Los movimientos internos en Cupertino han dejado de ser simples ajustes de organigrama y se han convertido en una auténtica hoja de ruta hacia el futuro liderazgo de Apple. En el centro de este proceso aparece el nombre de John Ternus, hasta ahora conocido sobre todo por su papel al frente de la ingeniería de hardware, y que acaba de asumir también un rol clave sobre el diseño de los productos de la compañía.

Este nuevo encargo ha encendido todavía más las especulaciones en Europa y España sobre quién tomará el relevo de Tim Cook cuando se jubile. Aunque las fechas sobre esa posible retirada siguen siendo objeto de debate, el movimiento a favor de Ternus se interpreta como un paso muy calculado: darle control sobre dos áreas históricamente esenciales en Apple, el hardware y el diseño, y ponerle a prueba en un terreno que va mucho más allá de lo técnico.

Un giro histórico: el responsable de hardware pasa a mandar también en diseño

Según ha revelado Mark Gurman en Bloomberg, Tim Cook decidió «a finales del año pasado» ampliar el radio de acción de Ternus y convertirlo en “patrocinador ejecutivo” de todo el diseño en Apple. En la práctica, esto significa que el vicepresidente sénior de ingeniería de hardware pasa a supervisar la estrategia de diseño a nivel ejecutivo, tanto en lo que respecta al aspecto físico de los dispositivos como a las interfaces de usuario del software.

Hasta ahora, Ternus trabajaba muy de cerca con el equipo de diseño industrial, responsable de la forma y materiales de productos como el iPhone, el iPad o los Mac. Sin embargo, no tenía la responsabilidad directa ni sobre ese grupo ni sobre el equipo que define la interfaz de los sistemas operativos de la compañía. Con el nuevo esquema, esa frontera se disuelve y el mando estratégico se concentra en su figura, aunque los líderes de diseño sigan informando formalmente a Cook.

Este cambio llega justo después de la marcha de Alan Dye, una de las figuras clave del diseño en Apple, conocido por ser el principal responsable de la interfaz de iOS y otros sistemas. Su salida hacia Meta abría un vacío delicado en un área que ha sido la seña de identidad de la empresa durante décadas, y ha servido de catalizador para que Cook reordene quién toma las grandes decisiones en este campo.

La decisión supone, además, una ruptura con la tradición que la compañía construyó alrededor de nombres como Jony Ive. Durante años, el mítico diseñador concentró un poder casi único en lo que se refiere al aspecto y a la experiencia de uso de los productos de Apple, hasta el punto de que el diseño se entendía como un departamento con autonomía propia, separado de la pura ingeniería.

A partir de ahora, John Ternus se convierte en ese “puente” entre los equipos de diseño y la cúpula ejecutiva. Será la cara visible en las reuniones de alto nivel cuando toque hablar del futuro aspecto de los dispositivos y de cómo se usan, un rol que hasta hace poco habría sido impensable para alguien con un perfil tan ligado al hardware.

Qué cambia realmente en el día a día del diseño de Apple

Sobre el papel, los responsables de diseño continúan reportando directamente al CEO en los organigramas internos y en la documentación pública. Sin embargo, la figura de Ternus gana una influencia que va más allá de la de un jefe tradicional de hardware. Su papel será coordinar la visión global, unir los criterios de ingeniería y diseño y asegurar que lo que se aprueba a nivel ejecutivo tenga coherencia técnica y estética.

Bloomberg describe este arreglo como «peculiar», pero las fuentes internas consultadas lo ven también como un reconocimiento de que Ternus puede encajar mejor que Cook en la supervisión del diseño. El actual CEO se ha caracterizado históricamente por mantener cierta distancia de las decisiones puramente estéticas, priorizando las operaciones y la eficiencia del negocio.

En la práctica, las grandes decisiones sobre el aspecto de un iPhone o la interfaz de un nuevo sistema operativo seguirán tomándose por consenso entre un grupo reducido de altos directivos. Ahí seguirán teniendo mucho peso figuras como Craig Federighi, responsable de ingeniería de software, o Greg Joswiak, a cargo del marketing mundial, ambos con una influencia notable sobre cómo se materializan los productos que llegan al usuario final.

El matiz es que ahora el máximo responsable de hardware será también quien lidere la discusión estratégica del diseño. Esto refuerza la idea de que Apple quiere productos en los que durabilidad, eficiencia energética e integración técnica vayan de la mano de la experiencia de uso y la apariencia, reduciendo fricciones históricas entre la estética y la viabilidad de fabricación.

Un elemento llamativo de esta reorganización es que se ha producido con mucha discreción. La empresa no ha hecho anuncios espectaculares, y la transición se ha gestionado de puertas adentro, de forma que tanto el equipo de diseño como el propio Ternus siguen rindiendo cuentas a Cook. Ese doble canal permite al CEO mantener el control formal mientras entrena a su posible sucesor en áreas clave sin romper de golpe el esquema tradicional.

Para los mercados europeos, donde el diseño y la calidad percibida son factores decisivos de compra, este movimiento se sigue con especial atención. La forma en la que Apple equilibre ahora la estética con aspectos como la reparabilidad, la eficiencia o la sostenibilidad —temas muy presentes tanto en Bruselas como entre los consumidores españoles— dependerá, en buena parte, de la visión que Ternus imprima a esta nueva etapa.

La estrategia de Cook: formar a su posible sucesor desde dentro

Más allá de la reorganización de equipos, lo que se está configurando es un proceso de transición muy medido en el liderazgo de Apple. Gurman apunta a que Cook está exponiendo deliberadamente a Ternus a más partes de las operaciones internas, siguiendo un patrón parecido al que él mismo vivió antes de relevar a Steve Jobs.

Hasta la fecha, el vicepresidente sénior de ingeniería de hardware ya gozaba de un poder considerable. Trabajaba codo con codo con diseño industrial y reportaba directamente al CEO, participando en las decisiones sobre los componentes y arquitecturas clave de productos que marcan la estrategia de la empresa.

Con el nuevo encargo, Ternus no solo se sentará a la mesa cuando haya que aprobar la forma y el funcionamiento de un dispositivo, sino también cuando toque definir la experiencia de usuario de las interfaces. Esto incluye elementos tan visibles para el público europeo como los cambios en iOS, iPadOS o macOS, que afectan tanto a usuarios particulares como a empresas y administraciones.

Pese a las especulaciones sobre una jubilación inmediata, Gurman insiste en que no hay señales sólidas de que Cook vaya a dejar el cargo en 2026. La previsión más extendida entre las fuentes consultadas apunta a una transición algo más tardía, en torno a 2027, y con el actual CEO manteniendo un puesto relevante dentro del consejo, similar al papel de presidente que ocupa ahora Art Levinson.

Ese margen de tiempo daría a Ternus la oportunidad de acumular experiencia transversal en varias áreas sensibles: desde el diseño hasta la inteligencia artificial, pasando por las relaciones con los socios tecnológicos y la estrategia de productos a medio plazo. Se trata, en definitiva, de un periodo de “entrenamiento” intensivo antes de decidir si es él quien finalmente toma el timón.

Quién es John Ternus y por qué su perfil encaja en el plan

John Ternus no es un recién llegado. Se incorporó al equipo de Diseño de Productos de Apple en 2001 y, desde 2013, ostenta el cargo de vicepresidente sénior de ingeniería de hardware. Bajo su supervisión se han desarrollado todas las generaciones recientes de iPad, buena parte de la gama de iPhone y productos como los AirPods, que han consolidado el ecosistema de la marca en el segmento de audio.

Uno de los hitos más destacados de su trayectoria es su papel en la transición de los Mac al silicio propio de Apple. Este movimiento, que ha tenido un impacto directo en el mercado europeo de portátiles y sobremesa, ha permitido a la compañía ofrecer equipos con mayor autonomía y rendimiento, algo muy valorado tanto por usuarios profesionales como por consumidores domésticos.

Antes de su etapa en Cupertino, Ternus trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems, lo que refuerza su perfil eminentemente técnico. Esa combinación de experiencia en ingeniería dura y conocimiento profundo de los procesos internos de Apple es uno de los motivos por los que en la compañía se le considera «hombre de la casa» y candidato de confianza para un eventual relevo.

Dentro de la cúpula, Ternus es, además, uno de los miembros más jóvenes del equipo ejecutivo, a pesar de rondar los 50 años. Figuras de peso como Jeff Williams, antiguo director de operaciones, y el propio Cook, han expresado internamente un alto grado de confianza en su criterio, algo clave en una empresa donde la continuidad cultural pesa casi tanto como los resultados financieros.

En el debate sobre su posible nombramiento futuro como CEO, las fuentes citadas por Gurman subrayan que la preferencia de Apple pasa por apostar por alguien que conozca la casa por dentro y pueda permanecer varios años al frente. En ese contexto, Ternus encaja en la idea de un relevo tranquilo, sin sobresaltos, y con una transición gradual que el mercado pueda digerir sin dudas.

Todo este movimiento interno refuerza la imagen de una Apple que prepara con calma su siguiente capítulo. La combinación de un liderazgo técnico fuerte, una mayor integración entre diseño e ingeniería y un periodo de aprendizaje supervisado por Cook coloca a John Ternus en una posición privilegiada. Para usuarios y analistas en España y el resto de Europa, el mensaje que se desprende es claro: la compañía quiere asegurar que, cuando llegue el cambio en la cúpula, el ADN de sus productos —ese equilibrio entre diseño, funcionalidad y rendimiento— siga reconociéndose a primera vista.