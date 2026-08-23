iPhone Ultra: Primeras impresiones del teléfono plegable de Apple

Los primeros probadores que han tenido acceso al iPhone Ultra, el futuro dispositivo plegable de Apple, han transmitido unas impresiones iniciales mayoritariamente positivas sobre su diseño y formato. Según informa Mark Gurman en Bloomberg, la compañía ultima los detalles para su presentación a comienzos de septiembre, donde se desvelará un concepto tipo libro enfocado en la versatilidad de pantalla.

Quienes ya han probado el terminal destacan la comodidad al llevarlo en el bolsillo, la solidez del mecanismo de su bisagra y la adaptación del software. Las aplicaciones aprovechan el panel interior con interfaces heredadas de iPadOS, optimizando la multitarea y el consumo multimedia en comparación con un teléfono tradicional.

Diseño ultrafino y compromisos técnicos

El dispositivo cuenta con una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y un panel interno desplegable de 7,8 pulgadas. Para mantener un grosor de apenas 4,5 milímetros cuando está abierto, Apple ha tenido que tomar ciertas decisiones de ingeniería en el apartado biométrico y fotográfico:

Retorno de Touch ID: Se prescinde de Face ID integrado para recurrir a un sensor de huellas dactilares ubicado en el botón lateral.

Se prescinde de Face ID integrado para recurrir a un sensor de huellas dactilares ubicado en el botón lateral. Sistema de doble cámara: Incluye un sensor principal de 48 megapíxeles y un ultra gran angular, prescindiendo del teleobjetivo.

Incluye un sensor principal de 48 megapíxeles y un ultra gran angular, prescindiendo del teleobjetivo. Formato compacto: Una estructura tipo libro orientada a ofrecer una tableta pequeña sin penalizar el transporte diario.

La ausencia de una lente telefoto es el punto que más dudas genera entre los que han podido probarlo. Con un precio de partida estimado entre los 2.000 y 2.500 dólares, recortar en capacidades fotográficas frente a la gama Pro convencional supone una renuncia importante para el usuario más exigente.

Presentación prevista para septiembre

Todo apunta a que el iPhone Ultra se dará a conocer el próximo 9 de septiembre junto a los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max. Con esta propuesta, Apple busca validar el interés real por las pantallas flexibles en la gama más alta del mercado. ¿Estarías dispuesto a prescindir del teleobjetivo en un teléfono de más de 2.000 dólares a cambio de una pantalla de casi 8 pulgadas?