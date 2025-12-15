Más detalles sobre el próximo iPhone plegable

El esperado iPhone plegable de Apple vuelve a protagonizar una filtración que aporta detalles muy concretos sobre su diseño, tamaño y decisiones técnicas clave. Aunque Apple no ha confirmado oficialmente este producto, la información que va apareciendo dibuja un dispositivo claramente diferenciado de los plegables actuales. La compañía estaría apostando por un formato tipo libro, pensado para combinar la experiencia de un iPhone tradicional con la de una pantalla mucho más amplia al desplegarse.

El diseño exterior e interior sería uno de los grandes protagonistas de este iPhone plegable. Al abrirlo por completo, el terminal mostraría una pantalla interna de aproximadamente 7,6 pulgadas, pensada para consumir contenido, trabajar con varias apps o disfrutar de juegos y vídeo con mayor comodidad. Esta pantalla integraría la cámara frontal bajo el panel, eliminando recortes visibles y ofreciendo una experiencia más limpia. Cerrado, el dispositivo contaría con una pantalla exterior de unas 5,2 pulgadas, suficiente para el uso diario sin necesidad de desplegarlo constantemente, y también incluiría una cámara situada bajo del panel. ¿Qué pasará con la Dynamic Island? Parece que Apple prescindirá de ella en este nuevo modelo.

Uno de los cambios más llamativos estaría en el sistema de desbloqueo, ya que Apple prescindiría de Face ID en este modelo para recuperar Touch ID integrado en el botón lateral. Esta decisión no sería casual, sino una forma de reducir el grosor del dispositivo y simplificar la integración de sensores en un cuerpo plegable. Touch ID permitiría un desbloqueo rápido y fiable sin comprometer el diseño ni añadir complejidad técnica, algo especialmente importante en un producto que debe equilibrar innovación, durabilidad y comodidad en el uso diario.

La bisagra tendría un papel clave en la experiencia del iPhone plegable, y Apple estaría poniendo especial énfasis en su resistencia. Según la filtración, se trataría de una bisagra muy robusta, diseñada para soportar un uso intensivo a lo largo del tiempo. Este enfoque encaja con la filosofía de la marca, que suele priorizar la fiabilidad frente a soluciones más arriesgadas. Una bisagra sólida no solo mejora la durabilidad, sino que también ayuda a reducir arrugas visibles en la pantalla y aporta una sensación de calidad al abrir y cerrar el dispositivo.

En el apartado fotográfico, el iPhone plegable no renunciaría a la gama alta. El dispositivo contaría con un sistema de doble cámara trasera de 48 megapíxeles, alineándose con lo que Apple ya ofrece en sus modelos más avanzados. Esto indica que el plegable no será un experimento limitado, sino un iPhone completo en prestaciones. La cámara frontal, por su parte, estaría presente tanto en la pantalla exterior como integrada bajo la pantalla interior, asegurando videollamadas y selfies en cualquier modo de uso.

Aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, todo apunta a que Apple se está tomando su tiempo para llegar al mercado con un producto bien pulido. El iPhone plegable no solo buscaría competir con otros modelos similares, sino ofrecer una experiencia más refinada y coherente con el ecosistema iOS. Si estas filtraciones se confirman, estaríamos ante un dispositivo pensado para quienes quieren un formato diferente sin renunciar a la identidad del iPhone ni a su fiabilidad a largo plazo.