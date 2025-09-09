La web de Apple ha desactivado su tienda online con el clásico cartel de mantenimiento a pocas horas del gran evento de septiembre. Ese gesto, tan repetido en lanzamientos anteriores, es la señal más clara de que hay anuncios de hardware a punto de hacerse oficiales, con los iPhone 17 y los esperados AirPods Pro 3 como principales protagonistas.

La presentación, que Apple viene anticipando con el eslogan “awe dropping”, dará comienzo a las 10:00 AM (hora del Pacífico) desde Cupertino —1:00 PM ET y 22:30 IST—. Como es habitual, la caída de la tienda no implica que los productos salgan a la venta en el acto, pero sí que el catálogo se actualizará justo después de la keynote con fichas, precios y disponibilidad.

Cuándo vuelve la Apple Store y horarios del evento

Al intentar entrar en la tienda ahora aparece el mensaje ‘Enseguida volvemos’, acompañado de un enlace al evento. Apple suele mantener la Apple Store offline hasta terminar la presentación, momento en el que reaparece con todas las novedades publicadas.

Si la compañía respeta su calendario habitual, las reservas comenzarían este viernes y los primeros envíos llegarían más adelante durante septiembre. El encaje de Apple Watch y AirPods con ese plan es menos fijo, aunque a menudo comparten fechas con los iPhone.

Qué se espera de la familia iPhone 17

La gama estaría compuesta por cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Entre los cambios más sonados aparece la llegada de pantallas de 120 Hz a todos los modelos, así como el salto a los nuevos chips A19 en los iPhone 17 y 17 Air y a A19 Pro en los Pro.

También se anticipan mejoras de autonomía respecto a la generación anterior en los Pro y un rediseño del módulo de cámaras, acompañado de una cámara frontal mejorada. La hoja de ruta de Apple apunta a un conjunto de cambios centrados en rendimiento, pantalla y fotografía.

El modelo llamado a acaparar miradas sería el iPhone 17 Air, que apostaría por un chasis de solo 5,5 mm de grosor y un panel cercano a las 6,6 pulgadas. Ese perfil tan esbelto conllevaría compromisos como una única cámara trasera y una autonomía más contenida que otros iPhone.

Entre los rumores, se habla de peso muy ligero, marco de aleación y la misma plataforma A19 del modelo base. El enfoque del Air sería ofrecer un iPhone claramente más fino y cómodo en mano, aun asumiendo renuncias en batería y versatilidad fotográfica.

iPhone 17 Pro y Pro Max: salto en cámara y rendimiento

Los Pro volverían a ser el escaparate de las mayores novedades técnicas, con el chip A19 Pro, un nuevo sistema de cámaras con barra a todo lo ancho de la trasera y un teleobjetivo de 48 MP que elevaría el zoom óptico hasta 8×, además de grabación de vídeo en 8K.

Otras mejoras esperadas incluirían mayor brillo de pantalla, base de 256 GB de almacenamiento en los Pro, refrigeración por cámara de vapor y carga inalámbrica inversa. El acabado combinaría aluminio y cristal, con un tratamiento más resistente a arañazos.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 y AirPods Pro 3

En relojes, la Series 11 llegaría como una evolución moderada tras el rediseño del año pasado, con mejoras de rendimiento y potenciales avances en salud. No se descarta una actualización del Apple Watch SE con un chip más moderno y pequeños ajustes.

El Apple Watch Ultra 3 concentraría las mayores novedades: pantalla más brillante, mejores ángulos de visión, tasa de refresco más alta en modo siempre activo, conectividad satelital y 5G en el modelo celular, junto con un chip actualizado para impulsar el rendimiento.

Los AirPods Pro 3 tendrían como gran incorporación un sensor de ritmo cardíaco para registrar métricas de ejercicio sin depender del reloj. También se baraja un diseño de los auriculares ligeramente retocado para ganar comodidad de uso.

El estuche de carga sería más compacto y cambiaría el botón físico de emparejamiento por un sensor táctil capacitivo. Además, se espera un chip de audio renovado con mejoras en calidad de sonido y cancelación activa de ruido, aunque la envergadura de ese salto todavía no está cerrada.

Calendario de reservas y disponibilidad

La costumbre de la marca apunta a abrir precompras este mismo viernes y a iniciar las entregas a lo largo de septiembre. En algunos mercados se baraja la semana siguiente para la venta general, con posibles diferencias según el dispositivo.

La disponibilidad de Apple Watch y AirPods suele acompasarse con los iPhone, pero puede variar por región o modelo. En cualquier caso, la Apple Store actualizará tiempos y fechas cuando vuelva a estar online tras la keynote.