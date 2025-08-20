La Silicone Case llega con el iPhone 17 y trae un detalle increíble

Repasar rumores es una afición que llevamos dentro desde hace más de una década, pero a veces salen detalles que nos hacen sonreír con nostalgia.

En la última filtración del iPhone 17, lo que ha llamado la atención no son cámaras futuristas ni pantallas ultraligeras… sino su funda. Según el filtrador Majin Bu, que lleva meses mostrando accesorios y colores del nuevo modelo, las fundas de silicona del iPhone 17 incluirían dos pequeños agujeros en las esquinas inferiores, para enganchar una correa. Y esto nos lleva muy, muy lejos en la memoria: a 2005, cuando Steve Jobs presentó unos icónicos auriculares con correa para el iPod nano

La idea puede parecer simple, pero tiene su gracia. Majin Bu compartió un vídeo donde se ven esas fundas con orificios diseñados para pasar una correa, algo que para muchos evocará aquella época en la que podías llevar el iPod colgado y sin líos de cables, gracias a los auriculares “Lanyard” que presentó Jobs en 2005.

Apple ya jugó con esa idea en varias generaciones, aunque nada tan visible como ahora: una funda que recupera una función de uso real, nostálgica y práctica, la posibilidad de colgarlo fácilmente al cuello.

https://x.com/MajinBuOfficial/status/1957434864375878052

Al final, recuperar las correas del iPod en un iPhone no es solo un detalle, es una declaración de que la funcionalidad bien pensada nunca pasa de moda. Si Apple lo confirma (o lanza algo similar), puede que no sea lo más espectacular de la presentación, pero sí algo que muchos agradecerán cuando compren el móvil sin pensar demasiado.

¿Cuántas veces hemos querido sujetar el móvil sin llevarlo en mano? En paseos por la ciudad, excursiones o simplemente para evitar caídas, esta solución trae aire fresco y sentido común, sólo nos falta ver cuál es el obsceno precio que Apple pondrá a estas correas, ¿hacemos apuestas interesantes? Verás que no bajan de los 50 euros.