No es broma: Apple lanza un calcetín para iPhone por $230

Un accesorio que roza la parodia
El iPhone Pocket es una especie de funda-bolso fabricada en tejido 3D elástico, similar a un calcetín largo donde cabe el iPhone y poco más. Según Apple, la idea es “explorar la alegría de llevar el iPhone de nuevas formas”, pero la realidad es que parece un intento forzado de mezclar moda y tecnología. Existen dos versiones: una larga para llevar cruzada (en azul, marrón o negro) que cuesta unos 230 dólares, y otra más corta para muñeca o bolso, por alrededor de 150 dólares. Ninguna incluye funciones especiales ni ofrece una protección destacada.
Diseño absurdo y precio desorbitado
Resulta difícil justificar el lanzamiento de un accesorio así dentro del catálogo de Apple. No aporta valor real ni mejora la experiencia de uso del iPhone, y sin embargo, se vende como un objeto de lujo minimalista. Es, en esencia, un calcetín para el móvil a precio de funda premium. Apple ya ha sido criticada por inflar los precios de sus accesorios, pero con el iPhone Pocket parece haber alcanzado un nuevo nivel de desconexión con sus usuarios. Es el ejemplo perfecto de cómo la estética puede acabar por encima del sentido común.
Moda, exclusividad y poca utilidad
El iPhone Pocket no ofrece prácticamente ninguna ventaja práctica. No mejora la seguridad del dispositivo, no facilita su transporte y no añade funciones adicionales. Su único propósito parece ser servir de accesorio estético para quienes buscan destacar visualmente. Es evidente que Apple apunta a un público que valora la exclusividad y el diseño, pero incluso dentro de ese segmento, no todo vale. Le ha dado a los haters de Apple la excusa perfecta para convertir un nuevo producto de la compañía en un meme. Totalmente innecesario. Aunque no cabe la menor duda de que veremos a más de un famoso con este iPhone Pocket. Si os interesa comprarlo, sólo estará disponible en Francia, China, Italia, Japón, Singapur, Korea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.