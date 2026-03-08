La llegada de la Fórmula 1 a Apple TV en Estados Unidos marca un punto de inflexión en cómo se podrá seguir el Mundial desde el salón de casa. A partir de la temporada 2026, el campeonato pasa a tener en la plataforma de Apple su nueva casa exclusiva en el mercado norteamericano, con una oferta pensada para quienes quieren verlo todo, en directo o a la carta.

Este movimiento se produce en un contexto de crecimiento sostenido del interés por la F1 en Estados Unidos, pero también de fuerte competencia entre servicios de streaming. Para los aficionados europeos y españoles, el acuerdo sirve como anticipo de hasta dónde pueden llegar las emisiones deportivas en plataformas digitales, aunque de momento la exclusividad se limite al territorio estadounidense.

La temporada 2026 del FIA Formula One World Championship se inaugura con el Gran Premio de Australia en Albert Park, y será la primera cita que se emita en Estados Unidos únicamente a través de Apple TV. La cobertura del QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026 arranca el sábado 7 de marzo a las 20:00 (hora del Pacífico), con todas las sesiones disponibles tanto en directo como bajo demanda.

Apple se convierte así en el socio exclusivo de retransmisión de la Fórmula 1 en Estados Unidos para las próximas cinco temporadas, en un acuerdo valorado en torno a 150 millones de dólares anuales, una cifra claramente superior al anterior contrato con ESPN. La compañía aspira a convertir su plataforma en el punto de referencia único para seguir cada vuelta del campeonato.

Desde la propia empresa subrayan que el objetivo pasa por hacer crecer de forma significativa la base de fans en el mercado estadounidense, donde, pese al auge reciente, la audiencia aún queda por detrás de otros deportes. El vicepresidente sénior de Servicios, Eddy Cue, ha insistido en que el potencial de crecimiento es enorme y que van a utilizar todo el ecosistema de Apple para explotarlo.

Una experiencia inmersiva: 4K, Dolby Vision y hasta 30 señales extra

Uno de los grandes reclamos del nuevo acuerdo es la calidad de imagen y sonido. Todos los Grandes Premios se ofrecerán con resolución 4K y Dolby Vision, acompañados de sonido envolvente 5.1, de modo que, siempre que el televisor y el dispositivo lo permitan, la experiencia se acerque bastante a la sensación de estar en el circuito.

Además de la retransmisión principal, Apple TV pondrá a disposición de los usuarios hasta 30 señales adicionales en directo durante entrenamientos, clasificación, sprints y carrera. Entre ellas estarán el Driver Tracker con posición de cada monoplaza sobre el trazado, telemetría y tiempos en tiempo real, cámaras a bordo y multivista, señales dedicadas al podio y una emisión mixta que cambia automáticamente entre diferentes vistas según la acción.

La función de multivisualización permitirá ver hasta cuatro señales simultáneas en la misma pantalla en dispositivos compatibles como Apple TV 4K, iPad o Apple Vision Pro. Cada usuario podrá elegir entre configuraciones predefinidas por escudería o crear su propia combinación de cámaras, algo que, sobre el papel, puede cambiar por completo la forma de seguir una carrera.

La cobertura incluirá comentarios en inglés y español para el mercado estadounidense, además del acceso a las retransmisiones de Sky Sports F1, lo que amplía la variedad de estilos y análisis disponibles. Para quienes quieran profundizar, se ofrecerán también repeticiones completas, resúmenes extendidos y formatos como “Race in 30”, pensados para ponerse al día sin tragarse la emisión completa.

Todo este contenido estará accesible desde la app de Apple TV y desde la página específica apple.co/f1onappletv, donde se centralizarán carreras, programas especiales, análisis y piezas informativas sobre la temporada.

Apple TV como centro del ecosistema de la Fórmula 1

Más allá de las carreras, el servicio quiere convertirse en un hub central para todo el contenido relacionado con la F1. Los abonados tendrán colecciones especiales con explicaciones de los cambios de reglamento de 2026, las novedades técnicas de los nuevos monoplazas, movimientos de pilotos y equipos, y repaso a los momentos clave de la temporada anterior.

La plataforma también integrará el contenido de F1 TV Premium, la oferta directa oficial de la Fórmula 1. En Estados Unidos, esta suscripción seguirá existiendo, pero se gestionará y consumirá desde Apple TV sin coste adicional para los abonados al servicio, lo que simplifica bastante el acceso para quienes venían usando la aplicación oficial de la categoría.

Con esa integración, los usuarios de iPhone, iPad y Apple TV podrán ver no solo la F1, sino también Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy y Porsche Supercup a través de la app F1 TV, reforzando la idea de ofrecer un paquete más completo que el mero Mundial de F1.

La apuesta se apoya además en el éxito previo de “F1: la película”, producción de Apple Original Films convertida en la película deportiva más taquillera de la historia y nominada al Óscar a mejor película. En la compañía consideran que el tirón del film ha servido para despertar el interés de espectadores que nunca habían seguido una carrera, y que ahora pueden encontrar fácilmente el campeonato en la misma plataforma.

Este enfoque, que mezcla cine, deporte y tecnología, busca ampliar el alcance de la categoría a públicos nuevos, especialmente jóvenes y con un consumo muy digital, una tendencia que ya venía observando la F1 a nivel global y que se acentúa en Estados Unidos.

Drive to Survive también desembarca en Apple TV

Otro de los movimientos destacados es la llegada de “Formula 1: Drive to Survive” a Apple TV en Estados Unidos. La conocida serie documental de Netflix, que ha sido clave para disparar la popularidad de la F1 entre nuevas audiencias, estará disponible de forma simultánea en ambas plataformas.

La octava temporada de la serie repasará lo ocurrido dentro y fuera de la pista en el Mundial 2025, con especial foco en los entresijos de los equipos, la presión sobre los pilotos y las decisiones estratégicas que no se ven en la retransmisión en directo. Este tipo de contenido, más narrativo y menos técnico, ha demostrado ser un complemento perfecto para enganchar a quienes no se consideraban aficionados tradicionales.

Durante todo 2026, los usuarios de Estados Unidos con suscripción a Apple TV podrán acceder a todas las temporadas de Drive to Survive desde la propia app, así como al resto de contenido documental y de entretenimiento vinculado con el campeonato. El objetivo es que el aficionado pase fácilmente de ver una carrera a profundizar en la historia y el contexto de cada equipo.

Además, el acuerdo contempla que el Gran Premio de Canadá 2026 se emita tanto en Apple TV como en Netflix dentro del territorio estadounidense, una fórmula poco habitual que refuerza la visibilidad de la prueba y del propio campeonato en dos plataformas de gran alcance.

Todo ello se suma a la estrategia más amplia de Apple de asociar su marca al automovilismo, tanto a través de producciones cinematográficas como de acuerdos de emisión, con la intención de reforzar su presencia en un deporte que gana peso en mercados clave.

Un ecosistema extendido: Sports, Music, Maps, News y Podcasts

El desembarco de la F1 en Apple TV no llega solo. La compañía ha preparado una serie de integraciones con otras apps y servicios para que el seguimiento del campeonato no se limite a las horas de carrera del fin de semana.

Mapas de Apple incorporará planos detallados de los 24 circuitos del calendario, con curvas numeradas, tribunas y puntos de interés en 3D, además de información práctica como accesos, cierres de calles o rutas peatonales para quienes acudan al circuito en persona. En el caso de Melbourne, se incluye incluso una guía con recomendaciones de bares, museos y cafeterías cercanas.

En el terreno del audio, Apple Music ofrecerá retransmisiones gratuitas de audio en directo con comentarios de las carreras para el público de Estados Unidos, así como listas de reproducción específicas como “The Sounds of Formula 1” y “Formula 1: Sounds of the Circuit”. También habrá playlists seleccionadas por pilotos y mezclas exclusivas de DJ a lo largo del año.

Apple News aportará una cobertura editorial personalizada de la F1 con contenidos de medios especializados como The Athletic, ESPN o Motor Sport, además de resúmenes, blogs en directo de cada cita y notificaciones con titulares y resultados. Más adelante se añadirá Live Look In, una función que permitirá saltar desde una pieza informativa directamente a la emisión en Apple TV con un solo toque.

Por último, Apple Podcasts estrenará una colección específica de programas dedicados a la Fórmula 1, incluyendo los podcasts oficiales F1 Nation y F1 Beyond The Grid, así como otros espacios centrados en análisis, historias y entrevistas con protagonistas del paddock.

Alianzas con otras plataformas y televisión tradicional

Para ampliar todavía más el alcance, Apple ha sellado acuerdos con servicios externos que, en diferentes formatos, también participarán de la difusión del Mundial 2026 en Estados Unidos.

El servicio gratuito Tubi ofrecerá transmisiones alternativas en directo (altcasts) de varias carreras, con creadores especializados aportando comentarios y un tono más desenfadado, pensados para audiencias jóvenes y muy activas en lo digital. Estas emisiones, financiadas con publicidad, se verán sin coste en numerosos dispositivos.

Yahoo Sports, con más de 100 millones de usuarios activos al mes en Estados Unidos, retransmitirá sesiones de entrenamientos y clasificación en directo, combinando la señal principal de Apple TV con cámaras on board y vistas alternativas para ofrecer una perspectiva más dinámica de la acción.

Para el público de habla hispana, Apple se ha asociado con TelevisaUnivision, de modo que al menos una carrera de la temporada se emitirá en abierto en Univision con previa y postprograma especiales. Además, la cadena promocionará a lo largo del año la cobertura de la F1 en Apple TV en sus distintos espacios deportivos.

La experiencia también llegará a la gran pantalla: Apple y IMAX trabajan para llevar en directo cinco Grandes Premios icónicos (Miami, Mónaco, Silverstone, Monza y Austin) a más de 50 cines IMAX en Estados Unidos, aprovechando el potencial visual de la categoría en pantallas gigantes.

En paralelo, operadores como DIRECTV, Comcast, Roku o Prime Video integrarán el acceso a Apple TV y a la F1 en sus propias plataformas y dispositivos, de modo que los abonados puedan añadirse al servicio sin salir del entorno que ya utilizan habitualmente para ver televisión o streaming.

Precio, dispositivos compatibles y disponibilidad

El acceso a la Fórmula 1 en Apple TV en Estados Unidos se ofrece mediante una suscripción mensual de 12,99 dólares, con un periodo de prueba gratuita de siete días para nuevos usuarios. La suscripción no incluye servicios de terceros ni contenidos de alquiler o compra disponibles en la app.

El servicio es compatible con iPhone, iPad, Apple TV 4K, Apple Vision Pro y Mac, además de una amplia lista de televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony, VIZIO o TCL, y dispositivos de streaming como Roku, Amazon Fire TV o Chromecast con Google TV. También se puede acceder desde navegadores web a través de tv.apple.com.

Apple mantiene sus promociones habituales: la compra de determinados dispositivos (como un nuevo iPhone, iPad, Apple TV o Mac) puede incluir varios meses de Apple TV sin coste para nuevos suscriptores, algo que en la práctica facilita probar tanto las producciones originales como la propia cobertura de la F1.

Al margen de la Fórmula 1, la plataforma continúa reforzando su catálogo con series y películas Apple Original premiadas, así como otros contenidos deportivos en directo como la Major League Soccer y el paquete de partidos “Friday Night Baseball”, que comparten escenario con el Mundial de F1 dentro del mismo servicio.

Mientras tanto, en Europa y España, la situación de los derechos se mantiene separada, pero el despliegue tecnológico y de contenidos que Apple está probando en Estados Unidos servirá de referencia a aficionados y operadores que miran con atención cómo evoluciona esta nueva etapa de la categoría.

Con este movimiento, la Fórmula 1 suma un socio tecnológico de primer nivel en Estados Unidos y Apple refuerza su posición en el deporte en directo: una combinación que, si logra consolidar audiencias y enganchar a nuevos aficionados, puede anticipar cambios relevantes en la forma de ver carreras también en otros mercados.