iPhone plegable: historia de su desarrollo y precios filtrados

Nuevos detalles revelados por el periodista Mark Gurman de Bloomberg han expuesto el proceso de desarrollo interno y los precios del primer iPhone plegable, un dispositivo que la compañía planea presentar en su evento especial y que podría rozar los 3.000 dólares en sus configuraciones superiores.

Precios estimados en dólares y su equivalente en euros

Inicialmente, Apple contempló un precio de partida de 1.999 dólares para mantenerse por debajo de la barrera psicológica de los 2.000 dólares, replicando el impacto comercial del iPhone X en 2017. Sin embargo, debido al impacto de la escasez global de memorias, las discusiones internas más recientes sitúan el precio base en 2.199 dólares, alcanzando hasta 3.000 dólares en las versiones de mayor capacidad.

Teniendo en cuenta el ajuste habitual por impuestos indirectos (como el 21% de IVA en España) y fluctuaciones de divisas frente a los precios sin tasas de Estados Unidos, los precios estimados para el mercado europeo quedarían de la siguiente forma:

Modelo base: 2.199 dólares (estimado en unos 2.399 a 2.449 euros ).

2.199 dólares (estimado en unos ). Configuraciones superiores: hasta 3.000 dólares (estimado en torno a 3.199 a 3.299 euros).

Pese a prever un impacto inicial en el público por este coste, la disposición de los usuarios a pagar cifras cercanas a los 2.000 dólares por modelos convencionales con almacenamiento ampliado convenció a la dirección de que existía un mercado viable para un dispositivo prémium de estas características.

Historia y retos de ingeniería: del concepto a la realidad

El proyecto cobró un impulso decisivo alrededor de 2020, cuando el entonces CEO Tim Cook regresó de un viaje por Asia convencido de la necesidad de competir contra las alternativas plegables de fabricantes como Samsung y Huawei. Aunque los equipos de ingeniería llevaban años estudiando pantallas y componentes plegables —incluso antes de la llegada del primer Galaxy Fold en 2019—, el proyecto estuvo estancado en debates sobre su formato, valorándose en etapas tempranas un iPad mini plegable antes de decantarse por el formato smartphone.

El desarrollo técnico, concebido inicialmente bajo la dirección de Dan Riccio y respaldado posteriormente por John Ternus, priorizó cuatro desafíos críticos:

Reducción del pliegue visible en el panel interior.

visible en el panel interior. Fiabilidad del mecanismo de bisagra , implementado finalmente con una estructura de titanio y aluminio.

, implementado finalmente con una estructura de titanio y aluminio. Cristal flexible ultra resistente , desarrollado en colaboración con Corning.

, desarrollado en colaboración con Corning. Cámara integrada bajo la pantalla.

Diseño exterior y compromisos técnicos

El dispositivo presenta unas dimensiones diferenciadas frente a la competencia: una pantalla interna de 7,8 pulgadas y un panel externo de 5,5 pulgadas en un formato ancho y compacto, cuyas proporciones se compararon internamente con las de un pasaporte plegado y un Magic Trackpad abierto.

Pese al trabajo de ingeniería, el reporte señala compromisos frente a la gama tradicional: el dispositivo resultará menos duradero que un iPhone convencional, ofrecerá una menor autonomía de batería y contará con un sistema de cámaras inferior al de los modelos Pro. No obstante, dentro de la compañía confían en agotar todas las unidades producidas gracias a la integración del software y a su acabado premium.

Con un coste de partida que superará los 2.000 euros en Europa y sacrificios en autonomía y cámaras frente a la gama Pro, ¿crees que el formato plegable de Apple ofrece suficientes argumentos para justificar su adquisición desde el primer día?