Se filtra el diseño del iPhone plegable en imágenes

La industria tecnológica ha recibido una de las filtraciones más significativas de los últimos años tras la aparición de supuestos archivos de renderizado CAD en 3D que detallan el diseño del primer iPhone plegable. Estos esquemas, que suelen enviarse a los fabricantes de fundas meses antes de un lanzamiento oficial, revelan las dimensiones y la estructura mecánica de un dispositivo que Apple llevaría años perfeccionando en sus laboratorios de Cupertino.

Un diseño tipo concha con enfoque en la delgadez

Los archivos filtrados muestran un terminal con un factor de forma tipo libro o de concha, similar a la propuesta de la línea Galaxy Fold, pero con matices técnicos propios del lenguaje de diseño actual de Apple. El chasis presenta bordes ligeramente redondeados, recordando la estética introducida con el iPhone 15, y un sistema de bisagra que parece priorizar la ausencia total de huecos cuando el dispositivo está cerrado.

Según los datos extraídos de estos esquemas, el iPhone plegable alcanzaría un grosor extremadamente reducido en su estado abierto, lo que sugiere el uso de una nueva estructura de materiales compuestos. El módulo de cámaras, situado en la parte exterior, tiene similitudes con el iPhone Air, pero con dos objetivos, por lo que Apple sacrificaría uno de los objetivos de los modelos Pro.

Pantalla ProMotion y tecnología de bisagra avanzada

El panel interno, que tendría una diagonal cercana a las 7,8 pulgadas, integraría tecnología LTPO con una tasa de refresco ProMotion de hasta 120 Hz. La pantalla externa tendría una diagonal de 5,5 pulgadas, con la cámara frontal en la parte central superior de la misma. La integración con el ecosistema sería total: el software se adaptaría mediante una versión optimizada de iOS capaz de detectar el ángulo de apertura para activar funciones específicas, como el modo de visualización dividida.

Impacto en el catálogo y posible ventana de lanzamiento

La llegada de un iPhone plegable no supondría el fin del formato tradicional, sino una expansión del catálogo hacia el sector ultra-premium. Los analistas sugieren que este modelo podría incorporar el futuro chip A19 Pro, garantizando una eficiencia térmica superior en un cuerpo con menos espacio para la disipación de calor. La gestión de la batería se dividiría en dos celdas independientes conectadas por un puente flexible, optimizando el reparto de pesos.

Aunque los esquemas CAD suelen indicar una fase de producción avanzada, los informes más conservadores apuntan a que Apple podría presentar este dispositivo a finales de 2026 o principios de 2027. El objetivo de la compañía no es ser el primero en llegar al mercado plegable, sino ofrecer la solución más refinada y duradera, eliminando los problemas de resistencia que han afectado a las primeras generaciones de la competencia.