Gurman anuncia la mayor renovación del iPhone de la historia

Apple está preparando la reestructuración más ambiciosa de su producto estrella en toda su historia. Según la información que desvela Mark Gurman, la compañía ha fijado una hoja de ruta que cambiará radicalmente el factor de forma del dispositivo. Todo comenzará con el iPhone plegable este año, pero se continuará con el primer iPhone con un diseño de pantalla completa real, sin bordes ni interrupciones visuales.

El iPhone plegable y el fin del pliegue visible

La gran novedad para finales de 2026 será el debut del iPhone plegable. Tras años de desarrollo interno, Apple habría logrado una solución técnica para el panel que minimiza drásticamente el surco central, una de las mayores críticas de los usuarios a la competencia. Este dispositivo utilizaría una nueva tecnología de laminación de vidrio que permite una mayor durabilidad sin sacrificar la delgadez característica de la marca, integrándose perfectamente con el ecosistema de iOS 27.

Este terminal no solo buscaría atraer al público entusiasta de la tecnología, sino establecer un nuevo estándar de productividad en movilidad. Se espera que el iPhone plegable aproveche las capacidades de los chips A20 para ofrecer funciones de multitarea avanzada, posicionándose como un híbrido entre el smartphone tradicional y el iPad mini, pero manteniendo un perfil compacto cuando está cerrado.

2027: La llegada del iPhone «All-Screen»

Para el vigésimo aniversario del iPhone, en 2027, Apple planea dar el salto definitivo al diseño all-screen. Esto implica la eliminación de cualquier recorte en la parte superior del panel, logrando que los sensores de Face ID y la cámara frontal queden ocultos bajo la pantalla. Esta tecnología permitiría aprovechar el 100% de la superficie frontal, eliminando incluso los bordes laterales (bezels) hasta niveles prácticamente imperceptibles.

Este hito de ingeniería obligaría a una reorganización de la tecnología de paneles OLED, utilizando materiales de alta transparencia en áreas específicas para que los sensores biométricos funcionen con la misma precisión que los actuales. Este diseño representaría la culminación de la visión original de Apple para el iPhone: un objeto que sea «una única hoja de vidrio» capaz de ejecutar cualquier tarea de computación espacial o móvil sin distracciones físicas.

Impacto en el usuario y estrategia comercial

La introducción de estos dos modelos en años consecutivos obligaría a una segmentación del catálogo sin precedentes. Mientras que el modelo plegable de 2026 se centraría en la versatilidad y la productividad, el modelo sin marcos de 2027 sería el referente en diseño industrial y minimalismo. Sería la primera vez que en dos años consecutivos hubiera cambios de diseño tan radicales.