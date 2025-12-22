La autoridad de competencia italiana ha decidido imponer una sanción millonaria a Apple tras una larga investigación sobre cómo gestiona la privacidad y el seguimiento de usuarios en su ecosistema iOS. El foco está en la App Store y en las reglas que la compañía exige a los creadores de aplicaciones cuando quieren mostrar publicidad personalizada.

El regulador considera que la multinacional estadounidense ha explotado su posición de dominio casi absoluto en el mercado de distribución de apps para fijar unas condiciones que no solo resultan estrictas en materia de privacidad, sino también desproporcionadas desde el punto de vista de la competencia, especialmente para los desarrolladores que dependen de los ingresos publicitarios.

Una multa de 98,6 millones por abuso de posición dominante

La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia (AGCM), el organismo antimonopolio del país, ha sancionado a Apple, Apple Distribution International y Apple Italia con 98,6 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de las aplicaciones móviles para iOS. El expediente se centra en el funcionamiento de la App Store y en las normas que regulan el acceso de los desarrolladores externos a los datos de los usuarios.

Según la AGCM, Apple ocupa una situación de control absoluto sobre la distribución de aplicaciones en dispositivos iPhone y iPad, lo que le permite imponer unilateralmente condiciones contractuales y técnicas a los desarrolladores que quieren operar dentro de su tienda digital. Esta posición, por sí misma, no es ilegal, pero sí lo es, a juicio del regulador, la forma en que la compañía la habría utilizado para fijar su política de seguimiento publicitario.

La multa, que asciende a algo más de 98 millones de euros, equivalentes a unos 115 millones de dólares, llega tras un procedimiento que el organismo italiano califica de complejo, tanto por la cantidad de información analizada como por la coordinación con otras autoridades europeas de competencia y protección de datos.

El caso se abrió formalmente en mayo de 2023, cuando el regulador comenzó a investigar si la estrategia de Apple en materia de privacidad suponía, en la práctica, una penalización para las aplicaciones de terceros frente a los servicios propios de la compañía, sobre todo en lo relativo a la publicidad personalizada.

Desde Italia se sostiene que el efecto real de las normas de Apple es restringir la capacidad de los desarrolladores para monetizar sus aplicaciones a través de anuncios, mientras la empresa mantiene margen para explotar su propio negocio publicitario dentro del ecosistema iOS en mejores condiciones.

La política ATT, en el centro de la polémica

El corazón del expediente está en la llamada App Tracking Transparency (ATT), o Transparencia en el Seguimiento de Aplicaciones, un marco de privacidad introducido por Apple en 2021 en sus dispositivos iOS. Esta función obliga a que cualquier aplicación que quiera rastrear la actividad del usuario en otros sitios web o apps muestre una ventana emergente donde se pide un consentimiento explícito.

En esa ventana estandarizada, los usuarios pueden aceptar o rechazar que sus datos sean compartidos para fines de publicidad segmentada y medición de campañas. Si el usuario se niega, la aplicación pierde acceso a información que tradicionalmente ha sido clave para construir perfiles y optimizar los anuncios, lo que afecta de lleno al modelo de negocio de muchos desarrolladores.

La AGCM no discute la importancia de reforzar la privacidad, pero considera que la implementación concreta de ATT, tal y como la ha diseñado Apple, provoca un desequilibrio competitivo entre la propia empresa y los desarrolladores externos. En particular, el regulador italiano subraya que las normas se imponen de forma unilateral y que no ofrecen a los socios comerciales una alternativa razonable que garantice el mismo nivel de protección de datos sin duplicar cargas.

Para la autoridad, el diseño de ATT genera una carga adicional para quienes dependen de la publicidad, al mismo tiempo que no impide que Apple siga explotando vías propias de segmentación publicitaria dentro de su plataforma, una combinación que se interpreta como una ventaja injustificada para la compañía.

De este modo, la investigación concluye que la política de seguimiento de Apple no solo tiene un efecto en la privacidad, sino también en la estructura del mercado de la publicidad móvil, con un impacto directo en el equilibrio competitivo entre distintos actores del ecosistema digital.

El problema del doble consentimiento

Uno de los puntos que más preocupan al regulador italiano es la obligación de solicitar dos veces el consentimiento del usuario cuando se trata de recopilar y vincular datos con fines publicitarios. Según la AGCM, la pantalla de ATT impuesta por Apple no es suficiente por sí sola para cumplir con la legislación europea de protección de datos.

En la práctica, esto significa que los desarrolladores se ven forzados a mostrar una segunda solicitud de permiso, adicional a la ventana estándar de Apple, para poder ajustarse plenamente a las exigencias legales en materia de privacidad y elaboración de perfiles. Esa duplicación de pasos, sostiene la autoridad, complica la experiencia del usuario y desincentiva que conceda su consentimiento.

El organismo italiano considera que esta repetición genera una falta de proporcionalidad en la política de ATT. A su juicio, Apple podría haber alcanzado el mismo nivel de protección de la privacidad permitiendo que los desarrolladores obtuvieran el consentimiento para el tratamiento de datos publicitarios en un único paso claramente definido, sin necesidad de recurrir a dos solicitudes diferentes.

La autoridad subraya que los datos de los usuarios son un insumo esencial para la publicidad personalizada en línea y para la financiación de muchas apps gratuitas. Cuando el proceso de autorización se vuelve más farragoso, la tasa de usuarios que aceptan el seguimiento disminuye, lo que reduce la capacidad de los desarrolladores para sostener sus modelos de negocio basados en la venta de espacios publicitarios.

En consecuencia, la AGCM concluye que esta organización del consentimiento perjudica a los desarrolladores, pero también a los anunciantes y a las plataformas de intermediación publicitaria, que ven limitada la cantidad y calidad de los datos disponibles para segmentar campañas, mientras Apple mantiene una posición privilegiada dentro de su propio ecosistema.

Impacto en desarrolladores, anunciantes y competencia

El informe del regulador italiano insiste en que el diseño de ATT y el doble consentimiento tienen un efecto económico claro sobre todo el sector. Para los desarrolladores externos, especialmente aquellos que basan sus ingresos en mostrar anuncios, la política de Apple se traduce en menos datos, menos precisión en la segmentación y menor atractivo para los anunciantes.

Al reducirse el volumen de información disponible para medir y optimizar las campañas, las plataformas de publicidad y los anunciantes tienden a considerar menos rentable invertir en determinadas apps, lo que en última instancia puede provocar una caída de ingresos para muchos servicios gratuitos o de bajo coste que dependen de la publicidad para sobrevivir.

En paralelo, las autoridades europeas temen que la combinación de un control total sobre la App Store y la capacidad de fijar las reglas de seguimiento publicitario permita a Apple reforzar sus propios servicios de marketing dentro de iOS, en detrimento de soluciones alternativas ofrecidas por terceros. Esta preocupación se enmarca en un contexto más amplio de vigilancia sobre las grandes plataformas digitales en la Unión Europea.

Desde la perspectiva de la competencia, la AGCM sostiene que el diseño de ATT es restrictivo porque favorece implícitamente los productos y servicios de la propia Apple frente a los de otros participantes del mercado, al tiempo que dificulta que los desarrolladores compitan en igualdad de condiciones en el ámbito de la publicidad dirigida.

Todo ello se suma a otras investigaciones en Europa, donde distintos reguladores han empezado a mirar con lupa cómo las grandes tecnológicas combinan el discurso de la privacidad con modelos de negocio basados en ecosistemas cerrados, algo que preocupa especialmente a la Comisión Europea de cara a la aplicación plena de la nueva normativa digital comunitaria.

Coordinación europea y precedentes en la UE

La sanción italiana no se ha decidido en solitario. La AGCM ha explicado que la investigación sobre Apple y ATT se ha realizado en estrecha coordinación con la Comisión Europea y con el regulador italiano de protección de datos, el Garante per la Protezione dei Dati Personali. El objetivo era evaluar no solo el impacto sobre la competencia, sino también la adecuación del sistema al marco normativo europeo de privacidad.

Este caso se suma a otros expedientes abiertos en la Unión Europea contra la compañía por motivos relacionados con la App Store, las condiciones impuestas a los desarrolladores y el tratamiento de los datos personales de los usuarios. El ecosistema de Apple se encuentra desde hace tiempo en el punto de mira de autoridades antimonopolio y de protección de datos en varios Estados miembros.

En Francia, por ejemplo, la autoridad de competencia impuso a Apple una sanción de 150 millones de euros, vinculada también a la implementación de la función ATT, al considerar que generaba cargas excesivas para los desarrolladores sin que ello fuera estrictamente necesario para salvaguardar la privacidad de los usuarios. Este precedente refuerza la tesis de que el debate sobre ATT se ha convertido en un asunto de alcance europeo.

Además de Italia y Francia, otros países europeos han abierto investigaciones similares sobre la política de seguimiento de Apple, estudiando si las normas que se presentan como herramientas de protección del usuario pueden estar sirviendo, en la práctica, para reforzar el poder de mercado de la compañía y limitar las alternativas de los rivales.

En este contexto, la sanción italiana se interpreta como una pieza más de un puzle regulatorio que apunta hacia un mayor control de las grandes tecnológicas en toda la UE, especialmente en lo que respecta al uso de datos, la transparencia en las reglas de las plataformas y la neutralidad competitiva entre servicios propios y de terceros.

Reacción de Apple y próximos pasos

Tras conocerse la decisión de la AGCM, Apple ha avanzado que recurrirá la sanción ante los tribunales, defendiendo que sus normas de privacidad ofrecen una protección sólida para los usuarios de iOS y que cuentan con el respaldo de defensores de la privacidad y de distintas autoridades de protección de datos en todo el mundo.

La compañía sostiene que ATT se diseñó precisamente para dar a los usuarios más control sobre cómo se comparten sus datos entre aplicaciones y servicios, y que cualquier limitación que sufran los desarrolladores es una consecuencia lógica de elevar el listón de la transparencia en el seguimiento publicitario.

Desde la perspectiva de la multinacional, las acusaciones de abuso de posición dominante no tendrían en cuenta que los usuarios son libres de aceptar o rechazar el seguimiento en cada aplicación, y que la decisión final sobre la cesión de datos recae siempre en la persona que utiliza el dispositivo, no en Apple ni en los desarrolladores.

Sin embargo, los reguladores recuerdan que la forma concreta de presentar esas opciones y de estructurar el proceso de consentimiento puede influir de manera decisiva en el comportamiento de los usuarios, algo que cobra especial importancia cuando una empresa tiene el control total sobre la interfaz y las reglas de acceso a una plataforma esencial como la App Store.

A partir de ahora, el pulso entre Apple y la AGCM se trasladará a los tribunales italianos y, previsiblemente, al debate europeo sobre la aplicación de la nueva regulación digital, que aspira a limitar las prácticas consideradas desleales por parte de los grandes «guardianes de acceso» de Internet.

La multa de 98 millones de euros a Apple por su política de Transparencia en el Seguimiento de Aplicaciones se ha convertido en un caso emblemático del choque entre privacidad y competencia en la economía digital, con Italia y otros países europeos cuestionando si las herramientas pensadas para proteger al usuario se están utilizando también para reforzar posiciones de dominio en mercados clave como el de la publicidad móvil y la distribución de aplicaciones.