Si te gusta jugar en el móvil pero notas que la batería del iPhone vuela, es normal que busques juegos para iPhone que consuman poca batería o, al menos, que no dejen el teléfono tiritando a la mínima partida. La realidad es que muchos títulos están muy bien optimizados y permiten disfrutar durante horas sin que el porcentaje de carga se desplome, mientras que otros son auténticos devoradores de energía.

En este artículo vas a encontrar dos cosas: por un lado, una selección muy amplia de juegos para iOS (iPhone y, en la mayoría de casos, iPad) basada en las recomendaciones de diferentes editores especializados; y por otro, explicaciones claras sobre qué tipo de apps y juegos gastan más batería, cuáles son los que peor se portan y qué trucos prácticos puedes aplicar para estirar la autonomía cuando te enganchas a un juego en concreto. Vamos allá con los juegos para iPhone que consumen poca batería.

Qué hace que un juego para iPhone consuma mucha o poca batería

Antes de meternos en listas, viene bien entender por qué un título puede ser un sorbo ligero para la batería o convertirse en un sumidero de energía que calienta el iPhone y lo deja seco en poco rato.

Los juegos que menos consumen suelen tener gráficos sencillos, animaciones moderadas y poca actividad en segundo plano. Puzles, rompecabezas, juegos de tablero o de estrategia por turnos acostumbran a ser bastante amables con la batería, sobre todo cuando no necesitan conexión permanente a internet.

En el otro extremo están los juegos con alto rendimiento gráfico, animaciones constantes, 3D complejo o mundos abiertos. Aquí entra todo lo que se parezca a un battle royale, un juego de acción en tiempo real, shooters, simuladores o títulos con muchos efectos visuales. En estos casos la GPU y la CPU se ponen a tope, el iPhone se calienta y la batería baja más rápido.

También hay que tener en cuenta la publicidad y las conexiones constantes a la red, y cómo algunas apps muestran estadísticas y salud de tu batería. Los juegos cargados de anuncios, vídeos promocionales, notificaciones push y sincronización continua pueden estar gastando batería incluso cuando no los estás usando activamente.

Juegos para iPhone que, bien usados, no machacan la batería

Muchos de los títulos recomendados por editores de medios como Xataka, Applesfera o Genbeta no están pensados específicamente para ahorrar batería, pero por su tipo de jugabilidad, duración de las partidas o estilo visual pueden ser bastante respetuosos con la autonomía, sobre todo si los usas con cabeza.

Alto’s Odyssey

Este juego de snowboard infinito destaca por unos paisajes minimalistas y muy cuidados. Acompañas a Alto y sus amigos bajando colinas, cruzando ruinas y bosques mientras recuperas llamas y recoges monedas. Es visualmente precioso, relajante y, aunque tiene efectos y animaciones, su diseño sobrio ayuda a que el consumo no sea tan salvaje como en otros arcades en 3D más estridentes.

Archero

Archero te pone al mando de un arquero que se enfrenta a oleadas de enemigos en fases cortas, ganando habilidades y armas a medida que avanzas. Es fácil echarle muchas horas, pero al basarse en escenarios limitados y combates rápidos, es un buen ejemplo de juego al que puedes entrar, jugar un rato, salir y no llevarte la mitad de la batería por delante.

Battlelands Royale

Si te atraen los battle royale tipo Fortnite o PUBG pero quieres algo más ligero, partidas de 3 a 5 minutos y estética simpática, Battlelands Royale encaja bastante bien. Sus sesiones breves son clave: aunque el género exige recursos, el hecho de no alargar demasiado cada partida ayuda a contener el impacto sobre la batería.

BlockuDoku

Este título mezcla Tetris con Sudoku en un tablero donde encajas bloques en rondas de tres piezas, sin gravedad ni prisas. Gráficamente es muy sencillo, no abusa de animaciones ni efectos y, salvo por la publicidad en la versión gratuita, es de los típicos juegos de puzles que permiten jugar durante mucho tiempo con un consumo energético bastante moderado.

Bloons TD 6

Bloons TD 6 es un tower defense clásico donde colocas monos para evitar que los globos lleguen al final del camino. Tiene muchos mapas, niveles de dificultad, retos y actualizaciones frecuentes, lo que lo hace muy rejugable. Es de pago, pero al no depender de conexión constante y basarse en partidas pausadas, suele comportarse mejor con la batería que un shooter online continuo.

Castlevania Symphony of the Night

La adaptación de este clásico de PlayStation a iOS mantiene gráficos 2D, música espectacular y jefes memorables. A pesar de ser un título grande, su estilo pixel art y el hecho de que funcione muy fluido sin recargar en exceso el hardware hacen que, dentro de los juegos de acción, no sea de los que peor tratan a la batería si gestionas bien las sesiones de juego.

Cut the Rope

En Cut the Rope tienes que hacer que un caramelo llegue a la boca de una rana cortando cuerdas jugando con la física. Es uno de esos clásicos casual con niveles cortos, visual sencillo y mecánica directa. Ideal para jugar un par de pantallas en cualquier rato muerto sin notar un descenso dramático de la carga.

Crossy Road Castle

Este juego de Apple Arcade hereda el estilo de Crossy Road pero trasladado a un castillo vertical que debes ir escalando. Sus gráficos son coloridos pero simples, con partidas perfectas para el multijugador. Al estar en Apple Arcade no lleva anuncios, lo que reduce procesos extra que suelen penalizar la autonomía.

Egunean Behin

Un juego tipo trivial en euskera que solo permite una partida diaria de 10 preguntas sobre actualidad, cultura y matemáticas. Esa restricción hace que, por muy entretenido que sea, el impacto real sobre la batería sea casi anecdótico si lo comparas con otros títulos que invitan a jugar sin fin.

Fallout Shelter

Fallout Shelter te propone gestionar tu propio refugio postapocalíptico, creando salas, reclutando habitantes y enviándolos a explorar. Es un juego pensado para sesiones cortas y gestión diaria, más que para largas maratones. Aunque tiene muchos elementos en pantalla, la vista fija y el ritmo pausado ayudan a que el consumo no sea tan bestia como en juegos 3D en tiempo real.

Florence

Florence es una historia interactiva breve, centrada en el inicio y el final de una relación, que se apoya en mecánicas muy simples y una duración de menos de una hora. Precisamente por ser una experiencia corta y muy contenida, su impacto en la batería es limitado incluso si la juegas del tirón.

Football Manager (ediciones móviles)

La versión móvil de Football Manager condensa la gestión de un club de fútbol: fichajes, alineaciones, egos del vestuario… En este caso, aunque hay muchos cálculos de fondo y simulación de partidos, el apartado gráfico no es extremo. Si no encadenamos horas seguidas y moderamos el brillo, puede convivir bastante bien con la autonomía diaria.

Hearthstone

El juego de cartas de Blizzard encaja muy bien en iPad y iPhone: partidas relativamente rápidas, interfaz de tablero con animaciones controladas y un consumo razonable si lo comparas con otros juegos online. Necesita conexión permanente, eso sí, lo que implica cierto gasto añadido por datos y red.

Hitman GO

Hitman GO transforma al Agente 47 en un juego de estrategia por turnos sobre maquetas. Cada nivel se resuelve moviéndote por casillas hasta completar el objetivo sin ser visto. Al tener un planteamiento muy estático y sin acción frenética, es un candidato perfecto para quien quiere pensar más que exprimir la GPU.

Lumosity

Lumosity propone ejercicios diarios de memoria, cálculo, reflejos y otras habilidades cognitivas. Sus minijuegos son muy simples visualmente y duran poco, lo que permite entrenar el cerebro sin castigar demasiado la batería, sobre todo si te limitas a las sesiones gratuitas de tres pruebas al día.

Mini Metro

Mini Metro te invita a diseñar y optimizar la red de metro de una ciudad. Un estilo gráfico casi esquemático, basado en líneas de colores y estaciones minimalistas, lo convierte en un título especialmente amable con la batería. Sus partidas pueden ser intensas mentalmente, pero no obligan al hardware a ir al límite.

Monument Valley 2

La saga Monument Valley es un referente en puzles 3D inspirados en Escher. Aunque visualmente es espectacular, su ritmo pausado, escenarios cerrados y duración moderada hacen que puedas completar el juego sin notar un consumo tan agresivo como en títulos 3D más recargados y ruidosos.

Pixel Dungeon

Roguelike de mazmorras con gráficos pixelados, niveles generados de forma aleatoria y cuatro clases de personajes. Su apartado visual es muy básico y los movimientos se realizan por turnos, por lo que el consumo de recursos es bajo para lo rejugable que resulta. Ideal si buscas algo profundo pero ligero para la batería.

The Battle of Polytopia

Este juego de estrategia por turnos recuerda a Civilization pero simplificado. Tienes civilizaciones, mapas para hasta 9 jugadores y diferentes modos de conquista. Lo bueno es que se puede jugar sin conexión, las partidas pueden ser cortas o algo más largas, y el estilo low poly minimiza el impacto en la autonomía.

Rummikub

Adaptación del clásico juego de mesa de fichas. Ofrece partidas fluidas, modo online y una curva de aprendizaje muy baja. Al basarse en piezas y tableros estáticos, es otro ejemplo de juego perfecto para pasar el rato en el iPhone sin notar que la batería caiga en picado.

Thimbleweed Park

Aventura gráfica al estilo clásico de los 80 y 90, firmada por los creadores de Maniac Mansion y Monkey Island. Con su humor surrealista, interfaz point & click y escenarios en 2D, es el tipo de juego que puedes disfrutar cómodamente en iPhone o iPad sin que el consumo se dispare, siempre que controles el brillo.

Tint

Tint forma parte de Apple Arcade y se basa en resolver puzles mezclando acuarelas para igualar colores de figuras de origami. No hay cronómetro, ni puntuaciones ni prisas, lo que se traduce en partidas tranquilas y un uso de recursos muy moderado. Es de los mejores ejemplos de juego relajante y poco exigente con la batería.

World of Goo

World of Goo es un clásico de puzles con físicas donde construyes estructuras usando pequeñas bolas pegajosas. Pese a tener algunos años, su estética 2D estilizada y su enfoque en puzles físicos hacen que el consumo sea razonable si no encadenas horas y horas con el brillo al máximo.

Juegos para iPhone que suelen consumir mucha batería

En el lado contrario están los juegos que, por su naturaleza, son auténticos vampiros de la batería del iPhone. Algunos son títulos muy conocidos y divertidos, pero conviene usarlos con cabeza si no quieres quedarte sin carga a mitad de tarde.

Hay Day

Este simulador de granja, heredero del espíritu de FarmVille, aparece en informes de consumo con una de las tasas de drenaje de batería más altas en iOS y Android. Entre gráficos, conexión constante y notificaciones, puede desgastar la autonomía con bastante rapidez si te enganchas.

Clash of Clans

Clash of Clans, uno de los grandes éxitos de las tiendas de apps, también figura como juego con alto consumo energético. La combinación de gráficos, conexión online continua, sincronización y notificaciones hace que el impacto sobre la batería sea notable, algo de lo que muchos jugadores se han quejado.

Angry Birds

Aunque parezca sencillo, Angry Birds (sobre todo en versiones gratuitas cargadas de anuncios) tiene una tasa elevada de consumo de batería. Los pop-ups publicitarios y procesos asociados a la publicidad son auténticos mata-baterías, incluso en un juego que, en teoría, no debería ser tan pesado.

Temple Run 2

Temple Run 2, secuela del popular endless runner, es rápido, adictivo… y exigente. Sus gráficos 3D y animaciones constantes, unidos a procesos de seguimiento, le han valido un lugar destacado en listas de apps que más batería gastan en Android, y la historia en iPhone no es muy distinta si juegas mucho tiempo seguido.

Fruit Ninja

Fruit Ninja, famoso por su mecánica de cortar frutas deslizando el dedo, también figura entre los juegos que más energía consumen en informes de terceros. El uso intensivo de la pantalla táctil, efectos visuales y publicidad en versiones gratuitas contribuye a un drenaje de batería apreciable.

Candy Crush Saga

Pese a su apariencia inocente, Candy Crush Saga está catalogado como aplicación de alto riesgo para la batería por algunos operadores. Se ha llegado a medir que puede multiplicar por más de tres la velocidad de descarga de la batería, sobre todo si sumamos tiempo de juego, anuncios y notificaciones.

Bejeweled Blitz

Otro rompecabezas de gemas que, según ciertos análisis, puede agotar la batería más de dos veces más rápido que el uso normal. Además, si no controlas las descargas y actualizaciones automáticas, también se puede llevar por delante una buena cantidad de datos móviles al mes.

Fortnite y PUBG Mobile

Los grandes battle royale como Fortnite y PUBG Mobile combinan partidas online masivas, gráficos complejos, escenarios grandes y conexión permanente. Son perfectos para probar la potencia del iPhone… y para ver cómo baja la batería a toda velocidad. Si los usas, mejor con buen WiFi, el brillo ajustado y sesiones cortas.

Vampire Survivors

Vampire Survivors, pese a su estética retro, es capaz de poner a sudar tanto al iPhone como al iPad, sobre todo en el late game, cuando la pantalla se llena de enemigos y efectos. Es un juego tan adictivo como exigente, y algunos usuarios han notado calentamientos y descensos drásticos de batería tras algo más de una hora de juego continuado.

Otras apps muy populares que se beben la batería del iPhone

Más allá de los juegos, hay un puñado de aplicaciones que casi todos tenemos instaladas y que, por su diseño y forma de uso, acaban devorando batería sin que siempre seamos conscientes.

Redes sociales y mensajería

Instagram es una de las peores en este sentido: todo son fotos y vídeos que cargan a través de datos o WiFi, sin modo offline real, leyendo además ubicación, cámara y más permisos. Si pasas mucho rato haciendo scroll, las cifras de batería se resienten.

Facebook, todavía más insistente con notificaciones y recomendaciones, también destaca como una de las apps más pesadas. Aunque no la uses constantemente, su actividad en segundo plano y avisos continuos generan gasto extra.

WhatsApp no parece muy exigente en apariencia, pero entre los chats, las copias de seguridad, la descarga automática de fotos y vídeos y las notificaciones, acaba siendo una de las aplicaciones con más impacto en el consumo diario, tanto por uso activo como por procesos internos.

TikTok está diseñada precisamente para que no salgas de la app: flujo inacabable de vídeos, recomendaciones constantes y algoritmos en marcha todo el tiempo. A mayor tiempo de visualización, mayor consumo de datos y batería. Conviene limitar notificaciones si la usas mucho.

X (antes Twitter), aunque basada en texto, ha ido incrementando su peso con más vídeos, imágenes y publicidad, lo que se ha traducido en un uso de datos y batería mayor que hace unos años, incluso con un uso aparentemente moderado.

YouTube es otra imprescindible que, por su propia naturaleza de streaming de vídeo, exige mantener la pantalla encendida y la conexión activa. Salvo que pagues la versión premium con reproducción en segundo plano más optimizada, es una de las apps que más lastra la autonomía en sesiones largas.

Apps de transporte y servicios

Servicios como Uber y similares necesitan rastrear tu ubicación constantemente para funcionar correctamente. Esto implica uso continuado de GPS, red y procesos en segundo plano que, si los usas de forma frecuente, se notan bastante en la batería del iPhone.

Trucos para jugar en iPhone gastando menos batería

Si hay un juego que te tiene enganchado pero sabes que consume bastante, puedes tirar de algunos ajustes de iOS para jugar sin que el porcentaje de batería se derrita del todo. Son medidas sencillas, pero ayudan más de lo que parece.

Desconecta lo que no necesitas

Siempre que el juego lo permita, activar el modo avión reduce mucho el gasto, porque evitas comunicaciones, búsqueda de redes y notificaciones. En iPad es especialmente cómodo porque no sueles depender de llamadas. En iPhone hay que valorar si te puedes permitir estar incomunicado durante ese rato.

Cerrar el resto de aplicaciones abiertas también puede rascar algo de autonomía. iOS gestiona bien la memoria, pero dejar solo el juego en primer plano como app activa minimiza procesos paralelos y puede darte unos minutos extra cuando vas justo.

Controla la pantalla y los efectos

Reducir el brillo es uno de los ajustes que más se notan. En entornos oscuros o interiores puedes bajar bastante el nivel sin perder visibilidad, y la pantalla es de los componentes que más energía consumen en cualquier smartphone.

Si tu prioridad es alargar la batería, también ayuda apagar la retroalimentación háptica, vibraciones y sonidos innecesarios del sistema. Todo suma, y aunque cada detalle parezca pequeño, el cómputo global alarga unos cuantos minutos de juego.

Usa el sistema a tu favor

El modo de bajo consumo reduce la actividad en segundo plano y limita algunas funciones, pero también recorta el rendimiento del chip. En juegos muy pesados puede provocar bajadas de fluidez, así que es mejor reservarlo para cuando realmente necesitas que el iPhone aguante y quizá dejar de jugar en ese momento.

Un truco sencillo para limitar encendidos de pantalla por notificaciones es dejar el iPhone boca abajo sobre la mesa. Así evitas que la pantalla se active continuamente y, de paso, reduces distracciones mientras juegas a algo que no requiere conexión.

Mantén el iPhone optimizado

Es importante tener el sistema actualizado a las últimas versiones estables de iOS, ya que suelen incorporar mejoras de rendimiento y gestión de batería. Eso sí, conviene evitar betas de desarrollador o públicas si lo que buscas es estabilidad y autonomía, porque no siempre están afinadas.

Conociendo qué tipos de juegos y aplicaciones son más agresivos con la autonomía y cuáles resultan más ligeros, es mucho más fácil combinar tus títulos favoritos con unos cuantos juegos bien optimizados, ajustar cuatro parámetros del iPhone y disfrutar de largas sesiones sin angustiarte cada vez que miras el porcentaje de batería.