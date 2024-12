Las 6 mejores funciones que han llegado con iOS 18.2

Hemos hablado largo y tendido de todo lo nuevo que trae iOS 18.2, aunque lo cierto es que lo más interesante, Apple Intelligence, sigue lejos de llegar a España debido a las presiones de la Unión Europea.

Sin embargo, cada actualización de iOS esconde muchas más novedades de las que acostumbramos a ver, pequeños detalles que nos hacen la vida mucho más fácil, y eso es precisamente lo que te queremos enseñar hoy. Estas son las seis funcionalidades más sorprendentes que integra iOS 18.2 para todos los usuarios del iPhone.

Mejoras en la reproducción de vídeo

De un tiempo a esta parte, la aplicación Fotos se había convertido en un verdadero quebradero de cabeza si lo que pretendías era disfrutar de un vídeo con detalle. Quiero referirme al auténtico detalle, es decir, parar en un punto concreto, deslizar poco a poco, visualizar cada uno de los fotogramas… Ya me entendéis.

Parece ser que alguien en Cupertino ha tomado nota, ahora con las novedades de la aplicación Fotos de iOS 18.2 vamos a poder visualizar los vídeos fotograma a fotograma, con cada detalle, y esto nos permitirá no sólo disfrutarlos mejor, sino editarlos con mayor facilidad. Para ver los vídeos fotograma a fotograma sólo tienes que hacer una pulsación larga en la línea de tiempo que aparece justo en la zona inferior del vídeo.

Desactivar la reproducción automática y en bucle

Esta mejora también llega de la mano de la aplicación Fotos, una de las que ha sufrido más modificaciones desde el lanzamiento oficial de iOS 18. Esto se debe a que los usuarios no terminan de encontrarse cómodos con los enormes cambios que la compañía de Cupertino ha realizado en la aplicación, y por ello, nos va a permitir llevar a cabo más ajustes.

Si te diriges a Ajustes > Apps > Fotos, y navegas por el menú de configuración que se nos abre, descubrirás ahora vas a poder desactivar la reproducción automática de los vídeos, y además tendremos una novedad, la posibilidad de evitar que los vídeos se reproduzcan en bucle, es decir, una vez que ha terminado, no vuelva a reproducirse. Para ello, simplemente debes desactivar esta función.

Más personalización en Safari

El navegador preferido por los usuarios de iOS tiene mucha competencia, cada vez más feroz. Es por ello que Apple apuesta por integrar pequeñas pero importantes novedades para mejorar el funcionamiento y la personalización de Safari con cada una de las actualizaciones.

En iOS 18.2 se han añadido un elenco de nuevos fondos a Safari, para verlos sólo tenemos que entrar en la página de inicio de Safari, pulsar en el botón «Editar» que aparece en la parte central inferior de la pantalla, y seleccionar cuál es la imagen de fondo preferida. Lamentablemente, Apple sigue sin brindarnos la posibilidad de ajustar un fondo de pantalla propio a nuestro navegador, es decir, seleccionar una fotografía como haríamos con el fondo de pantalla.

Importar y exportar desde Safari

Siguiendo con las novedades de Safari, otro de los grandes beneficiados de esta actualización, ahora por fin vamos a poder importar nuestros marcadores, favoritos e historial directamente desde otros navegadores, como pudieran ser Chrome o Edge.

Sin embargo, no se queda aquí, porque esto quiere decir que también vamos a poder exportar los marcadores, es decir, llevárnoslos a otros sistemas o navegadores. Para ello, simplemente Ajustes > Apps > Safari, y encontrarás esta nueva funcionalidad.

Ahora podemos compartir un AirTag

Un objeto ya no va a ser únicamente para su «propietario», vamos a poder compartir un AirTag, lo cual me parece absolutamente ideal. En mi caso, tengo un AirTag en el cochecito de mi bebé, y otro en el collar de mi gato. Ahora esta ubicación la voy a poder compartir también con otros miembros de mi familia, que podrán monitorizar su estado y su seguridad cuando yo no pueda.

Añadir «Escribir a Siri» al Centro de Control

La última novedad es quizás la menos relevante, pero servirá a muchos que quieran interactuar con Siri sin «hacer ruido». Podemos añadir ahora un botón de «Escribir a Siri» directamente al Centro de Control, por lo que podremos interactuar con el asistente virtual de Apple de forma silenciosa.