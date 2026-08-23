Apple está a punto de cerrar un capítulo de su historia con un relevo en la cúpula. John Ternus asumirá el próximo 1 de septiembre como consejero delegado, sustituyendo a Tim Cook, que llevaba catorce años al frente de la compañía. La transición fue anunciada por la propia empresa en abril y se ha preparado con un proceso de sucesión que la firma califica de «meditado y de largo plazo». Cook, por su parte, seguirá vinculado como presidente ejecutivo, un cargo pensado para aportar continuidad durante la nueva etapa.

La llegada de Ternus, hasta ahora responsable de ingeniería de hardware, representa un cambio de orientación. Mientras Cook era un gestor orientado a la logística y la cadena de suministro, Ternus proviene del diseño de producto. La elección de un ingeniero de hardware para el puesto más alto sugiere que Apple confía en el hardware como eje para su futuro, especialmente en la lucha por la inteligencia artificial (IA). Esa es una de las asignaturas pendientes que Ternus tendrá que resolver.

Un perfil forjado en el hardware

John Ternus lleva más de dos décadas en Apple. Entró en la empresa en 2001 y desde 2013 ha supervisado la ingeniería de hardware, abarcando iPhone, iPad, AirPods y Macs. Su papel ha sido clave para que esos productos llegaran al mercado tal y como se presentan en cada evento, una tarea que ahora se expande a toda la corporación. Diferentes medios y analistas, como se recoge de Bank of America, consideran que Ternus ya lidera el diseño en Apple e indica una voluntad de explorar nuevas categorías, como gafas inteligentes, AirPods con cámara o dispositivos de domótica.

Esa diferencia con Cook se destaca también en las expectativas del mercado. Según los expertos, Ternus podría mostrar una mayor disposición al riesgo en el aspecto de adquisiciones y en I+D. La compañía ha abandonado su tradicional objetivo de caja neta neutral, lo que abre la puerta a inversiones más significativas en nuevas tecnologías. La pregunta es si el nuevo CEO sabrá mantener el equilibrio entre la rentabilidad histórica de la firma y esa nueva actitud más atrevida.

La inteligencia artificial, el gran desafío

Apple ha quedado retrasada en la carrera de la IA generativa frente a gigantes como Google y OpenAI. La esperada hiperpersonalización de Siri ha sufrido retrasos continuados, y la compañía incluso aceptó pagar 250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que la acusaba de promocionar funciones que no existían a la hora de vender el iPhone 16. Este hecho pone sobre la mesa una falta de credibilidad que afecta a una marca que siempre se ha definido por su excelencia.

Los inversores ahora esperan un cambio de rumbo. La presión por intensificar la inversión en infraestructura de IA es cada vez mayor. Bank of America cree que Ternus podría tomar decisiones más contundentes en este terreno, incluyendo posibles adquisiciones de empresas de tecnología. La base instalada de más de 2.500 millones de dispositivos es una ventaja enorme para distribuir cualquier innovación, pero la capacidad de Apple de competir a este nivel dependerá de cómo active sus activos de hardware y privacidad.

La cadena de suministro, un problema geopolítico

No menos complejo es el herencia en materia de suministro. La dependencia de Apple de sus fábricas chinas es enorme, y la tensión entre Washington y Pekín ha provocado que la administración Trump intentara imponer aranceles millonarios a los productos fabricados en Asia. Apple llegó a pagar más de 3.000 millones de dólares en aduanas antes de que la justicia estadounidense revocara la medida, lo que le permitió recibir un reembolso de unos 2.190 millones. Este dinero, sin embargo, no resuelve la inestabilidad.

Las presiones políticas no vienen solas. Varios senadores han pedido a la compañía que deje de trabajar con empresas chinas de memoria, mientras Apple intenta alternativas en India, aunque el resultado está plagado de obstáculos. Ternus tendrá que diversificar su producción sin encarecer los costes ni perder la ventaja competitiva. La tensión entre Washington y Pekín no da signos de remitir, y eso se deja notar en cada nuevo anuncio de inversión.

Europa y la batalla regulatoria

En el plano europeo, Apple sigue enfrentándose a la Ley de Mercados Digitales (DMA), que obliga a abrir la App Store a tiendas alternativas. La empresa considera que esa medida atenta contra la privacidad de los usuarios, pero la UE la ha defendido como una forma de favorecer la competencia. El desacuerdo ha provocado el retraso de varias funciones para clientes comunitarios, una consecuencia que castiga la reputación de la marca en un mercado clave.

La tensión también se extiende al mundo legal. Apple demandó a OpenAI por supuestamente captar a sus ingenieros y sustraer secretos. Además, el regreso de Jony Ive a la esfera de los dispositivos de OpenAI añade más leña al fuego. Todas estas situaciones son el caldo de cultivo en el que John Ternus deberá demostrar su valía, no solo como ingeniero sino como gestor global.

El nuevo consejero delegado tiene a su favor una marca sólida y una fidelidad de los clientes difícil de replicar. Sin embargo, la exigencia de un mercado cada vez más cambiante puede no esperar. La combinación de un liderazgo técnico y de una gran base instalada ofrecen una oportunidad única, pero si no se actúa con rapidez en IA y se resuelven los conflictos geopolíticos, la posición dominante de Apple podría resentirse. Los próximos meses, sobre todo el otoño de presentaciones, serán una prueba de fuego para la nueva cúpula.