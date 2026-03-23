¿Juegos para iPhone con soporte para pantalla completa en Dynamic Island? La llegada de la Dynamic Island al iPhone 14 Pro y 14 Pro Max ha cambiado por completo la forma en la que interactuamos con la parte superior de la pantalla. Lo que antes era un simple notch ahora se ha convertido en una zona viva, táctil, animada y, sobre todo, llena de posibilidades para apps, actividades en directo y también para juegos pensados para aprovecharla al máximo.

Si te interesan los juegos para iPhone con soporte para pantalla completa en Dynamic Island, pero también quieres sacarle todo el jugo a esta “isla” con trucos, apps compatibles y Live Activities, aquí vas a encontrar una guía extensa, en un lenguaje cercano y pensada para el usuario de a pie que quiere disfrutar de su móvil más allá de lo típico.

Qué es Dynamic Island y por qué es tan importante para juegos y apps

Con la familia iPhone 14 Pro, Apple decidió jubilar el notch clásico y sustituirlo por la Dynamic Island, una píldora negra que integra cámara y sensores, pero que además se expande, se contrae y muestra información en tiempo real según la app que estemos usando o la actividad que esté en segundo plano.

Lo curioso es que otros fabricantes ya habían usado recortes similares, pero Apple ha ido un paso más allá al hacer que esta isla sea dinámica, animada e interactiva, sirviendo como un centro de notificaciones vivo: música, temporizadores, llamadas, navegación, grabaciones, AirDrop, estado de carga, internet compartido, etc.

Esta zona no solo es visualmente llamativa, sino que se ha convertido en un espacio ideal para integrar información sin interrumpir lo que haces en la pantalla completa, lo que viene de lujo para juegos verticales, apps de productividad o cualquier app que quiera mostrar datos en directo sin ser molesta.

Además, Apple ha aprovechado la función de Actividades en directo (Live Activities) introducida en iOS 16.1 para que multitud de aplicaciones puedan actualizar datos en tiempo real tanto en la pantalla de bloqueo como en la Dynamic Island, algo perfecto para que no tengas que estar cambiando constantemente entre apps.

Juegos diseñados para Dynamic Island: jugar contra la “píldora”

Uno de los primeros desarrolladores en ver el potencial lúdico de esta función fue Kriss Smolka, creador de apps como WaterMinder y HabitMinder, que se lanzó a experimentar con un juego específico para la Dynamic Island casi desde el día uno de los iPhone 14 Pro.

Smolka ideó el juego “Hit the Island”, una especie de Pong adaptado al formato del iPhone 14 Pro en el que, en lugar de golpear una pared fija, el objetivo es rebotar una pelota desde la parte inferior de la pantalla hasta la Dynamic Island. Cada vez que aciertas y la bola impacta en la isla, consigues un punto y la propia isla se anima con efectos visuales muy llamativos.

Conforme avanza la partida, el ritmo del juego aumenta, la pelota va más rápida y empiezan a aparecer variaciones, como el uso de varias pelotas al mismo tiempo o cambios en la paleta inferior. Esto obliga a estar pendiente tanto de la parte baja como de la parte superior de la pantalla, aprovechando la pantalla completa y haciendo que la Dynamic Island se sienta parte del escenario.

El juego se puede descargar gratis y funciona en el iPhone 14 Pro y 14 Pro Max con Dynamic Island, pero también en otros modelos de iPhone que todavía tienen notch, donde el objetivo pasa a ser precisamente esa muesca superior en lugar de la isla. Es una manera curiosa de dar nueva vida a un elemento que antes era puramente estático.

El propio desarrollador ha comentado que el juego todavía tenía ciertos problemas de rendimiento o lag en sus primeras versiones, pero que la idea estaba gustando mucho y “quedaba bastante resultona”. Lo más interesante de todo es que abre la puerta a que otros creadores se animen a diseñar juegos que integren directamente la Dynamic Island como elemento jugable, no solo como zona de notificaciones.

¿Se puede mantener la Dynamic Island visible mientras juegas?

Una de las dudas más habituales de quienes se han pasado a iPhone 14 Pro por la Dynamic Island es si se puede forzar a que la isla siga activa e interactiva mientras se juega en pantalla completa. Muchos juegos, especialmente los que se disfrutan en vertical, desactivan o minimizan la isla para evitar distracciones.

Algunos usuarios comentan que les encantaría tener la música, temporizadores o controles siempre visibles en la Dynamic Island mientras juegan a títulos casuales, como rompebloques o juegos tranquilos tipo Animal Crossing Pocket Camp. Sin embargo, al abrir estos juegos, la isla suele replegarse o volverse mucho menos visible.

Por ahora, iOS no permite un control total por parte del usuario para decidir qué actividades se mantienen siempre en Dynamic Island durante los juegos. Depende en gran medida de cómo cada app implemente las Live Activities y de cómo el propio sistema gestiona las prioridades cuando entra en juego una app que corre a pantalla completa.

En muchos títulos, la experiencia a pantalla completa está optimizada para que no haya elementos que distraigan de la jugabilidad, por lo que el sistema tiende a minimizar la actividad visible en la isla mientras estás en medio de una partida, aunque pueda seguir funcionando en segundo plano.

Tres formas de interactuar con Dynamic Island en tu día a día

Más allá de los juegos, para que la Dynamic Island sea realmente útil conviene dominar sus tres modos básicos de interacción, que son los que vas a usar casi sin darte cuenta durante todo el día.

La primera forma es el toque rápido o pulsación corta. Si, por ejemplo, estás reproduciendo música y ves en la parte superior la miniatura del álbum y las ondas de la canción, con un toque sobre la Dynamic Island saltas directamente a la app de música. Es como si fuera un acceso directo a la aplicación que está en segundo plano.

La segunda forma, que es la realmente potente, consiste en mantener pulsada la isla durante un momento. Al hacer una pulsación larga, la isla se expande y muestra un panel contextual con controles extra: en el caso de la música, botones de play/pausa, siguiente, anterior o incluso barra de progreso, sin necesidad de abrir la app completa.

El tercer uso es totalmente pasivo: simplemente mirar la Dynamic Island para ver qué apps están “vivas”. Verás animaciones de un temporizador que está contando, el icono de una llamada en curso, el símbolo de pantalla duplicada o el indicador de que estás compartiendo internet, todo sin tocar nada.

Dominar estos tres gestos (toque, pulsación larga y mirar la información pasiva) hace que la isla deje de ser solo un adorno y se convierta en una herramienta diaria para controlar lo que está pasando en tu iPhone, incluso cuando estás jugando o usando otras apps a pantalla completa.

Dos apps a la vez en Dynamic Island: multitarea en la parte superior

Una de las funciones menos evidentes pero más útiles es que Dynamic Island puede mostrar hasta dos actividades al mismo tiempo. Es decir, puedes tener, por ejemplo, un temporizador y una navegación en marcha, y ambas estarán visibles en esa zona superior.

Cuando hay dos actividades activas, la isla principal se divide en una píldora grande y una burbuja pequeña a la derecha, donde se muestra la segunda app. Así, podrías ver un cronómetro de cuenta atrás y, al mismo tiempo, las indicaciones básicas de Mapas mientras te mueves por la ciudad.

Si mantienes pulsada cada una de esas zonas (la parte central grande o la burbuja lateral), se despliega el panel contextual de esa actividad concreta. El problema es que, de momento, no puedes arrastrar o reorganizar qué apps se muestran ahí si tienes más de dos actividades compatibles en segundo plano.

En la práctica, el sistema coloca en Dynamic Island las dos últimas apps que han iniciado una actividad en vivo. Si abres tres o cuatro apps que utilizan la isla, solo se mostrarán las dos más recientes y el resto seguirá funcionando, pero sin ocupar sitio arriba.

Es posible que en futuras versiones de iOS Apple ofrezca más opciones de personalización o de orden de prioridad, pero por ahora toca conformarse con este comportamiento automático, que aún así resulta bastante cómodo en el día a día.

Controles de llamada y gestos rápidos para gestionar quién te llama

Las llamadas son uno de los apartados donde la Dynamic Island tiene más sentido práctico. Si te llaman con el móvil bloqueado, la llamada aparece a pantalla completa, como siempre. Pero si estás usando el iPhone cuando entra la llamada, ésta se muestra integrada en la isla.

Desde esa zona puedes aceptar, colgar, activar el altavoz o gestionar opciones de audio directamente, sin que la llamada invada toda la pantalla mientras estás haciendo otra cosa, como revisando redes sociales o navegando.

Además, si recibes una llamada que no quieres atender, puedes deslizar la Dynamic Island hacia arriba para minimizar la notificación de llamada. No cuelgas a la persona, simplemente reduces la alerta al mínimo, de forma que se quede ahí arriba estorbando lo justo.

Si quieres mayor privacidad porque tienes gente mirando la pantalla, existe otro gesto: deslizar lateralmente para ocultar el nombre o la foto del contacto. De este modo, solo verás un icono de teléfono genérico, sin mostrar quién está llamando.

Son pequeños detalles, pero ayudan a que las llamadas sean menos intrusivas y más discretas, especialmente en situaciones donde no quieres que todo el mundo vea quién te está llamando o cuando estás concentrado en otra tarea.

Accesibilidad: cómo “bajar” la Dynamic Island en iPhone grandes

En modelos como el iPhone 14 Pro Max, llegar con una mano a la parte superior puede ser un poco deporte de riesgo. Por eso, con iOS 16.1 Apple introdujo la posibilidad de acercar la Dynamic Island hacia la parte baja de la pantalla mediante el clásico modo de uso con una mano.

Para ello, basta con deslizar el dedo hacia abajo en la zona del dock, en la parte inferior de la pantalla, como se hace para activar el modo de accesibilidad. Toda la interfaz se desplaza hacia abajo, incluyendo la isla, de forma que no tengas que hacer malabares con el pulgar para tocarla.

Lo curioso es que, al tratarse de un elemento a medio camino entre lo físico (el recorte en pantalla) y lo virtual (las animaciones), cuando activas el modo a una mano verás dos “píldoras”: la original arriba, en su sitio, y la réplica funcional más abajo, dentro del área contraída.

Este truco es especialmente útil si quieres jugar o usar apps a pantalla completa pero también necesitas llegar a la isla sin cambiar el agarre del teléfono. En móviles grandes, marca bastante la diferencia en comodidad.

Usar Dynamic Island para grabaciones de voz y de pantalla

Cuando estás grabando una nota de voz o capturando lo que se ve en pantalla, normalmente tendrías que abrir la app correspondiente o desplegar el Centro de control para detener la grabación. Con la Dynamic Island, eso se simplifica bastante.

Mientras grabas audio con apps compatibles o usas la función de grabación de pantalla, verás un pequeño indicador en la isla. Haciendo una pulsación larga sobre esa actividad se despliega un panel desde el que puedes parar la grabación en un segundo.

Es una de esas funciones que, una vez que la descubres, no quieres dejar de usar porque evita varios toques y cambios de pantalla. Viene genial cuando estás grabando tutoriales, notas de voz largas o incluso partidas de juegos y no quieres que el proceso de detener la grabación rompa el ritmo.

Mininavegador: indicaciones de Mapas y GPS en la parte superior

La navegación también gana muchos puntos con la Dynamic Island. Cuando usas una app de mapas y la mandas al segundo plano, las indicaciones se trasladan a la isla en lugar de ocupar toda la pantalla como un navegador tradicional.

Con apps como Waze o Google Maps, la Dynamic Island muestra una flecha con la dirección básica o el siguiente giro, pero sin permitir demasiada interacción: el objetivo es que tengas una referencia rápida mientras haces otras cosas, no que conviertas la isla en un mininavegador completo.

Donde realmente brilla la integración es con Mapas de Apple, que aprovecha mejor las Live Activities. Además de la flecha, verás información en tiempo real más detallada y, si mantienes pulsada la isla, se despliega un panel con las indicaciones del siguiente tramo y otros detalles clave de la ruta.

De esta forma puedes consultar la navegación sin tener que volver a pantalla completa de Mapas, algo muy práctico si estás pendiente de mensajes, música o incluso un juego mientras esperas el siguiente giro.

Indicadores de pantalla duplicada y uso de AirPlay

Otro uso muy cómodo de la Dynamic Island es como “chivato” de que estás duplicando la pantalla mediante AirPlay a un Apple TV o a un televisor compatible. A veces activamos esta función y nos olvidamos de apagarla al terminar.

Cuando la duplicación está activa, verás en la isla el icono correspondiente a pantalla compartida. Desde ahí puedes acceder rápidamente a los controles para detenerla si ya no necesitas enviar contenido al televisor.

Esto resulta especialmente útil si te vas de la habitación o cambias de actividad y no recuerdas si sigues mandando la señal. Un vistazo rápido a la Dynamic Island y sales de dudas al momento, evitando problemas de privacidad o consumo innecesario.

Carga del iPhone y batería de los AirPods desde la isla

Otro pequeño detalle que se agradece: cuando enchufas el iPhone a cargar, la Dynamic Island se expande brevemente para mostrar el porcentaje de batería y confirmar que está realmente cargando. Así evitas sorpresas de cables defectuosos o regletas apagadas.

Además, al conectar accesorios como los AirPods u otros dispositivos compatibles, la isla también muestra el estado de batería de estos gadgets. De un vistazo sabes si los auriculares te van a aguantar el viaje en tren o si toca ponerlos a cargar antes de salir.

Con este sistema, es menos probable que te quedes tirado sin batería tanto en el iPhone como en accesorios clave, algo muy útil si vas a jugar o ver series en movilidad y quieres asegurarte de que todo aguante.

Internet compartido y estado de hotspot en Dynamic Island

Cuando activas el punto de acceso personal para compartir datos móviles con otros dispositivos, la Dynamic Island se convierte en un indicador constante de que el hotspot está encendido.

En la parte superior aparecerá un icono específico que indica que tu iPhone está compartiendo conexión. Esto viene genial para saber si alguien está conectado a tu red cuando no deberías, o si simplemente te dejaste el hotspot activado después de usarlo en un viaje o en el tren.

Al ver ese indicador, puedes tomar decisiones rápidas: desactivar internet compartido para evitar consumo de datos innecesario o revisar qué dispositivo está enganchado. Así no sigues gastando megas cuando ya estás en casa con WiFi.

AirDrop y progreso de transferencias en tiempo real

AirDrop también saca partido a la Dynamic Island mostrando el estado de las transferencias de archivos en tiempo real. Cuando envías o recibes fotos, documentos o vídeos, verás el icono de AirDrop en la píldora superior.

Si haces una pulsación mantenida sobre ese icono, se despliega un círculo de progreso que indica el porcentaje completado de la transferencia. Es una forma muy visual de saber cuánto queda sin tener que abrir la app de Fotos o archivos.

Este sistema hace que compartir contenido sea más transparente y menos frustrante, sobre todo cuando manejas vídeos pesados y quieres asegurarte de que el envío no se ha quedado a medias sin que te enteres.

Indicadores de privacidad: puntos verde y naranja integrados en la isla

Apple lleva tiempo mostrando pequeños puntos de color para indicar el uso de cámara y micrófono, y ahora estos indicadores se integran directamente en Dynamic Island, haciéndolos más visibles y coherentes con el diseño del sistema.

Cuando veas un punto verde en la parte superior, significa que la cámara está activa y alguna app la está usando. Si el punto es naranja, el que está funcionando es el micrófono, lo que ayuda a detectar apps que capturan audio sin que te des cuenta.

Al integrarse en la isla, es más fácil relacionar estas señales con la actividad que ves en pantalla, reforzando la sensación de control sobre tu privacidad sin necesidad de menús complicados.

Mascotas virtuales y juegos ligeros encima de Dynamic Island

No todo en la Dynamic Island tiene que ser productivo; también hay espacio para cosas puramente estéticas y de entretenimiento. Un ejemplo simpático fue la actualización de Apollo para Reddit, que añadió una pequeña mascota que paseaba por encima de la isla.

Esa idea evolucionó con apps como Pixel Pals, que permiten elegir una mascota virtual, personalizar su aspecto y dejarla literalmente “viviendo” sobre la Dynamic Island. De vez en cuando, la verás moverse, tumbarse o pasearse por la zona superior de tu pantalla.

Si haces una pulsación larga desde la app, puedes interactuar con la mascota, alimentarla o jugar con ella, muy al estilo de los viejos Tamagotchi. Eso sí, para las acciones más profundas tendrás que estar dentro de la propia aplicación.

Junto a estas mascotas también han aparecido pequeños juegos tipo Arkanoid o rompeladrillos que aprovechan la isla como elemento del escenario, ya sea como obstáculo, barra o zona de rebote. Son experimentos curiosos que demuestran que hay margen para mucha creatividad en esta parte de la pantalla.

Detalles visuales y animaciones “mimadas” en Dynamic Island

Más allá de la funcionalidad, Apple ha cuidado con mimo las animaciones de entrada y salida de las apps en la Dynamic Island. Cuando mandas una app compatible a segundo plano, la forma en la que se desplaza hacia la isla cambia ligeramente según el gesto que hagas.

Al añadir una segunda actividad, verás una animación en la que parece que una gota se desprende de la píldora principal y se desplaza hacia un lado para formar la burbuja secundaria. Cuando cierras esa actividad, vuelve a fusionarse con la isla principal con una fluidez muy característica.

También destaca el tratamiento visual en apps como Música: cuando pausas una canción, la miniatura del álbum se oscurece poco a poco y, al cabo de un par de segundos, la reproducción se “cierra” con una animación suave, dando la sensación de que todo está cuidado al milímetro.

Todos estos detalles hacen que Dynamic Island se sienta como una parte orgánica del sistema y no como un simple parche visual, reforzando la sensación de calidad y de integración entre hardware y software que tanto presume Apple.

Live Activities y Dynamic Island: apps que ya aprovechan esta función

Con iOS 16.1 llegaron las Actividades en directo, un nuevo tipo de notificación persistente que se actualiza en tiempo real en la pantalla de bloqueo y, en los iPhone 14 Pro, también en la Dynamic Island. Esto ha permitido que muchas apps se adapten para mostrar información clave sin abrirse completamente.

En los modelos con isla, cada vez que el iPhone está desbloqueado, las Live Activities compatibles pueden aparecer en la parte superior, ya sea como una sola píldora o combinadas con otra actividad secundaria. Desde ahí puedes expandir, contraer o cambiar entre actividades con gestos sencillos.

Las acciones básicas son muy intuitivas: mantener pulsado para expandir y ver más detalles, deslizar desde los laterales hacia el centro para contraer la actividad o deslizar de un lado a otro para cambiar entre las dos actividades que estén activas en ese momento.

Este sistema se ha convertido en una especie de panel de control en miniatura que muchas apps están aprovechando para mostrar datos de deportes, entrenos, vuelos, tareas, clima y mucho más, sin interrumpir lo que estás haciendo en el iPhone.

Apps de deporte, rutas y tiempo que usan Dynamic Island

Varias aplicaciones deportivas y de seguimiento han sido de las primeras en integrar Live Activities y Dynamic Island para mostrar métricas en tiempo real de forma clara y discreta.

Por ejemplo, la app de esquí y snowboard Slopes permite ver en la pantalla de bloqueo y en la isla dos estadísticas personalizables al mismo tiempo, además de un resumen diario del rendimiento. Puedes elegir datos como desnivel vertical, velocidad, número de bajadas o tiempo activo en pista.

La aplicación de montañismo Landscape utiliza la Dynamic Island para mostrar un gráfico de elevación en movimiento, junto con información como la altitud actual y la distancia total recorrida, ideal para senderistas y escaladores.

En otro registro, CARROT Weather muestra, cuando se espera lluvia en la próxima hora, una especie de barra de progreso con la tormenta acercándose, permitiéndote ver cómo evolucionarán las precipitaciones minuto a minuto tanto en la pantalla de bloqueo como en la Dynamic Island.

Por su parte, Lumy, pensada para fotógrafos y amantes de la luz natural, se integra con Live Activities para mostrar eventos solares como amanecer, atardecer, hora dorada y hora azul directamente en la isla, facilitando planificar la mejor hora para hacer fotos.

Productividad y enfoque: Forest, temporizadores y tareas en la isla

En el terreno de la productividad, varias apps han sabido exprimir la Dynamic Island para mostrar temporizadores, tareas y notas rápidas sin llenar de widgets la pantalla de inicio.

La popular app de enfoque Forest, que consiste en plantar un árbol virtual mientras te concentras en una sola tarea, puede mostrar la cuenta atrás del tiempo restante directamente en Dynamic Island. Para usar esta integración es necesario desactivar el modo de enfoque profundo dentro de la app, ya que ese modo exige que Forest esté siempre en primer plano.

GoodTask, centrada en gestión de tareas, permite que el temporizador de una tarea en modo focus aparezca como actividad en vivo en la isla o en la pantalla de bloqueo, dándote una referencia rápida del tiempo que te queda sin tener que entrar constantemente a la app.

La veterana app de notas rápidas Drafts también se ha subido al carro, dejando que mantengas una nota activa en la Dynamic Island para ir añadiendo texto o ideas sobre la marcha sin abandonar lo que estés haciendo en otras aplicaciones.

Otras utilidades, como Crouton (planificación de comidas y recetas), usan la isla para mostrar temporizadores y pasos de cada receta, de modo que puedes seguir cocinando sin desbloquear el móvil o sin manosear demasiado la pantalla con las manos sucias.

Seguimiento de vuelos, finanzas, estudios y más

El ecosistema de apps compatibles con Live Activities y Dynamic Island crece a buen ritmo, y ya hay soluciones para seguimiento de vuelos, control de gastos, horarios de clase, entrenamientos de gimnasio y más.

La potente app de seguimiento de vuelos Flighty muestra una actividad en vivo en la pantalla de bloqueo desde tres horas antes de cada vuelo, con datos de puerta, estado, código de reserva, asiento, hora de salida y posibles retrasos. En los iPhone 14 Pro, la Dynamic Island muestra avisos importantes como cambios de puerta o retrasos críticos, además de una cuenta atrás de salida mientras usas otras apps.

Aplicaciones como MoneyCoach utilizan la isla para controlar cuánto has gastado en una categoría de presupuesto específica, mostrando esa cifra de forma discreta pero siempre accesible para evitar sustos a final de mes.

En el ámbito académico, apps como Subjects permiten ver en Dynamic Island la clase actual y el tiempo restante, ideal para estudiantes que quieren llevar un control rápido de su horario sin estar abriendo el calendario constantemente.

También hay soluciones para entrenamiento como SmartGym y Liftin’, que muestran progreso de series, repeticiones y tiempos de descanso directamente en la parte superior de la pantalla, permitiéndote entrenar sin desbloquear el móvil continuamente entre ejercicio y ejercicio.

Otras apps curiosas con soporte para Dynamic Island

La lista de apps que aprovechan Dynamic Island es bastante larga e incluye utilidades muy variadas que van desde el deporte hasta la domótica o el control remoto. Muchas de ellas usan Live Activities para mostrar datos sencillos pero muy prácticos.

Por ejemplo, FotMob muestra resultados de fútbol en directo, Just Press Record enseña el estado de una grabación de audio, y Guide de mareas permite controlar la altura de la marea y las posiciones solar o lunar sin entrar en la aplicación.

Otras herramientas interesantes son Structured – Planificador diario, que enseña una cuenta atrás para tu bloque de enfoque actual, PosturePal, que monitoriza si estás inclinando mal el cuello, y Calzy, que mantiene un cálculo activo visible para que no pierdas la referencia en mitad de operaciones largas.

También hay propuestas como Sticky Timers, que facilita gestionar varios temporizadores a la vez desde la Dynamic Island, o un control remoto de TV que te deja acceder a hasta cuatro botones remotos directamente desde la parte superior de la pantalla.

El denominador común de todas estas apps es que usan la Dynamic Island como un panel de estado inteligente, mostrando justo la información que necesitas en un momento dado, sin que tengas que saltar constantemente entre pantallas o apps completas.

En definitiva, entre juegos como “Hit the Island”, mascotas virtuales, utilidades de seguimiento y Live Activities muy bien pensadas, la Dynamic Island se ha convertido en mucho más que un simple recorte de cámara: es una zona interactiva que combina diversión, información en tiempo real y control rápido sobre lo que ocurre en tu iPhone, especialmente potente cuando lo combinas con juegos a pantalla completa y apps que saben integrarse con ella.