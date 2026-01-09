El ecosistema financiero de Apple vive un cambio relevante: JPMorgan Chase asumirá el papel de nuevo emisor de la Apple Card, en sustitución de Goldman Sachs, que se retira progresivamente de este negocio. El movimiento supone el cierre de una etapa de varios años en la que la tecnológica y el banco de inversión compartían proyecto en el segmento de tarjetas de crédito para consumidores.

Según ha comunicado la compañía, el proceso de traspaso no será inmediato y podría alargarse hasta unos 24 meses. Durante ese periodo, quienes ya utilizan la Apple Card, así como quienes la soliciten mientras dure la transición, seguirán operando con normalidad, sin modificaciones prácticas en su día a día.

Fin de la alianza con Goldman Sachs y llegada de JPMorgan Chase

Apple ha confirmado que JPMorgan Chase reemplazará formalmente a Goldman Sachs como entidad emisora de la Apple Card, poniendo punto final a la colaboración que ambas compañías iniciaron en 2019. Con este cambio, la cartera de crédito asociada a la tarjeta pasará a estar gestionada por la división de consumo de Chase.

Durante años, los rumores sobre la salida de Goldman Sachs del negocio minorista habían ido ganando fuerza, especialmente después de que el banco comenzara a revisar su estrategia en productos para el usuario final. Informaciones previas ya apuntaban a JPMorgan como el candidato mejor posicionado para tomar el relevo, algo que ahora se ha materializado.

Para Apple, este movimiento supone mantener su oferta de tarjeta de crédito dentro del ecosistema Apple Pay y la app Wallet, pero cambiando el socio bancario que hay detrás. El enfoque de la experiencia de usuario seguirá siendo el mismo, con control desde el iPhone y fuerte integración con los servicios de la compañía.

El traspaso se plantea de forma gradual, con el objetivo de que los titulares actuales no vean alterado el funcionamiento de su tarjeta mientras se llevan a cabo las operaciones internas entre las entidades financieras. No se esperan interrupciones en los servicios ni cambios bruscos en las condiciones durante esta fase.

En paralelo, Goldman Sachs se desprende de una actividad que, con el tiempo, había dejado de encajar en su estrategia principal. La retirada de la banca al por menor le permite centrarse de nuevo en la banca de inversión y la gestión de patrimonios, áreas donde históricamente ha tenido mayor peso.

Una transición de hasta dos años sin cambios para el usuario

Apple ha adelantado que el traspaso completo de la Apple Card a JPMorgan Chase podría tardar hasta 24 meses. Ese margen de tiempo está pensado para gestionar todos los aspectos técnicos, regulatorios y operativos implicados en el cambio de emisor.

Mientras tanto, la Apple Card seguirá funcionando sobre la red Mastercard, de modo que las operaciones en comercios físicos y online continuarán como hasta ahora. Desde el punto de vista del titular, las compras, pagos y devoluciones seguirán procesándose sin variaciones visibles.

La compañía también ha subrayado que, por el momento, no habrá modificaciones en el proceso de solicitud de nuevas tarjetas. Los consumidores que pidan una Apple Card durante la transición obtendrán las mismas condiciones y funcionalidades que los usuarios existentes, integradas en la app Wallet. Para los pasos prácticos de activación, consulta cómo activar la tarjeta física desde tu iPhone.

En lo que respecta a comunicación con el cliente, está previsto que los titulares reciban avisos a medida que se vayan consolidando las distintas fases del cambio. De este modo, quienes ya utilizan la tarjeta irán conociendo con tiempo suficiente cualquier ajuste operativo o legal que pueda afectarlos en el futuro. Más detalles sobre la evolución del servicio están recogidos en análisis sobre cómo la Apple Card ha ido evolucionando.

En el plano regulatorio, el movimiento tendrá que pasar por los cauces habituales de supervisión financiera. Aunque no se prevén trabas significativas, las autoridades deberán revisar el traspaso de la cartera y las nuevas responsabilidades de JPMorgan como entidad emisora de esta tarjeta vinculada al ecosistema Apple. También es importante tener en cuenta las condiciones de uso que rigen el producto.

Transferencia de una cartera superior a 20.000 millones de dólares

Desde el lado bancario, el acuerdo implica que JPMorgan Chase incorporará más de 20.000 millones de dólares en saldos de tarjetas procedentes de la cartera de Apple Card gestionada hasta ahora por Goldman Sachs. Esa cantidad pasará a integrarse en el negocio de tarjetas de crédito de Chase.

De acuerdo con la información facilitada, Goldman Sachs está cediendo estos activos con un descuento de alrededor de 1.000 millones de dólares sobre su valor nominal. Este recorte refleja tanto el coste de salida del acuerdo como la voluntad del banco de acelerar su retirada del segmento de consumo.

Además, Goldman Sachs ha señalado que, de cara al cuarto trimestre de 2025, espera registrar una provisión de aproximadamente 2.200 millones de dólares para cubrir posibles pérdidas crediticias vinculadas a los compromisos de compra anticipada relacionados con la Apple Card.

Para JPMorgan Chase, la operación supone reforzar su posición en el negocio de tarjetas y pagos digitales, un ámbito en el que ya contaba con una presencia muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos. La alianza con Apple le abre la puerta a una base amplia de clientes vinculados al ecosistema de la marca. Además, productos como la opción de comprar a plazos pueden complementarse con esta integración (compras a plazos).

Este cambio también encaja con la estrategia de las grandes entidades de apostar por productos financieros muy integrados en plataformas tecnológicas, donde la experiencia de usuario y los pagos digitales juegan un papel cada vez más central.

Origen de la Apple Card y papel de Goldman Sachs

La Apple Card se lanzó en 2019 fruto de la colaboración entre Apple y Goldman Sachs, con la idea de ofrecer una tarjeta de crédito diseñada desde cero para el entorno digital. Desde el principio se presentó como un producto pensado para gestionarse desde el iPhone, con un fuerte foco en la transparencia y el control del gasto.

Entre los rasgos diferenciales del lanzamiento destacaba que no se aplicaban comisiones por pagos atrasados ni tipos de interés punitivos al estilo de otras tarjetas tradicionales. La intención era simplificar las condiciones y evitar sobrecostes difíciles de entender para el usuario medio.

Para Goldman Sachs, la alianza supuso su entrada más visible en la banca de consumo, alejándose de su perfil clásico centrado en clientes institucionales y grandes patrimonios. Sin embargo, con el tiempo, ese giro estratégico fue perdiendo peso dentro de sus prioridades.

A pesar de ello, la Apple Card logró consolidarse como una opción relevante dentro del entorno Apple Pay, especialmente entre quienes valoran la integración directa con la app Wallet y las herramientas de gestión financiera que incluyen estadísticas de gasto, notificaciones y opciones de pago flexible.

Con el paso de los años, las informaciones sobre la voluntad de Goldman Sachs de deshacer posiciones en este tipo de negocios fueron ganando tracción, hasta desembocar en el acuerdo actual por el que JPMorgan Chase asumirá el liderazgo del producto.

Beneficios de la Apple Card que se mantienen

En lo referente a las ventajas directas para el titular, Apple ha insistido en que las principales características de la Apple Card seguirán vigentes a pesar del cambio de emisor. La estructura de recompensas y el funcionamiento general de la tarjeta continuarán tal y como se conocen hasta ahora.

La tarjeta permite obtener hasta un 3% de reembolso diario en compras realizadas en Apple y en determinados socios, un 2% de devolución en pagos efectuados mediante Apple Pay y un 1% cuando se usa la tarjeta física. Este esquema de reembolso se ha convertido en uno de los atractivos clave del producto.

Igualmente, la integración completa con la app Wallet seguirá siendo un pilar central. Desde el iPhone, los usuarios pueden consultar movimientos, agrupar gastos por categorías, programar pagos y revisar al detalle los intereses aplicados, con una presentación pensada para ser lo más clara posible.

Las herramientas orientadas a la educación financiera, como la visualización del impacto de pagar más o menos cada mes o los avisos sobre fechas límite, continúan formando parte de la experiencia. La idea es facilitar que el usuario tome decisiones más informadas sobre cómo gestionar su deuda.

JPMorgan Chase ha señalado que su intención es mantener la base de funcionalidades que Apple ha ido construyendo alrededor de la tarjeta, evitando cambios bruscos que puedan generar fricción entre los titulares. A partir de ahí, será el tiempo el que determine si se introducen nuevas opciones o servicios adicionales.

Impacto en el sector financiero y perspectiva para Europa

Más allá del caso concreto de la Apple Card, el movimiento se enmarca en una tendencia más amplia de colaboración entre grandes bancos y gigantes tecnológicos para ofrecer productos financieros integrados en plataformas digitales. Estas alianzas combinan la capacidad tecnológica de compañías como Apple con la infraestructura regulatoria de entidades como JPMorgan.

La retirada de Goldman Sachs de la Apple Card forma parte de un repliegue general en banca minorista, mientras que JPMorgan refuerza su apuesta por los pagos digitales y las tarjetas co-marcadas. Este tipo de acuerdos son cada vez más habituales, especialmente en mercados como el estadounidense, donde la competencia en tarjetas de crédito es muy intensa.

En el caso de Europa y España, la Apple Card todavía no está disponible, pero estos movimientos pueden influir en futuras decisiones de expansión. Contar con un socio como JPMorgan, con fuerte presencia internacional, podría facilitar en el medio o largo plazo una eventual llegada del producto a otros mercados, siempre que las condiciones regulatorias y de negocio lo permitan.

Por ahora, los usuarios europeos continúan recurriendo principalmente a tarjetas emitidas por bancos locales y a las soluciones de pago de Apple Pay asociadas a esas entidades. La experiencia actual pasa por digitalizar tarjetas ya existentes en lugar de usar un producto de crédito diseñado específicamente por Apple.

Si en algún momento Apple decidiera dar el salto a Europa con su tarjeta propia, tendría que adaptarse al marco regulatorio comunitario y a las particularidades del mercado bancario de cada país, algo que hasta la fecha no se ha materializado. Señales como ciertas marcas registradas por Apple alimentan la especulación sobre una posible llegada.

Con este cambio de emisor, la Apple Card inicia una nueva etapa en la que JPMorgan Chase asume el protagonismo bancario y Goldman Sachs se retira de la escena, mientras que para los usuarios la promesa es de continuidad: mismas recompensas, misma integración con el iPhone y un proceso de transición largo pero diseñado para ser lo menos intrusivo posible.