Apple tiene una cita marcada en el calendario. El próximo 9 de septiembre, la compañía de Cupertino celebrará su tradicional evento de otoño, y todo apunta a que será el escenario elegido para presentar su primer móvil plegable. Después de años de rumores y filtraciones, el iPhone plegable parece más cerca que nunca de hacerse realidad, y las expectativas son altísimas.

En este artículo vamos a repasar todo lo que se sabe hasta ahora sobre este dispositivo, desde su posible nombre hasta su precio estimado, pasando por el diseño, las especificaciones y la fecha de lanzamiento. Eso sí, hay que tener en cuenta que nada de esto es oficial, así que habrá que esperar al evento para confirmar los detalles.

Presentación oficial: 9 de septiembre

Apple ha confirmado la fecha de su próximo evento, que se celebrará el miércoles 9 de septiembre a las 19:00 horas en España. La invitación, con el lema ‘Surprise and shine’, ha generado todo tipo de especulaciones, pero la mayoría de los analistas coinciden en que el iPhone plegable será el gran protagonista. Además, será la primera keynote de John Ternus como CEO, tras la salida de Tim Cook.

Junto al plegable, se espera que Apple presente los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, así como nuevos Apple Watch. Sin embargo, el foco estará en el dispositivo que podría marcar un antes y un después en la historia de la compañía.

Diseño y pantalla: formato libro y pliegue invisible

El primer iPhone plegable adoptará un formato tipo libro, similar al Samsung Galaxy Z Fold. Según las filtraciones, la pantalla exterior será de 5,5 pulgadas y la interior de 7,8 pulgadas, con una relación de aspecto cercana al 4:3. Esto lo convertiría en un dispositivo compacto que se transforma en una pequeña tableta al abrirlo.

Una de las grandes obsesiones de Apple ha sido eliminar el pliegue de la pantalla. Según los informes, la compañía ha desarrollado una bisagra de metal líquido y un cristal UTG que permitirían que la arruga sea prácticamente invisible. De hecho, quienes han probado el dispositivo en secreto aseguran que el pliegue es imperceptible a simple vista.

Especificaciones técnicas: procesador, memoria y cámaras

En el interior, el iPhone plegable contará con el procesador A20 Pro, el mismo que se espera para los iPhone 18 Pro. Este chip, fabricado en 2 nanómetros, promete un rendimiento un 10-15% superior al A19 y una eficiencia energética un 30% mayor. Además, la memoria RAM será de 12 GB, lo que permitirá ejecutar tareas de inteligencia artificial de forma local.

La batería será una de las más grandes jamás vistas en un iPhone, con una capacidad que rondaría los 5.500 mAh. Esto es posible gracias a un diseño de doble celda que aprovecha al máximo el espacio interno. En cuanto a las cámaras, el dispositivo contará con una doble cámara trasera de 48 megapíxeles, pero no incluirá teleobjetivo, una decisión que ha sorprendido a muchos.

Precio y disponibilidad en España

El precio del iPhone plegable es uno de los aspectos más esperados. Según los analistas, el dispositivo superará los 2.000 dólares en Estados Unidos, con una horquilla que podría llegar hasta los 2.500 dólares. En España, aplicando el IVA y el ajuste de precio habitual de Apple, se espera que ronde los 2.500 euros en su versión más básica.

En cuanto a la disponibilidad, se espera que el iPhone plegable se anuncie el 9 de septiembre, pero su lanzamiento podría retrasarse hasta diciembre. Apple habría encargado entre 7 y 10 millones de unidades, una cifra que podría quedarse corta ante la alta demanda prevista. Además, es posible que inicialmente solo esté disponible en algunos mercados, como Estados Unidos y China.

Con todo, el iPhone plegable se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de Apple en años. Su combinación de diseño innovador, especificaciones de gama alta y un precio elevado lo convierten en un producto de nicho, pero su llegada podría impulsar definitivamente el mercado de los plegables. Habrá que esperar al 9 de septiembre para conocer todos los detalles oficiales.