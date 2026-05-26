Más problemas en la fabricación del iPhone Ultra

El desarrollo del primer iPhone plegable de Apple está registrando complicaciones en las fases previas a su montaje final. Según las últimas filtraciones provenientes de la cadena de suministro en Asia, el dispositivo afronta problemas de rendimiento en la etapa de preensamblaje. Esta situación genera dudas razonables sobre la capacidad de la empresa para estabilizar la fabricación a gran escala.

Los reportes detallan que el origen del inconveniente actual no se encuentra en el mecanismo de apertura. A diferencia de los fallos estructurales comentados en meses anteriores, la tasa de fallos se concentra en la tecnología de montaje superficial (SMT). Esto significa que los componentes electrónicos base no se están fijando con la precisión requerida por los estándares internos.

Informes contradictorios sobre los componentes clave

Esta información contrasta levemente con datos compartidos por otros analistas del sector durante los últimos días. Previamente se apuntó a que la bisagra del teléfono inteligente fallaba de forma constante en los test de resistencia. Aquellas pruebas de laboratorio sometían al terminal a ciclos intensivos de apertura y cierre manual que la estructura no lograba superar con éxito.

Los retrasos acumulados en las fábricas asociadas ya se estiman entre uno y dos meses de demora. A pesar de este desfase en el calendario, los planes de iniciar la producción en masa durante julio siguen vigentes. Las negociaciones económicas con las empresas encargadas del ensamblaje también han añadido fricción al proceso durante toda la primavera.

Fecha de presentación y características técnicas previstas

Los analistas principales coinciden en que la ventana de comercialización no corre un peligro inminente en este momento. El lanzamiento del dispositivo se mantiene programado para el mes de septiembre, coincidiendo con la llegada de la nueva familia iPhone 18 Pro. No obstante, el margen de maniobra es estrecho porque la producción en volumen real todavía no ha comenzado.