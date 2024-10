La integración de iOS con ChatGPT podría llegar en iOS 18.2

El lanzamiento de iOS 18.1 es inminente. Aún estamos pendientes del lanzamiento por parte de Apple de la versión candidata lista para lanzarse al mundo. Es un gran paso ya que es la primera gran versión que incorpora las primeras funciones de Apple Intelligence, el conjunto de funciones impulsadas con inteligencia artificial de la gran manzana. Aunque como ya sabemos, el despliegue de toda la potencia de la herramienta será de forma paulatina a lo largo de este año y el siguiente. Sin embargo, nuevas filtraciones extraídas del backend de Apple apuntan a que iOS 18.2 podría incorporar la integración con ChatGPT y la función Visual Intelligence. A continuación, te contamos todo.

Aún no sabemos cuándo tendremos iOS 18.1 entre nosotros aunque según los rumores todo parece apuntar que el lanzamiento será el 28 de octubre. Unos días después de este lanzamiento, sin tiempo para disfrutar de todas las novedades, Apple lanzará la primera beta para desarrolladores de iOS 18.2, la siguiente gran actualización de iOS 18. Se espera que en esta versión se avance aún más en el despliegue de las funciones de Apple Intelligence, además de publicar otras funciones que quedaron en el tintero y previstas para más adelante tal y como pudimos comprobar en la WWDC24.

El usuario @aaronp613 ha publicado en la red social X unas imágenes del backend de Apple con referencias acerca de dos nuevas funciones que podrían ver la luz en iOS 18.2. Se trata de nada más y nada menos que la integración de ChatGPT con iOS y la función Visual Intelligence.

Just found new references to «Siri with ChatGPT» on Apple’s backend. Looks likely that it will come in iOS 18.2, as predicted. pic.twitter.com/U6qkhSVy9k

— Aaron (@aaronp613) October 13, 2024