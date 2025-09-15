La primera oleada de reservas del nuevo catálogo de Apple ha dejado una fotografía clara: los iPhone 17 arrancan con fuerza. Según el analista Ming‑Chi Kuo, las peticiones del primer fin de semana superan a las del año anterior, con especial protagonismo del modelo más grande. Al mismo tiempo, el recién llegado iPhone Air, pese a su diseño ultradelgado, plantea interrogantes sobre su tracción comercial.

Apple abrió preventas el pasado 12 de septiembre y prepara la disponibilidad para el día 19 en múltiples mercados, entre ellos ESpaña. En ese intervalo, los plazos de entrega de algunos iPhone 17 se han estirado frente a 2024, mientras el iPhone Air permanece accesible para recibirlo el mismo día de lanzamiento en varias configuraciones y colores.

Qué dice Kuo sobre la demanda de los nuevos iPhone 17

El pulso del mercado inicial es positivo: la producción planificada de iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max es ~25% superior a la de la generación anterior para el tercer trimestre, con tiempos de envío aproximadamente una semana más largos que hace un año. Para Kuo, esto refleja un interés robusto pero manejable por parte de la cadena de suministro.

Dentro de ese patrón, el iPhone 17 Pro Max vuelve a ser el “estrella de la gama”. La fabricación prevista del modelo tope de rango habría crecido en torno a un 60% interanual, y ciertos acabados —como el popular color naranja— entraron rápidamente en espera durante las primeras horas de preventa.

El iPhone Air, el gran interrogante

Pese a que en 2024 el 16 Plus acumuló cerca de dos semanas de espera en su debut, el nuevo iPhone Air está “en stock al lanzamiento” en buena parte de sus variantes. Esto, de entrada, puede parecer una señal de menor demanda, pero hay un matiz clave: el plan de fabricación del Air en 3T es casi triple (+~200% interanual) frente al 16 Plus, por lo que la disponibilidad inmediata puede responder a un suministro amplificado desde el inicio.

En detalle, el iPhone Air apuesta por la delgadez extrema: 5,6 mm en su punto más fino, chasis de titanio pulido y pantalla de ProMotion (120 Hz), Always‑On y hasta 3000 nits de brillo pico exterior. Integra Ceramic Shield 2 delante y detrás, un recubrimiento antirreflejos mejorado y IP68. Para ganar espacio, Apple adopta un “plateau” de cámara trasera que alberga el sistema fotográfico y componentes claves, y recurre a piezas 3D impresas (como el puerto USB‑C) para reducir grosor sin sacrificar resistencia.

La propuesta de rendimiento es elevada gracias al A19 Pro (con una GPU de un núcleo menos que en los Pro), 12 GB de RAM y un N1 de conectividad con Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Sin embargo, hay concesiones: una sola cámara trasera de 48 MP Fusion (sin Ultra Gran Angular ni Teleobjetivo), carga inalámbrica a 20 W como tope, y una batería más corta que la del iPhone 17 básico. A cambio, añade funciones como Dual Capture (grabar con frontal y trasera a la vez), una cámara delantera de 18 MP con Center Stage y un módem C1X propio de Apple (5G sub‑6) además del soporte eSIM en todo el mundo.

La demanda por colores del Air evoluciona de forma desigual: Sky Blue y Space Black mantienen entregas del día 19 en el momento de redactar esta pieza, mientras que Light Gold se retrasa de 7 a 10 días y Cloud White ya figura con 2 a 3 semanas de espera. Kuo no descarta que la experiencia en tienda —ligereza y sensación en mano— impulse su adopción una vez se generalice la exposición física.

Qué empuja al resto de la gama

Fuera del Air, el iPhone 17 “a secas” sube el listón con chip A19, pantalla Super Retina XDR con ProMotion a 120 Hz y cámara dual de 48 MP, manteniendo un precio de entrada más contenido. Para un usuario medio —llamadas, mensajería, fotos y vídeo casual— este equilibrio precio‑prestaciones ayuda a explicar su buen ritmo de reservas.

En la parte alta, iPhone 17 Pro y 17 Pro Max atraen al público más exigente con su A19 Pro, un conjunto de tres cámaras de 48 MP y modos de vídeo avanzados (como 4K a 120 fps en el Pro). Para creadores y “power users”, estas funciones —además de las mejoras térmicas y de autonomía declaradas— justifican la preferencia por los modelos Pro.

Producción, plazos y lo que vigilar

Los datos de cadena sugieren que Apple ha ajustado la oferta al tirón de los modelos más demandados: en 3T, los iPhone 17 no Air elevan su plan de construcción alrededor de un 25% frente a 2024, con alargamientos comedidos en los plazos de entrega. En paralelo, un Air con +200% de fabricación y disponibilidad amplia invita a observar su evolución con el producto ya en manos de los clientes.

En términos de calendario, las precompras arrancaron el 12 de septiembre y la distribución comienza el 19 de septiembre a escala global (India incluida). Analistas del sector señalan que estas reservas sólidas podrían respaldar el desempeño del trimestre de septiembre, si bien el verdadero termómetro será la persistencia de los tiempos de entrega y el mix de ventas entre Pro Max, 17 y Air conforme avance el ciclo.

A la luz de los datos disponibles, la foto es nítida: los iPhone 17 arrancan con demanda más alta que la generación previa y el Pro Max vuelve a tirar del carro, mientras que el iPhone Air, pese a su perfil ultrafino y potente, necesita pasar el examen del día a día en manos del público para despejar dudas sobre su encaje en la gama.