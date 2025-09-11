Hace unas horas Apple liberaba gran cantidad de productos nuevos entre los que se encuentran toda la gama de iPhone 17 junto con los AirPods 3 y los nuevos Apple Watch Series 11. Además, hacía oficial que la liberación de iOS 26 y el resto de sistemas operativos sería el 15 de septiembre, y ponía en manos de los desarrolladores las versiones Release Candidate de cara a la publicación el próximo lunes. Una de las novedades de esta RC de iOS 26 es que permite adaptar automáticamente el color de los iconos en función del color de la funda MagSafe que lleve el iPhone en un determinado momento.

iOS 26 detectará el color de la funda MagSafe y cambiará el color de los iconos automáticamente

Personalizar tu pantalla de inicio será más sencillo y visual que nunca con esta nueva función dentro de la RC de iOS 26. Al mantener pulsada la pantalla y entrar en el menú de edición, aparece una nueva opción dentro de la sección “Tinted”. Allí, junto a los colores habituales, verás un icono de funda de iPhone.

Con solo pulsarlo, los iconos y widgets adoptan automáticamente el color de la funda MagSafe que lleves puesta. Así, tu iPhone se integra aún más con tu estilo, sin necesidad de perder tiempo buscando combinaciones manuales. Eso sí, esta función está pensada para las fundas oficiales de Apple y aquellas que cuentan con la certificación MagSafe. Si al colocar tu funda no aparece el clásico anillo animado en pantalla, lo más probable es que no sea compatible con el cambio automático de color de los iconos.

Además, también se podrá sincronizar el color con el propio tono del iPhone, lo que amplía aún más las opciones de personalización. Los iconos tintados en iOS 26 estrenan un estilo renovado con un acabado de vidrio líquido y mayor translucidez. El resultado es un aspecto más elegante, coherente y dinámico, especialmente cuando se combina con las fundas y carcasas de última generación.

Por supuesto, seguirá existiendo la posibilidad de cambiar manualmente el tinte de los iconos o elegir uno que combine con el fondo de pantalla. Apple ha confirmado que iOS 26 llegará el próximo lunes 15 de septiembre, y esta nueva función promete ser una de las más comentadas entre quienes disfrutan personalizando su iPhone al máximo.