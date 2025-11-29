La Comisión Europea ha abierto una nueva línea de investigación sobre los servicios de Apple, esta vez centrada en Apple Maps y Apple Ads, para determinar si ambos deben considerarse servicios “gatekeeper” bajo la Ley de Mercados Digitales (LMD). La compañía notificó formalmente al organismo el 27 de noviembre de 2025 que estas dos plataformas cumplen los umbrales establecidos por la normativa, lo que obliga al Ejecutivo comunitario a evaluar si deben ser incluidas en la lista de servicios sujetos a obligaciones especiales.

Apple Maps y Apple Ads, bajo investigación por la UE

La regulación exige que las grandes tecnológicas informen de manera proactiva cuando uno de sus servicios alcance los niveles de uso o volumen de negocio que podrían situarlo dentro del ámbito de aplicación de la DMA. En este caso, tanto Apple Maps como Apple Ads superan los criterios de usuarios finales y empresas que marca la ley. A partir de la notificación, Bruselas dispone de 45 días hábiles para decidir si designa a Apple como “guardián de acceso” (gatekeeper) en alguno de estos dos servicios.

Según la propia Apple, Maps y Ads alcanzan ya estos umbrales, lo que abre la puerta a que la Comisión determine si deben someterse a obligaciones adicionales, como permitir mayor interoperabilidad, evitar prácticas discriminatorias frente a terceros o asegurar condiciones justas en el acceso a datos y herramientas de la plataforma.

La compañía, no obstante, ha solicitado exenciones para ambos servicios, argumentando que no cumplen la función de intermediación que la LMD busca regular y que su impacto competitivo es limitado.

Un nuevo capítulo en la relación entre Apple y Bruselas

Esta no es la primera vez que la Comisión Europea examina los servicios de Apple. Durante los últimos años, la empresa ha tenido que realizar cambios profundos en su ecosistema dentro de la UE: desde permitir tiendas de aplicaciones alternativas hasta abrir el chip NFC a otros servicios de pago, pasando por la obligación de adoptar USB-C como conector estándar.

También servicios como Safari, Apple Music o Apple Pay han estado en el punto de mira. En 2023, la UE concluyó que Apple favorecía a su navegador frente a la competencia y que imponía limitaciones injustificadas a otras apps de pago, lo que derivó en un proceso de correcciones técnicas y en sanciones millonarias, incluida una multa cercana a los 2.000 millones de dólares derivada del caso Spotify.

¿Por qué Apple Maps y Apple Ads?

La LMD considera “servicio de plataforma central” (CPS) a aquellos que actúan como puerta de entrada entre empresas y consumidores y que cuentan con un peso significativo en el mercado interior. Para entrar en esta categoría, los servicios deben superar:

45 millones de usuarios finales activos al mes en la UE.

10.000 usuarios empresariales anuales.

Y pertenecer a una compañía con al menos 75.000 millones de euros de capitalización o 7.500 millones de euros de facturación anual.

Apple mantiene una postura crítica respecto a la LMD, asegurando que la ley perjudica la seguridad del usuario y su capacidad de ofrecer una experiencia integrada, al mismo tiempo que beneficia a gigantes tecnológicos rivales. Bruselas, por su parte, insiste en que la regulación es necesaria para garantizar una competencia equitativa y reducir el poder de las plataformas dominantes.

Con la investigación recién iniciada, el examen a Apple Maps y Apple Ads se suma a la ya extensa lista de expedientes abiertos a la compañía. El resultado marcará un nuevo precedente para el futuro del ecosistema digital en Europa.