La Apple Store situada en Passeig de Gràcia, en pleno centro de Barcelona, ya tiene día y hora para volver a la actividad tras un largo periodo de obras. Después de semanas de incógnitas y un cierre que ha llamado la atención a quienes pasan a diario por esta arteria comercial, la compañía ha puesto fecha oficial a la reapertura de su tienda más reconocible en la ciudad.

Según figura en la página oficial de Apple España, el establecimiento volverá a abrir sus puertas el martes 26 de mayo. Con este anuncio se despeja por fin una de las grandes dudas que planeaban desde mediados de febrero, cuando el local bajó la persiana con un escueto mensaje de «cerrado temporalmente para hacer reformas» y sin más explicaciones sobre el alcance de los trabajos.

Una reapertura muy esperada en el corazón de Barcelona

La tienda de Passeig de Gràcia permanecía cerrada desde el 14 de febrero, dejando un hueco llamativo en una de las avenidas más transitadas de Barcelona. Pasear por el centro seguía siendo un gusto, pero la ausencia del característico escaparate de Apple no pasaba desapercibida ni para vecinos ni para turistas.

Durante este tiempo, el local ha estado cubierto por un mural que ocultaba completamente el interior, alimentando las especulaciones sobre la magnitud de las obras. No se trataba de un simple ajuste de mobiliario: la tienda ha estado prácticamente tres meses cerrada, un plazo que, tratándose de una ubicación tan relevante para la firma, hace pensar en una reforma profunda.

La reapertura del 26 de mayo no solo devuelve a la avenida una de sus fachadas más reconocibles, sino que también reactiva uno de los principales puntos tecnológicos de la ciudad. Para quienes utilizan con frecuencia los servicios de soporte, recogida y asesoramiento, la vuelta a la normalidad en este enclave supone recuperar un punto de referencia clave.

Mientras han durado las obras, Apple ha seguido atendiendo a su clientela barcelonesa principalmente a través de su otra tienda en la ciudad, situada en el centro comercial Westfield La Maquinista, que ha absorbido buena parte del flujo de visitantes que antes se concentraba en Passeig de Gràcia.

Un edificio histórico convertido en escaparate tecnológico

Apple Passeig de Gràcia abrió por primera vez en 2012 y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los establecimientos insignia de la compañía en España. No es una tienda más dentro de la red de Apple Store: su ubicación, arquitectura y trayectoria la han convertido en un punto con especial peso dentro del mapa comercial europeo de la marca.

El local se encuentra en el número 1 de Passeig de Gràcia, en el arranque de una de las avenidas comerciales más relevantes de Barcelona, a escasos metros de plaza de Catalunya. El interior ocupa parte de un antiguo edificio bancario histórico, cuya imponente fachada de piedra se ha convertido con los años en uno de los elementos más fotografiados de la zona.

En su día, la llegada de Apple al paseo vino precedida de una operación inmobiliaria muy comentada. La compañía intentó inicialmente hacerse con el edificio del número 36 de Passeig de Gràcia, en una pugna en la que también aparecía la firma de moda Mango. Finalmente, Apple acabó instalándose en el emplazamiento actual, mientras la otra propiedad quedó en manos de la marca textil.

Más allá de las anécdotas inmobiliarias, la tienda ha funcionado durante años como escaparate de nuevos productos, punto de soporte técnico y espacio para sesiones y actividades formativas. Su interior, amplio y de aire monumental, ha servido tanto para lanzamientos destacados como para el día a día de quienes acuden a resolver dudas o gestionar reparaciones.

El peso simbólico de la Apple Store de Passeig de Gràcia va algo más allá de lo puramente comercial: en 2012 llegó incluso a aparecer en la keynote del iPhone 5, un detalle reservado a un puñado de establecimientos de la red mundial de la compañía. Para muchos aficionados a la tecnología, la tienda forma parte de la historia reciente de Apple en Europa.

Casi tres meses de obras para actualizar el diseño

El periodo de cierre, cercano a las doce semanas, ha alimentado la idea de que Apple está aprovechando para renovar en profundidad el lenguaje de diseño de esta tienda. No es la primera vez que el local se reforma: en 2019 ya se llevó a cabo una actualización, pero la estética seguía manteniendo en gran medida el enfoque más frío de metal y acero que caracterizó a las Apple Store durante años.

En los últimos tiempos, la compañía ha ido trasladando a sus tiendas europeas un estilo en el que predominan la madera natural, la piedra y una iluminación más cálida. Ejemplos como la tienda de La Vaguada, en Madrid, muestran un ambiente que se aleja del aspecto más industrial y apuesta por espacios más acogedores y luminosos.

La sensación entre los empleados y observadores del sector es que esta reforma podría alinear Passeig de Gràcia con las nuevas líneas de diseño interior que Apple está desplegando en Europa. El plazo de obras, más largo de lo habitual para un simple lavado de cara, apunta a cambios que irían más allá de un simple ajuste de mobiliario o redistribución de mesas.

Un precedente cercano es la tienda de Regent Street en Londres, otro espacio emblemático de la compañía en Europa. Ese establecimiento cerró en enero para una renovación y reabrió el 14 de febrero, la misma fecha en la que Passeig de Gràcia bajaba la persiana. En el caso londinense, los cambios visibles fueron relativamente moderados y el cierre se prolongó poco más de un mes.

Con Barcelona, sin embargo, la situación es distinta: la reforma ha sido más larga, lo que ha hecho crecer la expectativa de que los cambios sean más profundos y visibles. Hasta que no se levante el mural que cubre el escaparate, seguirá siendo un misterio qué se encontrarán quienes entren los primeros días.

Expectativas altas y silencio oficial sobre los detalles

Personas del entorno de la tienda, incluidos algunos empleados que prefieren mantenerse en el anonimato, apuntan a que las expectativas dentro del equipo son bastante elevadas. Quienes conocen el proyecto por dentro confían en que el resultado sitúe a Passeig de Gràcia como uno de los espacios de referencia de Apple en toda Europa, reforzando su papel más allá del de simple punto de venta.

Antes del cierre, la tienda ya era considerada un punto clave para la comunidad tecnológica local, tanto por su ubicación como por el tipo de actividades que venían organizándose en su interior. La reforma se percibe como una oportunidad para potenciar aún más esa función, con un espacio adaptado a las necesidades actuales de los usuarios y a la imagen que Apple quiere proyectar en sus enclaves más emblemáticos.

Por ahora, la compañía mantiene un cierto hermetismo sobre las novedades concretas que se introducirán con la reapertura. En la web oficial solo se indica que el local ha estado «cerrado temporalmente para hacer reformas» y se especifica la fecha de vuelta, sin mencionar cambios de distribución, nuevas áreas o posibles sorpresas reservadas para el estreno.

Tampoco se ha confirmado si habrá un evento específico para medios, creadores de contenido o prensa el día previo a la reapertura. En aperturas y reinauguraciones de este tipo es relativamente habitual que Apple organice pases privados para mostrar el nuevo espacio antes de que el público general pueda acceder, pero de momento no hay anuncio oficial al respecto.

Otra incógnita es si durante la primera semana tras la reapertura se programarán sesiones especiales de Today at Apple o actividades singulares que acompañen el regreso de la tienda. Es algo que la compañía ha hecho en otras ocasiones al estrenar local o renovar espacios significativos, pero en este caso, por ahora, la planificación de eventos sigue sin hacerse pública.

Un regreso clave para el comercio y el turismo en Passeig de Gràcia

La vuelta a la actividad de la Apple Store de Passeig de Gràcia supone también la recuperación de un punto de atracción importante en una avenida acostumbrada a concentrar firmas internacionales de moda, lujo y tecnología. La fachada de piedra del edificio, hasta ahora oculta por el mural de obras, volverá a integrarse en el paisaje urbano habitual de la zona.

Para el tejido comercial del entorno, la reapertura de un establecimiento de este nivel ayuda a reforzar el carácter internacional del paseo, muy frecuentado por visitantes de otros países que buscan tanto compras como experiencias tecnológicas o culturales. La tienda de Apple, por su perfil, encaja bien en ese cruce entre turismo y consumo local.

En lo práctico, recuperar este punto de venta y servicio permitirá descongestionar otras tiendas de la marca en la ciudad y área metropolitana. Muchos usuarios que durante estos meses se han desplazado a La Maquinista o a otros centros cercanos podrán volver a gestionar sus compras y consultas en pleno centro, con mejor conexión por transporte público.

El 26 de mayo será, en definitiva, una fecha señalada para quienes pasan habitualmente por el paseo y para la propia compañía, que vuelve a poner en marcha uno de sus escaparates más visibles en España tras un periodo de reformas poco habitual por su duración. Quedará entonces comprobar si las expectativas generadas por estas semanas de cierre quedan satisfechas con el nuevo aspecto y la experiencia que la tienda ofrezca.

Con la fecha marcada en el calendario y el regreso del movimiento en el número 1 de Passeig de Gràcia, Barcelona recupera uno de sus espacios tecnológicos más emblemáticos, mientras Apple refuerza su presencia en una de las avenidas comerciales más emblemáticas de Europa, a la espera de que las puertas se abran y se desvelen al fin todos los cambios que se han estado gestando tras el mural.