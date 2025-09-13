La nueva función de alertas de hipertensión del Apple Watch ha recibido la autorización de la FDA, un paso clave que permite a Apple activar este aviso de salud cardiovascular en su reloj en cuestión de días. La novedad, presentada junto a los últimos modelos, llega como un sistema de detección temprana para un problema tan frecuente como silencioso.

Según la compañía, la herramienta funciona en segundo plano y no emite diagnósticos de presión arterial, sino que alerta de patrones compatibles con hipertensión para facilitar una consulta médica o cambios de hábitos. Apple asegura que la función podría identificar a un gran número de usuarios con tensión elevada que aún no han sido detectados.

Qué hace y cómo funciona esta nueva función

Las alertas se basan en el sensor óptico de ritmo cardiaco del reloj, que analiza cómo responden los vasos sanguíneos a cada latido. Un algoritmo trabaja de forma pasiva durante periodos de 30 días, revisando tendencias y enviando un aviso si encuentra señales persistentes compatibles con hipertensión.

No se trata de una medición directa de la presión arterial con manguito; el Apple Watch no sustituye a un tensiómetro clínico. Su cometido es ofrecer una advertencia temprana, al estilo de las notificaciones de ritmo irregular o de apnea del sueño: un empujón para iniciar una conversación con el profesional sanitario.

Cuando aparece un aviso, el reloj recomienda confirmar los resultados con un tensiómetro de manguito. Toda la información relevante se registra en la app Salud del iPhone y puede exportarse en PDF para compartirla con el médico, simplificando el seguimiento.

Disponibilidad y modelos compatibles

Apple activará las alertas de hipertensión la próxima semana en más de 150 países y regiones, incluidos EE. UU., la Unión Europea, Hong Kong y Nueva Zelanda a través de watchOS 26 La función llegará preinstalada en los nuevos Apple Watch Series 11 y Apple Watch Ultra 3.

Además, estará disponible en los Apple Watch Series 9, Series 10 y Apple Watch Ultra 2 mediante la actualización a watchOS 26. Dado que se apoya en el sensor óptico existente, no requiere cambios de hardware: es una mejora basada en software.

Exactitud, límites y validación

En pruebas, el sistema alcanzó una especificidad del 95,3% en la categoría “Normal”, un indicador de su capacidad para minimizar falsas alarmas en usuarios sin hipertensión establecida. Apple subraya que no todos los casos serán detectados ni todos los usuarios con hipertensión recibirán un aviso.

Según datos divulgados por la compañía, el algoritmo se desarrolló combinando aprendizaje automático y estudios a gran escala, con ensayos en más de 100.000 participantes y validación clínica en miles de casos. ¿El objetivo? Detectar patrones sostenidos, no valores puntuales.

Apple estima que la función podría alertar a más de un millón de personas con hipertensión no diagnosticada durante su primer año en funcionamiento. La compañía también sugiere que tendría especial alcance en quienes presentan hipertensión de estadio 2, un perfil de mayor riesgo.

La clave está en la detección temprana y sostenida: al captar cambios a lo largo de 30 días, el reloj puede poner el foco en usuarios que quizá no muestran síntomas o que no quedan identificados con una lectura aislada en consulta.

Cómo encaja con el resto de funciones de salud

Las alertas de hipertensión se suman a las notificaciones de arritmias e indicios de apnea del sueño ya presentes en la plataforma, reforzando el enfoque en prevención y control continuo. Igual que en esos casos, Apple incide en que la última palabra la tiene el diagnóstico clínico.

Con la aprobación regulatoria ya en marcha y el despliegue global previsto para la próxima semana, Apple amplía el papel del reloj en la vigilancia cardiovascular sin pretender reemplazar dispositivos médicos. La combinación de análisis pasivo de 30 días, amplia cobertura geográfica y compatibilidad con modelos recientes apunta a una adopción amplia, con potencial para destapar casos ocultos y motivar consultas más informadas.