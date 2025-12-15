En un contexto en el que viajar, estudiar en el extranjero o teletrabajar con equipos internacionales es lo más normal del mundo, entender a alguien que no habla nuestro idioma sigue siendo un pequeño quebradero de cabeza. La tecnología ha ido allanando el camino, y ahora Apple mueve ficha en Europa con una de sus funciones más comentadas de los últimos meses.

Con la llegada de iOS 26.2, la esperada traducción en tiempo real de los AirPods está por fin activa en España y en el resto de la Unión Europea. La función, conocida comercialmente como Live Translation, se apoya en Apple Intelligence para convertir los auriculares de Apple en una especie de intérprete personal que traduce conversaciones, llamadas y mensajes casi al instante.

Qué es Live Translation y qué permite hacer

La nueva función de Apple convierte una escena muy habitual en viajes, reuniones o clases en algo bastante más llevadero: los AirPods escuchan lo que se dice en otro idioma, lo procesan y reproducen la traducción en nuestros oídos en cuestión de segundos. Al mismo tiempo, el iPhone muestra en pantalla el texto original y su traducción, de modo que se puede seguir la charla también de forma visual.

La idea es que la conversación se mantenga cara a cara y sin necesidad de estar tecleando en el móvil. Basta con hablar con normalidad, mientras los auriculares captan el audio mediante sus micrófonos y lo envían al iPhone, donde entra en juego una mezcla de audio computacional avanzado y los modelos de IA de Apple Intelligence.

Uno de los puntos clave de este sistema es que las traducciones se realizan directamente en el dispositivo. Eso permite a Apple insistir en su discurso de privacidad y, de paso, reducir la dependencia de la red: si los paquetes de idiomas están descargados, no hace falta conexión a Internet para traducir, algo especialmente útil cuando se viaja fuera de la UE o no se quiere tirar de datos.

Además de las conversaciones presenciales, Apple ha extendido la función a su ecosistema de comunicación: Mensajes, Teléfono y FaceTime también se benefician de las traducciones automáticas, de forma que lo que llega en otro idioma se puede entender en el idioma preferido del usuario, tanto en texto como en audio.

Requisitos: iPhone necesarios y compatibilidad en Europa

Por ahora, la traducción en tiempo real solo funciona en el iPhone y no se ha extendido a iPad o Mac. Es imprescindible contar con un modelo compatible con Apple Intelligence y tener instalada la actualización a iOS 26.2, que Apple ya ha empezado a distribuir de forma global, también en España.

La compañía ha dejado claro que Apple Intelligence es el núcleo de todo este sistema de traducción. Sin esta capa de IA activada en el iPhone, Live Translation no está disponible, aunque sí puedan usarse los AirPods de forma convencional. iOS 26.2, además, incorpora otras novedades como ajustes en el diseño Liquid Glass, mejoras en Apple Music, Pódcast y juegos, y cambios en AirDrop y en las alertas de seguridad, pero la gran protagonista en Europa es sin duda la traducción en tiempo real.

La compañía asegura que durante estos meses se han llevado a cabo trabajos de ingeniería adicionales para cumplir con las exigencias del regulador europeo. Este mismo contexto normativo ya había provocado que Apple Intelligence llegara más tarde al viejo continente que a otros mercados.

AirPods compatibles con la traducción en tiempo real

La traducción en vivo no llega a todos los auriculares de Apple. Solo los modelos con chip H2 y cancelación activa de ruido pueden utilizar la función, de modo que la lista queda restringida a las tres últimas generaciones avanzadas:

AirPods Pro 3

AirPods Pro 2

AirPods 4 con cancelación activa de ruido

En estos modelos, la cancelación de ruido juega un papel importante: los auriculares reducen el sonido ambiente y atenúan la voz del interlocutor para que la traducción se escuche con mayor claridad. Al mismo tiempo, los micrófonos con beamforming se encargan de centrarse en la fuente de audio relevante, es decir, en la persona con la que se está hablando.

No es obligatorio, pero conviene mantener el firmware de los AirPods actualizado, ya que Apple utiliza estas versiones para ajustar el funcionamiento de la función, los gestos y la cancelación de ruido. En cualquier caso, la pieza clave sigue siendo el iPhone y su versión de iOS.

Cuando ambos interlocutores llevan unos AirPods compatibles y tienen la función activada, la experiencia es más pulida. El sistema puede coordinar la cancelación de ruido en los dos lados de la conversación, bajando el volumen de la voz directa y priorizando la traducción, de modo que ninguna de las partes tiene que forzar el oído ni pausar la charla para entender lo que se está diciendo.

Si solo una de las personas usa AirPods, la función sigue teniendo sentido: la traducción se reproduce en los auriculares del usuario y el iPhone muestra una transcripción en tiempo real en el idioma de la otra persona, que puede leer directamente en la pantalla para seguir la conversación sin necesidad de instalar nada.

Idiomas disponibles en la Unión Europea

El catálogo de idiomas de Live Translation es todavía limitado si se compara con servicios de traducción con más años de recorrido, pero cubre los principales idiomas de trabajo a nivel global. En su lanzamiento en la Unión Europea, la función es compatible con los siguientes idiomas:

Alemán.

Chino (simplificado y mandarín tradicional).

Español de España.

Francés de Francia.

Inglés de Estados Unidos y Reino Unido.

Italiano.

Portugués (con especial foco en el portugués de Brasil).

Japonés.

Coreano.

La traducción puede realizarse entre cualquiera de estos idiomas, por lo que es posible, por ejemplo, mantener una conversación entre un hispanohablante y un japonés, o entre un alemán y un usuario que solo domine el español. Apple ha dejado la puerta abierta a ampliar la lista en el futuro, aunque no ha concretado fechas ni próximas incorporaciones.

Una función interesante es que se pueden descargar paquetes de idiomas para que todo el procesamiento se haga sin conexión. Esto no solo ayuda cuando no hay cobertura o datos, sino que también reduce la latencia de la traducción, algo clave para que el diálogo suene natural y no como una serie de frases cortadas.

Cómo usar la traducción en tiempo real con los AirPods

Una vez se cumplen los requisitos de hardware y software, el punto de partida habitual es la app Traducir de Apple, que viene preinstalada en iOS. Si en algún momento se ha eliminado, se puede volver a descargar gratuitamente desde la App Store.

Con los AirPods ya puestos y conectados al iPhone, el proceso básico para iniciar una conversación es el siguiente:

Abrir la aplicación Traducir en el iPhone.

Ir a la pestaña situada en la esquina inferior derecha, llamada En tiempo real o En directo, según aparezca en cada región.

En el apartado Su idioma, seleccionar el idioma que se quiere traducir, es decir, el del interlocutor.

En Tu idioma, elegir el idioma propio, como el español de España.

Pulsar en Iniciar traducción para comenzar la sesión.

A partir de ahí, los micrófonos de los AirPods captan lo que se dice en el idioma de la otra persona y la traducción se reproduce mediante la voz de Siri en los auriculares. En la pantalla del iPhone se muestran tanto las frases originales como su traducción, lo que permite corregir malentendidos o repasar rápidamente lo dicho.

Apple también permite activar la traducción mediante otros atajos: tocando o manteniendo pulsados los dos auriculares, añadiendo un control específico al Centro de Control o incluso pidiendo directamente a Siri que inicie una sesión de traducción en tiempo real. De este modo, no siempre es necesario pasar por la app Traducir para usar la función.

En situaciones ruidosas, el sistema puede apoyarse también en los micrófonos del propio iPhone. Acercar el teléfono a la persona que habla ayuda a que el software distinga mejor la voz principal del ruido de fondo, combinando la información de los micrófonos del móvil y de los auriculares para mejorar el resultado.

Uso con y sin AirPods: cara a cara, llamadas y mensajes

Aunque esta novedad se ha popularizado como una función de los AirPods, Live Translation no se limita únicamente a los auriculares. El sistema forma parte de las capacidades de iOS 26 y Apple Intelligence, y se aprovecha también en otros escenarios.

En una conversación presencial, el escenario ideal es aquel en el que las dos personas llevan AirPods compatibles. Cada una habla su propio idioma, los auriculares se encargan de reducir el ruido ambiente y la traducción va llegando en tiempo real a ambos oídos. La idea es que nadie tenga que sacar el móvil a cada momento ni ir pulsando botones para seguir la charla.

Si solo uno de los interlocutores usa AirPods, el sistema se adapta: la persona con auriculares recibe la traducción por audio, mientras que el iPhone muestra en pantalla las frases traducidas para la otra persona. De esta manera se puede mantener la conversación sin obligar al interlocutor a usar el ecosistema de Apple.

Más allá del cara a cara, Mensajes, Teléfono y FaceTime integran también la traducción en tiempo real. En las llamadas de voz o de vídeo, las frases se traducen automáticamente para el usuario que tiene la opción activa, mientras que en Mensajes se pueden traducir tanto los textos entrantes como los salientes para que cada uno escriba en su idioma habitual.

Frente a otras propuestas del mercado, como la traducción de voz de Google con Pixel Buds, Apple apuesta por mantener la voz sintética de Siri para las traducciones, en lugar de recrear la voz real del hablante. La compañía subraya que el objetivo principal es que el mensaje tenga sentido completo y natural, y no tanto imitar el timbre original de la otra persona.

En todos estos casos, el procesamiento se realiza en el propio dispositivo siempre que sea posible, apoyándose en Apple Intelligence. Esto encaja con la estrategia general de Apple de minimizar el envío de datos a la nube, un punto especialmente sensible en el despliegue europeo, donde las exigencias sobre privacidad y tratamiento de datos son más estrictas.

La llegada de la traducción en tiempo real a los AirPods en España y el resto de la UE supone un paso importante en la manera de relacionarnos en otros idiomas: no elimina la utilidad de aprender lenguas, pero sí ofrece una ayuda inmediata para viajes, estudios o trabajo con equipos internacionales, acercando aún más ese viejo sueño de poder entenderse con casi cualquiera, en casi cualquier lugar.