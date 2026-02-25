El pliegue del iPhone plegable sale a la luz al comenzar su producción

El iPhone plegable ha comenzado su proceso de fabricación y, junto a este movimiento, se han filtrado detalles técnicos concretos sobre cómo será el pliegue de la pantalla. La información apunta a que Apple ya está produciendo unidades del dispositivo, lo que permite conocer datos específicos sobre uno de los elementos más sensibles del diseño: la arruga central que se forma al doblar el panel flexible. No se trata de estimaciones, sino de cifras derivadas del propio proceso de fabricación.

Según los datos filtrados, la profundidad del pliegue sería de aproximadamente 0.1 mm, una cifra que lo situaría por debajo de la de otros dispositivos plegables actuales. Además, el ángulo del pliegue también ha trascendido, indicando que el diseño de Apple busca reducir al máximo la visibilidad de la arruga cuando la pantalla está completamente desplegada. Estos valores reflejan un enfoque centrado en minimizar el impacto visual y táctil del pliegue en el uso diario.

El hecho de que el dispositivo haya comenzado a fabricarse marca un punto relevante en su desarrollo. La entrada en producción permite que se filtren especificaciones físicas reales, como ocurre en este caso con la medición de la arruga y su comportamiento estructural. A partir de ahora las filtraciones del nuevo iPhone plegable se van a suceder, y además su fiabilidad irá aumentando porque ya se basarán en elementos reales de la cadena de producción.