Apple no levanta el pie del acelerador. Tras presentar el nuevo diseño e identidad visual de Apple TV, la compañía continúa su jornada de anuncios con una renovación total de la web oficial de la App Store. El nuevo portal ya está disponible y ofrece por primera vez una experiencia casi idéntica a la de la aplicación nativa en iPhone, iPad o Mac, con una interfaz moderna, colorida y mucho más funcional.

Una nueva web de la App Store mucho más funcional y útil

Hasta ahora, el dominio apps.apple.com solo mostraba información básica sobre la tienda. Con este rediseño publicado hoy mismo por Apple, la web pasa a ser una App Store completa accesible desde cualquier navegador, con secciones específicas para cada plataforma —iPhone, iPad, Mac, Vision, Watch y TV—, editoriales destacadas, listas de tendencias y eventos especiales.

Entre las mejoras más visibles está el regreso del apartado “Hoy”, donde se publican artículos, recomendaciones y contenido curado por el equipo de Apple, imitando la experiencia de los dispositivos móviles. También se ha transformado el diseño de las fichas de cada aplicación, que ahora incluyen más recursos multimedia, iconografía para categorías, premios y eventos, y un formato más visual y coherente con el resto del ecosistema.

El buscador se ha optimizado para facilitar la localización de cualquier app sin depender de Google, y un nuevo conmutador en la esquina superior izquierda permite cambiar fácilmente entre las distintas tiendas según el dispositivo. Con este movimiento, Apple no solo moderniza la App Store en la web, sino que consolida su nueva identidad visual y unifica la experiencia de sus servicios. La compañía refuerza así su apuesta por la coherencia entre plataformas y la accesibilidad desde cualquier entorno, incluso fuera de sus propios dispositivos.