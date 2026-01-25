La nueva Siri se integrará en las aplicaciones de Apple

Apple estaría planeando una integración mucho más profunda de Gemini dentro de Siri, según un nuevo informe de Mark Gurman, que apunta a un cambio importante en la forma en la que la compañía quiere desplegar sus funciones de inteligencia artificial. Tras más de un año desde el anuncio de Apple Intelligence, el artículo señala que las novedades reales en las apps han sido limitadas, mencionando ejemplos concretos como AutoMix en Apple Music o Workout Buddy en el Apple Watch, una situación que Apple querría revertir a partir de 2026.

Según la información publicada, la compañía planea integrar la nueva Siri respaldada por Gemini de forma profunda en sus aplicaciones principales, en lugar de tratarla como una función aislada o meramente conversacional. El objetivo sería que Siri utilice Gemini para aportar capacidades avanzadas directamente dentro de las apps, actuando como una capa de inteligencia artificial común que refuerce funciones ya existentes y mejore la utilidad del asistente en el uso diario.

El informe también explica que Apple habría reducido o pausado algunos de sus planes más ambiciosos en inteligencia artificial. Entre ellos se menciona un proyecto interno conocido como “World Knowledge Answers”, pensado originalmente para competir con servicios como ChatGPT o Perplexity, que ahora habría sido recortado para priorizar la sustitución de tecnologías existentes por Gemini. Esta decisión reflejaría un cambio de enfoque hacia una integración más práctica y menos fragmentada.

Además, Gurman indica que otros proyectos relacionados con la inteligencia artificial también han sido replanteados. Uno de ellos sería un Safari completamente rediseñado para la era de la IA, con funciones destinadas a evaluar la fiabilidad de documentos y cruzar información entre múltiples fuentes, un plan que actualmente estaría en pausa, aunque podría retomarse antes de la WWDC 2026. Algo similar ocurriría con las iniciativas de IA centradas en Salud, que habrían vuelto a una fase de rediseño.

En lugar de introducir experiencias tipo chatbot independientes en cada app, Apple apostaría por una integración más unificada de Siri basada en Gemini. El informe menciona que en el pasado se había planteado incluir chatbots dentro de aplicaciones como Safari, TV, Salud, Música o Podcasts, pero tras cambios internos en la dirección de IA, la compañía preferiría un enfoque más cohesionado, con Siri como punto central presente en varias apps clave del sistema.