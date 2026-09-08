La mensajería instantánea se ha convertido en uno de los campos de batalla favoritos de los ciberdelincuentes, y España no es una excepción. En las últimas semanas, la Policía Nacional ha registrado un repunte considerable de denuncias relacionadas con fraudes cometidos a través de WhatsApp, con dos modalidades que están copando los titulares: la extorsión mediante fotografías de visualización única y la usurpación silenciosa de cuentas para pedir dinero a familiares y amigos. Ambas estrategias comparten un mismo objetivo: aprovechar la confianza y la curiosidad de las víctimas para vaciar sus bolsillos.

Los agentes llevan días difundiendo avisos a través de sus canales oficiales y de redes sociales, instando a la ciudadanía a extremar las precauciones. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) también se ha hecho eco de esta situación, confirmando que el fenómeno no es solo nacional, sino que afecta a varios países europeos, con especial incidencia en Italia, donde se detectaron los primeros casos el pasado mes de mayo. Lo que más preocupa a los investigadores es la sofisticación de los métodos empleados, que logran engañar incluso a usuarios experimentados.

La trampa de la foto efímera: cómo funciona la nueva extorsión

La primera de las estafas que está protagonizando los avisos policiales juega con uno de los impulsos más difíciles de controlar: la curiosidad. Un número desconocido envía una fotografía de visualización única, de esas que solo pueden verse una vez antes de desaparecer. Al abrirla, el usuario se encuentra con una imagen de contenido sensible o íntimo, que en realidad no pertenece a la persona que la ha enviado, sino que se trata de un señuelo cuidadosamente diseñado para dar pie a la siguiente fase del engaño.

En ese instante, el estafador, que ya ha recibido la notificación de que la imagen ha sido vista, comienza su particular teatro. Primero se disculpa alegando que se ha equivocado de destinatario, para después pasar al ataque: acusa a la víctima de haber visto algo que no debía, la amenaza con emprender acciones legales o con tomar represalias y le exige una compensación económica a cambio de silencio. Según detalla la Policía Nacional en un vídeo difundido en la red social X, la estrategia busca explotar el sentimiento de culpa de quien ha abierto el archivo, haciendo creer que ha cometido una falta.

Esta mecánica, aunque aparentemente simple, es una variante del phishing clásico adaptado a las nuevas funcionalidades de la aplicación. No necesita que todas las personas que reciban la foto caigan en la trampa; le basta con que una o dos accedan a pagar para que el negocio ilegal resulte rentable. Es una estafa de bajo coste y alto volumen, y por eso los expertos insisten en que la prevención es la única barrera realmente eficaz.

La usurpación silenciosa: cuando tu cuenta se usa sin que lo notes

La segunda modalidad que ha puesto en alerta a las autoridades es, si cabe, más peligrosa por su invisibilidad. Los ciberdelincuentes consiguen hackear la cuenta de WhatsApp de sus víctimas sin que estas pierdan el acceso a la aplicación y, en muchos casos, sin que aparezcan dispositivos desconocidos en la sección de ‘Dispositivos vinculados’. Esto significa que la persona afectada sigue usando su WhatsApp con total normalidad, mientras que el atacante, desde una especie de ‘falso espejo’, envía mensajes a sus contactos más cercanos pidiendo dinero.

El fraude se ejecuta insertándose en conversaciones reales ya existentes, lo que otorga una credibilidad brutal a las peticiones. El destinatario recibe un mensaje desde el número habitual, con el nombre de su familiar o amigo en la cabecera y dentro de un historial de chat auténtico. La solicitud suele ir acompañada de una excusa de urgencia: «se me ha roto el móvil», «he superado el límite diario de mi banco» o «necesito pagar unas facturas de unos mil euros y no me dejan hacer la transferencia». Las cantidades solicitadas oscilan casi siempre entre los 950 y los 1.000 euros, y se pide el ingreso en cuentas de supuestos comercios o terceros, a veces en entidades extranjeras, para no levantar sospechas.

Uno de los casos más ilustrativos lo relata un hombre llamado Óscar Collado en el diario El País. Recibió un mensaje de su hija de 20 años pidiéndole que adelantara un pago de 988 euros por una supuesta emergencia. Al intentar contactar con ella por teléfono, no obtenía respuesta, y cuando finalmente la joven revisó su móvil, aseguró no haber enviado ningún mensaje. De hecho, esos textos no aparecían en su historial, lo que confirmaba que su cuenta había sido intervenida de forma remota.

Recomendaciones de la Policía y el INCIBE para no caer en el timo

Ante esta oleada de denuncias, tanto la Policía Nacional como el INCIBE han difundido una serie de consejos prácticos dirigidos a blindar la seguridad de los usuarios. El primero y más importante es mantener siempre actualizado el sistema operativo del teléfono y la propia aplicación de WhatsApp. Las investigaciones han detectado que muchos de los afectados utilizaban terminales con versiones obsoletas, lo que constituye un vector de vulnerabilidad clave para los atacantes.

También se recomienda encarecidamente activar la verificación en dos pasos, una capa extra de protección que puede marcar la diferencia entre sufrir un hackeo o no. En cuanto a la estafa de la foto efímera, la consigna es clara: si un número desconocido te envía una imagen de visualización única, no la abras. Es difícil resistirse, pero esa es precisamente la táctica de los delincuentes. Y si ya has caído, la mejor jugada es no responder a las amenazas y bloquear el contacto de WhatsApp de inmediato.

Respecto a la usurpación de cuentas, las autoridades insisten en la necesidad de revisar periódicamente los dispositivos vinculados, aunque matizan que la ausencia de equipos extraños no garantiza al 100% que la cuenta esté a salvo. Si se detecta cualquier actividad sospechosa, lo más sensato es avisar a familiares y amigos por una vía alternativa (una llamada, un SMS, un correo) para que ignoren las peticiones económicas, contactar con el soporte oficial de WhatsApp y presentar una denuncia en comisaría.

La Policía Nacional también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad relativo: este tipo de fraudes, aunque están en aumento, se pueden prevenir siguiendo unas pautas muy sencillas. La clave está en desconfiar por defecto de cualquier solicitud urgente de dinero, incluso si parece proceder de un familiar. Confirmar siempre por otra vía antes de hacer una transferencia es el gesto más simple y, a la vez, el más eficaz.

Los ciberdelincuentes juegan con las emociones, con la prisa y con el miedo. Saben que una llamada de teléfono puede echar por tierra su plan, por eso insisten en que todo se resuelva por el chat y con carácter inmediato. Si algo tiene pinta de ser demasiado urgente, demasiado secreto o demasiado vergonzoso, probablemente sea una estafa. Y en ese caso, bloquear, reportar y avisar es la única jugada inteligente.

El auge de estos timos también ha puesto sobre la mesa la necesidad de que las autoridades europeas refuercen la cooperación en materia de ciberseguridad. Italia, España y otros países han reportado patrones casi idénticos, lo que sugiere la existencia de redes organizadas que operan a escala internacional. Mientras tanto, la recomendación es no bajar la guardia: la prevención individual sigue siendo el mejor escudo contra un fraude que, por desgracia, no deja de reinventarse.

La oleada actual de estafas en WhatsApp ha vuelto a demostrar que la ingeniería social sigue siendo el arma preferida de los ciberdelincuentes. Tanto la extorsión con fotos de visualización única como la usurpación silenciosa de cuentas tienen en común que atacan directamente la confianza, ese activo que todos damos por sentado al comunicarnos con nuestros seres queridos. Mantener el software al día, activar la verificación en dos pasos y confirmar por teléfono cualquier petición de dinero son las tres patas sobre las que se sustenta una defensa eficaz. Si algo resulta extraño, lo mejor es no actuar en caliente: los estafadores siempre buscan la prisa, y la calma es su peor enemiga.