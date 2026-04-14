El ciclo de John Giannandrea en Apple toca a su fin esta misma semana. El ejecutivo, fichado por Tim Cook en 2018 procedente de Google para dar un giro a la estrategia de inteligencia artificial de la compañía, cierra oficialmente su etapa en Cupertino coincidiendo con la última ventana de consolidación de sus acciones.

Su marcha se produce tras varios años marcados por grandes expectativas en torno a Siri y Apple Intelligence, pero también por retrasos, cambios organizativos internos y una creciente sensación de que el modelo de gestión de la empresa complicaba la capacidad de Giannandrea para transformar de raíz los productos de IA, especialmente en comparación con el ritmo que marcan otros gigantes tecnológicos en Estados Unidos y Europa.

Del fichaje estrella desde Google al adiós definitivo

Cuando Apple anunció la incorporación de Giannandrea en 2018, Tim Cook subrayó su “pasión por la privacidad” y su enfoque prudente para diseñar tecnologías más inteligentes y personalizadas. El directivo llegaba con un peso pesado en su currículo: ocho años en Google liderando el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Su misión era clara: modernizar Siri y construir una estrategia integral de IA que situara a Apple a la altura de sus competidores en asistentes virtuales y modelos generativos, pero manteniendo el énfasis en la privacidad que la compañía promueve también en sus productos para usuarios europeos.

El contrato firmado entonces incluía un paquete relevante de acciones con hitos de consolidación a medio plazo. Según se ha ido conociendo, el 15 de abril era una fecha clave en ese calendario, lo que explica que su vinculación formal con Apple se haya prolongado hasta ahora, pese a que su salida se anunció públicamente con antelación.

En diciembre del año pasado, Apple comunicó que Giannandrea dejaría su cargo ejecutivo y pasaría a ocupar un rol de asesor con funciones muy limitadas hasta la primavera de 2026. En la práctica, estos meses se han interpretado en el sector como una etapa de transición destinada a completar la adjudicación final de sus acciones.

Varios analistas, citando informes como el boletín “Power On” de Bloomberg, describen esta situación con la expresión anglosajona “rest and vest” (relajarse y consolidar acciones), muy habitual en Silicon Valley para referirse a altos cargos que reducen su actividad mientras esperan a que se cumplan los plazos de sus paquetes retributivos.

El papel de Giannandrea en Siri y Apple Intelligence

Durante sus primeros años en la empresa, Giannandrea asumió la responsabilidad de coordinar la estrategia global de inteligencia artificial y machine learning en todos los productos de Apple, desde el iPhone hasta el Mac, pasando por servicios como iCloud o Apple Music.

Una de las grandes apuestas de esta etapa fue Apple Intelligence, el paraguas bajo el que la compañía presentó nuevas funciones basadas en IA generativa, mejoras de comprensión del lenguaje natural y un Siri más contextual y proactivo. Una parte de estas novedades se mostró al público durante la WWDC 2024 y despertó mucho interés también entre los usuarios europeos, muy pendientes del equilibrio entre utilidad y respeto a la privacidad.

Sin embargo, la implementación real no fue tan fluida como se esperaba: hubo retrasos en Siri, especialmente en lo referente a la comprensión del contexto personal, la capacidad de actuar sobre lo que aparece en pantalla y la integración natural con apps y servicios del ecosistema.

Esos baches en el calendario provocaron que, a partir de marzo de 2025, la dirección de Apple redujera de forma notable la influencia de Giannandrea en la toma de decisiones sobre el asistente virtual. Según distintas fuentes, Tim Cook habría ido perdiendo confianza en su capacidad para llevar a buen puerto el desarrollo de producto en los plazos previstos.

El punto de inflexión llegó cuando Mike Rockwell, responsable de Apple Vision Pro, asumió el control directo del equipo de Siri. Desde entonces, Rockwell ha pilotado la hoja de ruta del asistente, mientras otras áreas que dependían de Giannandrea se redistribuyeron entre Craig Federighi (software), Eddy Cue (servicios) y Sabih Khan (operaciones).

Reestructuración interna y ascenso de Amar Subramanya

La salida de Giannandrea no es un hecho aislado, sino la pieza más visible de una reestructuración profunda en la organización de IA de Apple. Coincidiendo con el debut de Apple Intelligence, la compañía modificó la forma en que agrupa equipos y responsabilidades en este ámbito.

Uno de los movimientos más relevantes fue el fichaje de Amar Subramanya como nuevo vicepresidente de IA. Subramanya aporta una larga experiencia en el sector: pasó 16 años en Google liderando áreas de ingeniería ligadas al asistente Gemini y otros proyectos de IA, y más tarde ejerció como vicepresidente corporativo de inteligencia artificial en Microsoft.

Su llegada supuso un cambio de enfoque organizativo: Subramanya se encarga ahora de los modelos fundacionales, la investigación de machine learning y la seguridad de la IA, mientras que el resto de equipos relacionados se han reagrupado bajo la supervisión de altos directivos ya consolidados en la estructura de Apple.

Una diferencia clave respecto a Giannandrea es que Subramanya no reporta directamente a Tim Cook. En lugar de eso, depende de Craig Federighi, máximo responsable de software. Este ajuste concentra el desarrollo de IA dentro de la división de software, lo que debería facilitar la integración de nuevas funciones en sistemas operativos como iOS, iPadOS o macOS, incluidos los que se utilizan en Europa.

Mientras tanto, Eddy Cue y Sabih Khan han absorbido otras funciones relacionadas con servicios y operaciones, asegurando que la IA se inserte de manera transversal en el catálogo de productos y sus cadenas de suministro, sin quedar concentrada en un único “silo” independiente.

Contexto: cultura corporativa y retos de Apple con la IA

Más allá de los nombres propios, este relevo evidencia las dificultades de Apple para encajar fichajes externos de alto perfil en una cultura de empresa muy cerrada, descrita a menudo como “un pequeño núcleo directivo con gran poder de decisión”.

Fuentes citadas por medios estadounidenses señalan que, si no formas parte de ese círculo muy restringido, resulta complicado impulsar cambios profundos en la organización. En el caso de Giannandrea, su capacidad para transformar Siri y la estrategia de IA se habría visto limitada por estas inercias internas, a pesar de la confianza inicial mostrada por Tim Cook. Esta situación ha contribuido a una fuga de talento en ciertas áreas clave del equipo de IA.

El propio The New York Times ha llegado a presentar esta salida como un ejemplo de los obstáculos que ha afrontado Apple en la última década para crear soluciones innovadoras de inteligencia artificial a la altura de sus rivales. Mientras empresas como Google, Microsoft u OpenAI han movido ficha con rapidez en modelos generativos, Apple ha preferido avanzar más despacio, poniendo el acento en la privacidad y la ejecución en el propio dispositivo.

Este enfoque conservador ha gustado en parte de la base de usuarios, especialmente en regiones sensibles a la protección de datos como la Unión Europea, pero también ha alimentado la percepción de que Apple llega tarde a algunas de las grandes olas de innovación en IA. La etapa de Giannandrea queda, en ese sentido, a medio camino entre la ambición declarada y los resultados visibles.

La situación ha sido descrita en ocasiones como un choque entre una cultura corporativa muy jerárquica y la necesidad de moverse con agilidad en un terreno tan cambiante como la inteligencia artificial, donde los ciclos de innovación se miden en meses y no en años.

Qué pasará ahora con la IA de Apple y con Giannandrea

En paralelo a este cambio de etapa, Apple prepara la presentación de nuevas funciones avanzadas de IA y mejoras para Siri como parte de iOS 27, que verán la luz en la próxima WWDC dentro de un par de meses. Serán las primeras grandes novedades que se anuncien ya sin Giannandrea al frente y con la nueva estructura liderada por Federighi y Subramanya plenamente en marcha.

Una pieza llamativa de esta nueva estrategia es el acuerdo con Google para utilizar modelos Gemini en determinadas funciones de inteligencia artificial. Este movimiento sugiere que Apple está dispuesta a apoyarse en tecnología de terceros cuando lo considere necesario, algo especialmente relevante para asegurar un despliegue rápido y competitivo también en mercados como el europeo.

Para los usuarios de iPhone, iPad o Mac en España y el resto de Europa, el gran interrogante es hasta qué punto estas nuevas capacidades de IA estarán disponibles desde el primer momento, y cómo se compatibilizarán con la normativa comunitaria en materia de protección de datos y regulación de sistemas de inteligencia artificial.

En cuanto al futuro de John Giannandrea, las informaciones disponibles apuntan a que no planea incorporarse de inmediato a un competidor directo. Su idea pasaría por unirse a consejos de administración de distintas empresas y dedicarse a labores de asesoría en el ecosistema de startups, algo que le permitiría seguir vinculado al mundo de la IA sin quedar atado a una sola gran tecnológica.

De esta forma, el ejecutivo cierra una etapa intensa en Apple en la que, pese a no haber alcanzado todos los objetivos que muchos esperaban, ha contribuido a poner los cimientos de la estrategia de inteligencia artificial sobre la que ahora la compañía busca construir su siguiente capítulo.

En conjunto, la salida de Giannandrea esta semana y la reorganización que la acompaña dibujan un momento de cambio profundo para la IA en Apple: la empresa admite, de manera implícita, que su primer intento de gran giro no ha sido suficiente y opta por una nueva hoja de ruta, con otros responsables al mando, alianzas tecnológicas estratégicas y la vista puesta en convencer a usuarios y reguladores —también en Europa— de que puede combinar innovación en inteligencia artificial con su tradicional promesa de privacidad.