > Información, espera unos segundos: si hay una actualización de “Operador” disponible, el sistema te mostrará un aviso para actualizar. Estas pequeñas actualizaciones ajustan la forma en que tu iPhone habla con la red de tu operadora y pueden resolver problemas de llamadas y datos.

Cuando todo apunta a un error de red interno del teléfono, Apple recomienda restablecer la configuración de red. Esto no borra fotos ni apps, pero sí elimina redes Wi‑Fi guardadas, contraseñas, VPN, APN y preferencias de conexión, dejando esa parte “de fábrica”.

Para hacerlo, entra en Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Restablecer > Restablecer ajustes de red. El iPhone se reiniciará y tendrás que volver a introducir tus claves Wi‑Fi, pero con suerte se habrán limpiado los errores que impedían hacer o recibir llamadas.

Si tras todo esto el problema aparece solo cada pocos días y se arregla temporalmente al reiniciar, es bastante probable que exista algún bug específico de iOS o un conflicto de software. En esos casos, además de mantener el sistema actualizado, puede venir bien hacer una copia de seguridad y restaurar el iPhone con ayuda de iTunes/Finder o del propio dispositivo, o incluso que un técnico de Apple ejecute diagnósticos avanzados con la app Soporte de Apple.

Cuando las llamadas de WhatsApp fallan pero las normales van bien

A veces el problema es justo al revés: las llamadas de teléfono entran, suenan y funcionan perfectamente, pero las llamadas de WhatsApp (u otras apps) no avisan, no suenan y solo aparece un aviso cuando la otra persona ya ha colgado.

En ese caso no estamos ante un fallo de red móvil, sino ante un problema de notificaciones o permisos de la app. Primero, entra en Ajustes > WhatsApp > Notificaciones (o desde Ajustes > Notificaciones > WhatsApp) y comprueba que tengas todas las alertas activadas, incluidos sonidos, globos y avisos en pantalla bloqueada.

Revisa también que WhatsApp tenga permiso para usar datos en segundo plano. En Ajustes > Datos móviles > WhatsApp, asegúrate de que puede usar datos móviles, y en la propia app, verifica que no esté restringida por ahorro de batería o por algún perfil de Enfoque que la silencie.

Si ya probaste a borrar la app y reinstalarla, actualizar iOS y sigues igual, puede tratarse de un conflicto puntual entre la versión de la app y la del sistema. Mantener tanto iOS como WhatsApp actualizados suele ser la mejor garantía para que las notificaciones de llamadas VoIP funcionen como deben.

Ocho pasos prácticos para cuando el iPhone no recibe llamadas

Integrando todas las recomendaciones anteriores, podemos organizar una especie de checklist rápido y bastante completo que te servirá para atacar el problema de forma ordenada cuando el iPhone no recibe llamadas pero sí WhatsApp, o directamente no te deja ni llamar ni recibir.

En primer lugar, verifica la señal mirando las barras en la parte superior de la pantalla. Si estás en un sótano, un garaje o en plena montaña, lo normal es que la cobertura sea pobre y el fallo no tenga nada que ver con el móvil. Muévete a un lugar con mejor cobertura y prueba de nuevo.

En segundo lugar, reinicia el dispositivo. Mantén pulsado el botón de encendido (y uno de los de volumen en modelos con Face ID), desliza para apagar, espera unos segundos y vuelve a encender. Muchos fallos de llamada menores desaparecen así, aunque si el problema vuelve cada dos días, habrá que seguir indagando.

El tercer paso es reinstalar la SIM. Sácala con la herramienta, límpiala suavemente para quitar polvo o suciedad, colócala de nuevo y reinicia el iPhone. Después, intenta hacer y recibir llamadas para ver si el contacto entre SIM y bandeja era el causante.

Cuarto: activa y desactiva el modo avión desde el Centro de control o desde Ajustes. Déjalo unos segundos activado y luego apágalo. Este truco fuerza al iPhone a “olvidar” la conexión anterior y negociar de nuevo con la red, lo que a veces soluciona cortes raros.

Quinto, asegúrate de desactivar el desvío de llamadas y revisar que no haya bloqueos ni listas de contactos vetados. Pide a alguien que te llame después de tocar estos ajustes, para confirmar si la llamada entra correctamente.

Sexto, si sospechas que la configuración de red está hecha un lío, restablece los ajustes de red como hemos explicado. Es uno de los pasos más efectivos cuando el iPhone “tiene línea” pero se comporta de forma errática con las llamadas.

En séptimo lugar, contacta con tu proveedor de servicios si ves que ni con buena cobertura ni con todos los ajustes limpios consigues que funcione. Ellos pueden ver incidencias, bloqueos, problemas con RSim o configuraciones especiales de tu número que tú no ves desde el móvil.

Y como octava opción, cuando ya lo has probado todo, puedes recurrir a herramientas de reparación de iOS especializadas que prometen solucionar errores del sistema sin borrar tus datos, o directamente pasar por el aro y acudir a un servicio técnico oficial de Apple o a un SAT de confianza para que hagan un diagnóstico completo del hardware.

Cuándo acudir al soporte de Apple o a un servicio técnico

Hay situaciones en las que, por mucho que toques ajustes y reinicies, el problema persiste, se repite con todas las SIM y con todas las redes, y no hay operador que le encuentre explicación desde su lado. En estos casos, es muy probable que la raíz del fallo esté en el propio iPhone.

Apple recomienda que, si has seguido todos los pasos habituales (comprobar configuración, restablecer ajustes de red, actualizar software, probar con otra ubicación y otra SIM) y no ves mejoría, contactes con el soporte de Apple para realizar una revisión más profunda.

En los modelos con iOS más reciente, puedes descargar la app Soporte de Apple, que incluye herramientas de diagnóstico remoto. Esta app puede detectar ciertos problemas de hardware o de red y guiarte a la mejor solución, ya sea una reparación, un reemplazo o algún ajuste adicional.

Si el iPhone todavía está en garantía —o cubierto por AppleCare— y se determina que hay un fallo de fábrica o un defecto en el módulo de comunicaciones, es posible que te reparen el dispositivo o incluso te den una unidad de sustitución sin coste. Si ya no tiene garantía, te informarán del precio de la reparación para que decidas si te compensa.

Además de Apple, hay servicios técnicos especializados en reparación de iPhone que pueden ayudarte si prefieres una opción más cercana o rápida. Eso sí, conviene asegurarse de que usan repuestos y procedimientos de calidad, porque un mal arreglo en la parte de antena o placa base puede empeorar el problema.

En definitiva, si tu iPhone no recibe llamadas pero sí funciona WhatsApp, lo lógico es ir descartando causas desde lo más sencillo a lo más complejo: cobertura, operador, ajustes del propio iPhone, SIM, configuración de red y, por último, posibles fallos de software o hardware. Siguiendo este recorrido ordenado, casi siempre se consigue identificar el origen real del fallo y ponerle solución antes de que vuelva a pillarte desprevenido en el peor momento.