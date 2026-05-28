Barcelona ha recuperado hoy uno de sus puntos neurálgicos en lo que a tecnología y arquitectura se refiere. Tras algo más de tres meses de persianas bajadas y un mural que cubría su fachada, la Apple Store de Passeig de Gràcia ha vuelto a abrir sus puertas al público, mostrando un aspecto renovado que apuesta por la claridad y la fluidez. Los primeros clientes han podido estrenar un espacio que, aunque mantiene su esencia histórica, se ha adaptado por completo a las necesidades actuales de los usuarios de la ciudad condal.

Esta reapertura no es un evento cualquiera, ya que este establecimiento, ubicado en el número 1 de la prestigiosa avenida, es una de las tiendas más emblemáticas de Europa. Situada en el antiguo edificio del Banco Español de Crédito, la tienda ha sabido equilibrar la preservación de sus paredes de piedra originales, extraídas de canteras nacionales, con una modernización que elimina el ruido visual y físico para centrarse en lo que realmente importa: la experiencia de quienes entran a curiosear o a comprar.

Un diseño interior centrado en la luz y la amplitud

Lo primero que salta a la vista nada más cruzar el umbral es el cambio radical en el pavimento. Se ha sustituido el suelo anterior por un acabado de terrazo blanco fabricado a medida, que apenas presenta juntas visibles y aporta una luminosidad impresionante a toda la planta principal. Este nuevo material, que ya se ha visto en otras aperturas recientes en España como la de La Vaguada, no solo mejora la estética, sino que ayuda a que el ambiente sea mucho más calmado al reducir el eco y el ruido de los pasos.

Además, la distribución de la planta baja ha dado un giro importante. Apple ha decidido prescindir de los árboles y la gran pantalla que antes ocupaban el centro de la tienda, el antiguo Fórum. Al quitar estos elementos, el local se siente mucho más despejado y permite que la icónica escalera lateral de cristal recupere todo el protagonismo que se merece, invitando a los visitantes a explorar los niveles superiores de forma más natural y sin obstáculos visuales en su camino.

Agilidad en las compras con la nueva zona de recogida

Uno de los cambios más prácticos que trae esta reforma es la creación de un espacio dedicado exclusivamente al servicio Apple Pick Up. Ubicado estratégicamente bajo la escalera de cristal, este mostrador permite que quienes han comprado online puedan recoger sus paquetes en un periquete, sin tener que mezclarse con la gente que está probando dispositivos o recibiendo asistencia técnica. Es una respuesta clara al cambio de hábitos de los consumidores, que cada vez prefieren más la compra digital rápida.

Para aquellos que sí buscan el asesoramiento de toda la vida, la tienda sigue contando con un equipo de más de doscientos empleados especializados listos para echar una mano. Se han dispuesto mesas adicionales de exposición donde conviven los últimos lanzamientos, como la familia iPhone 17 o los nuevos MacBook Neo con chip M5, permitiendo que los clientes comprueben por sí mismos cómo se integran todos los dispositivos dentro del ecosistema de la marca de una forma sencilla y directa.

Formación y talleres en un ambiente más personal

Aunque el Fórum de la planta baja haya desaparecido, el alma educativa de la tienda sigue más viva que nunca. Las famosas sesiones de Today at Apple se han trasladado a la primera planta, donde se desarrollan en mesas diseñadas para grupos más reducidos, de unas ocho personas. Este cambio busca ofrecer una experiencia más íntima y tipo taller, donde los asistentes puedan aprender fotografía, edición de vídeo o accesibilidad sin el ajetreo constante de la entrada principal de la tienda.

En este piso superior también encontramos una zona renovada para accesorios y los servicios de suscripción como Apple TV+ o Arcade. Al estar en un nivel elevado, el ambiente invita a probar con calma los auriculares o las fundas, lejos del bullicio de la calle. Por otro lado, la zona dedicada a empresas se mantiene en el nivel inferior, asegurando que los profesionales tengan un espacio de trabajo propio para recibir consultoría especializada sobre sus negocios sin distracciones.

La renovación integral de este espacio no solo supone una mejora estética, sino que refuerza el compromiso de la compañía con su presencia en nuestro país, donde ya cuenta con doce tiendas físicas. Con elementos que van desde el soporte técnico del Genius Bar hasta actividades para los más pequeños durante el verano, el local se consolida como un punto de encuentro fundamental. La combinación de tecnología de vanguardia y respeto arquitectónico por el edificio histórico logra que, tras catorce semanas de espera, la visita a esta esquina del Passeig de Gràcia vuelva a ser una parada obligada tanto para los vecinos de Barcelona como para los turistas.

La transformación de este espacio emblemático ha logrado modernizar un local histórico sin que pierda ni un ápice de su identidad original. Gracias a la apuesta por espacios diáfanos y materiales de proximidad, la tienda ofrece ahora una experiencia de usuario mucho más fluida, centrada en la comodidad y en un asesoramiento personalizado de calidad. Barcelona vuelve a tener en pleno funcionamiento su buque insignia tecnológico, listo para afrontar una nueva etapa con una imagen mucho más limpia, ordenada y, sobre todo, pensada para el día a día de sus clientes.