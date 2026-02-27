Si tienes un móvil Android, seguro que alguna vez has mirado el porcentaje de carga y has pensado que la batería vuela sin que sepas muy bien por qué. Entre apps que se quedan en segundo plano, juegos que exprimen el procesador y cargadores de dudosa calidad, es normal que la autonomía acabe sufriendo antes de tiempo.

La buena noticia es que hoy en día hay un montón de aplicaciones que permiten controlar en detalle las estadísticas y la salud de tu batería: cuánto tarda en cargarse, cuántos mAh reales tiene todavía, qué apps se la beben o si se está calentando más de la cuenta. Algunas son casi “laboratorios de batería de bolsillo”, mientras que otras apuestan por avisos rápidos y datos sencillos y te ayudan a alargar la vida útil de la batería. Vamos allá con las apps que mejor muestran estadísticas y salud de tu batería.

Por qué es importante vigilar la salud de la batería

Detrás de ese simple icono de porcentaje se esconde un componente delicado: las baterías de iones de litio tienen ciclos de carga limitados. Cada vez que llenas y vacías la batería, se va formando una capa de compuestos (como óxidos de litio) en los electrodos que hace que la capacidad útil se reduzca poco a poco.

En la práctica, esto se traduce en que con el paso de los meses cada carga completa rinde menos horas de pantalla. Si antes aguantabas dos o tres días sin tocar el cargador y ahora dependes de él a diario, es una señal clara de que algo se está degradando, ya sea por uso intensivo o por malos hábitos de carga.

Además del desgaste normal, hay factores que aceleran esa degradación: el calor excesivo, la sobrecarga y las descargas profundas. Mantener el terminal muchas horas a tope de carga, cargar siempre con carga rápida aunque no haga falta o dejarlo bajar al 0 % de forma habitual son prácticas que pasan factura antes de tiempo.

Por eso tiene tanto sentido apoyarse en apps que no solo enseñen el porcentaje, sino que midan capacidad real, temperatura, voltaje y consumo por aplicación. Con esa información es mucho más fácil cambiar pequeños hábitos que alargan un año (o más) la vida útil de tu batería.

AccuBattery: referencia para capacidad real y salud

AccuBattery se ha ganado a pulso su fama porque va bastante más allá de lo que ofrece Android de serie: mide la capacidad real de tu batería en mAh a partir de los ciclos de carga y descarga. No se limita a fiarse de los datos del fabricante, sino que calcula cuánta energía entra y sale realmente.

La app monta un completo panel con secciones dedicadas a carga, descarga, salud e historial. En la pestaña de carga puedes ver la corriente que está entrando (en mA), el voltaje, la temperatura y una estimación del tiempo restante hasta llegar al porcentaje que tú quieras marcar como objetivo.

Uno de sus puntos fuertes es la alarma de carga configurable: puedes decirle que te avise al 80 % para evitar que la batería pase demasiadas horas al 100 %. Esa franja 20-80 % es la que menos estresa a las celdas, así que usar ese tipo de avisos puede, según el propio desarrollador, llegar a duplicar la vida útil de la batería si eres constante.

En la parte de descarga, AccuBattery muestra la velocidad a la que se vacía la batería con la pantalla encendida y apagada, el consumo de cada app en mAh y en porcentaje, y el famoso tiempo de pantalla encendida que muchas capas de Android reportan de forma poco precisa. Aquí ves datos basados en lo que el controlador de carga registra realmente.

Conforme acumulas sesiones de carga y uso, la sección de salud va refinando la estimación de capacidad real: puedes ver qué porcentaje de la capacidad original conserva tu batería, cuánto desgaste ha generado cada sesión y una aproximación de la “esperanza de vida” restante. La versión Pro añade historial más antiguo, temas oscuros y notificaciones más detalladas sin anuncios.

Battery Guru: estadísticas avanzadas y alertas inteligentes

Si te gustan los gráficos y los datos en tiempo real, Battery Guru es otra de las grandes candidatas. Esta app combina un monitor clásico de batería con herramientas específicas para cuidar la salud a largo plazo, incluyendo soporte para móviles con doble batería.

Una de sus funciones estrella es la posibilidad de crear alertas muy finas de nivel, temperatura, velocidad de carga y hasta tiempo de exposición al calor. Puedes, por ejemplo, configurar un aviso si la temperatura supera los 40-45 ºC o si la carga rápida se mantiene demasiado tiempo, algo muy útil si sueles jugar mientras cargas.

En su panel principal verás tiempo de carga de la batería restante, tiempo de uso restante, estadísticas de sueño profundo y tiempo despierto, así como el porcentaje real que pasa en “deep sleep” cuando la pantalla está apagada. Si ese porcentaje es muy bajo, es señal de que alguna app está manteniendo el procesador activo sin necesidad.

Battery Guru incluye además un indicador en la barra de estado que puedes personalizar para que muestre corriente en mA, porcentaje, temperatura o una combinación, sin necesidad de abrir la aplicación. Eso te permite tener siempre visible el dato que más te interese mientras usas cualquier otra app.

Combinada con un uso consciente (evitar dejar el móvil al sol, no apurar siempre al 0 %, etc.), esta app se convierte en una especie de asistente que te enseña cuándo tus hábitos están castigando la batería y te avisa a tiempo para corregir el rumbo.

GSam Battery Monitor: radiografía completa del consumo

GSam Battery Monitor es uno de los nombres clásicos de Android cuando se habla de . Más que centrarse en la salud, su foco está en desgranar al detalle el consumo para que sepas dónde se va cada miliamperio.

La app muestra gráficos muy claros con tiempo de pantalla encendida, tiempo de radio móvil activa, minutos de llamadas y periodos en los que el teléfono ha estado “despierto” con la pantalla apagada. Esta última métrica es clave para ver si el sistema entra correctamente en reposo o si alguna app lo impide.

También ofrece un listado exhaustivo de aplicaciones y procesos ordenados por consumo, pudiendo filtrar por CPU, sensores o uso de red. Así puedes localizar fácilmente ese juego o red social que se queda haciendo cosas en segundo plano y que no debería.

Entre sus herramientas adicionales están las alertas personalizadas de nivel y temperatura, estimaciones de autonomía basadas en tu uso histórico y un widget muy práctico que coloca en la pantalla de inicio un resumen con nivel, tiempo estimado restante y temperatura.

La versión Pro elimina anuncios, amplía opciones de personalización y permite exportar estadísticas para analizarlas con más detalle, algo que puede venir bien si estás probando distintas ROMs, versiones de Android o simplemente quieres comparar el impacto de una actualización importante.

Battery Monitor (System Monitor Tools Lab): batería, CPU y RAM a la vista

Battery Monitor, del estudio System Monitor Tools Lab, apuesta por un enfoque muy visual y fácil de leer para quienes quieren vigilar la batería y, de paso, la temperatura de CPU y uso de RAM. Es ligera, gratuita y se centra en mostrar bien lo importante.

En su pantalla principal puedes ver de un vistazo nivel de batería, temperatura, estado de salud, voltaje y estado de carga, con gráficas en tiempo real que ayudan a detectar picos extraños. Si ves que la temperatura sube cuando debería estar tranquila, es una pista clara de que algo está consumiendo más de la cuenta.

Una de sus funciones más cómodas es la ventana flotante, que se superpone sobre cualquier app y enseña los datos clave sin tener que salir de lo que estés haciendo. Es ideal para comprobar cómo responde la batería mientras juegas, ves vídeos o navegas.

Además, incluye widgets personalizables para la pantalla de inicio, de forma que puedas tener un pequeño indicador siempre presente con el nivel y la temperatura. También permite cambiar de tema y colores, útil si quieres integrar el estilo de la app con el del sistema.

No es la herramienta más profunda para cálculos de capacidad real, pero como monitor continuo de batería y rendimiento del dispositivo cumple de sobra y consume muy pocos recursos, justo lo que se espera de este tipo de apps.

Battery Widget % Level Plus: widget útil y mapa de señal

Si lo que buscas es algo muy práctico para el día a día, Battery Widget % Level Plus combina un widget completo con funciones curiosas como un mapa de las zonas donde la batería te dura más, en función de la calidad de la señal móvil.

La lógica es sencilla: cuando el teléfono está constantemente buscando cobertura o cambiando de antena, el módem móvil dispara el consumo. Esta app registra esos datos y te ayuda a identificar los lugares donde tu móvil sufre más, ya sea en la oficina, en casa o en el transporte.

El widget en sí es muy configurable: puedes mostrar porcentaje, temperatura, historial de carga y descarga y otros datos interesantes en distintos formatos. Así, incluso sin abrir la app, tienes control bastante detallado de cómo va la batería.

También añade alertas personalizables para niveles de carga, temperatura alta o salud de la batería, de forma que te avise cuando pase algo fuera de lo normal. Todo ello con un consumo muy contenido y sin recargar el teléfono con funciones innecesarias.

Es especialmente recomendable para quienes quieren ver rápido si su batería se agota por culpa de la mala cobertura y no tanto por las aplicaciones, algo que suele pasar desapercibido y tiene bastante impacto en la autonomía.

Apps para saber si la batería está “sana” de un vistazo

Muchas personas no quieren gráficos ni historiales; solo quieren que el móvil les diga algo como “salud de la batería: 90 %” sin tener que rootear ni esperar semanas. Aquí entran en juego herramientas más directas, que leen la información que Android ofrece y la muestran clara y ordenada.

Aplicaciones como Battery (de MacroPinch) o los propios apartados de batería de algunas capas (Samsung, Xiaomi, etc.) indican nivel, temperatura, voltaje, tecnología y un estado de salud tipo “Good/Normal/Weak”. No son tan precisas como un cálculo por mAh, pero sirven para detectar baterías claramente desgastadas.

Otras, como CPU-Z, Droid Info, AIDA64 o DevCheck, incluyen una sección de batería dentro de un panel más amplio de información del hardware. Normalmente verás estado de carga, salud, tipo de batería, temperatura, capacidad teórica y, en algunos casos, estimaciones de capacidad real.

Hay que tener en cuenta que muchas de estas apps se limitan a mostrar lo que el sistema reporta. Si el fabricante no expone datos de ciclos o de capacidad residual, no pueden inventarse una cifra de salud exacta. Aun así, son muy útiles para comprobar la salud de la batería de forma rápida y básica.

Si lo que necesitas es una medición rápida y muy fiable al comprar un móvil de segunda mano, hay un truco adicional: conectar el teléfono por ADB a un PC y consultar los datos de la batería desde consola. Android expone estadísticas internas que, con un sencillo cálculo, permiten acercarse bastante a la capacidad real sin esperar días, aunque requiere algo más de mano técnica.

Apps para medir corriente de carga, voltaje y cargadores

Otro frente importante es saber si tu cargador y cable están haciendo bien su trabajo o si, por el contrario, están castigando la batería con exceso de calor o con una carga demasiado agresiva. Aquí entran en juego apps centradas en la corriente (mA) y el voltaje.

Ampere es seguramente la más conocida: la abres, conectas el cargador y al momento ves corriente de carga o descarga, voltaje, temperatura, tecnología, nivel y estado de salud. Es perfecta para comparar diferentes cargadores (incluido el del coche) y cables y quedarte con el que cargue rápido pero sin disparar la temperatura.

En reposo, si dejas el móvil quieto con la pantalla encendida solo para mirar la app, deberías ver una corriente relativamente baja y estable. Si, aun así, marque consumos altos, es posible que haya procesos en segundo plano o que la cobertura esté haciendo de las suyas.

Otra opción interesante es Electron (Electron: Battery Health Info), que se centra en mostrar la capacidad original actual, la salud estimada, la temperatura, el voltaje y el tipo de carga. Suele recomendar cargar al 100 % y, en ese punto, abrir la app para calcular la capacidad real basada en lo que ha sido capaz de almacenar la batería.

Aplicaciones como Charge Meter van un paso más allá y permiten medir la corriente de carga con distintos adaptadores y cables, la velocidad de descarga por app y el tiempo estimado para completar la carga. Muchas incorporan tema oscuro, widgets y hasta modo imagen en imagen para vigilar la carga mientras haces otra cosa.

Gracias a estas herramientas es muy fácil descubrir si esos cargadores baratos realmente están entregando la potencia que prometen sin sobrecalentar la batería, y, sobre todo, quedarte con un combo cargador+cable que trate bien a tu móvil durante toda su vida útil.

Control parental y monitoreo de batería para niños

Más allá del uso personal, hay un caso muy concreto en el que la salud de la batería tiene un componente práctico y de seguridad: saber si el móvil de tus hijos tiene batería suficiente para estar localizables. Si se quedan sin carga en mitad del día, puede ser un problema.

Herramientas como AirDroid Parental Control integran un sistema de aviso para padres cuando la batería del teléfono del menor baja del 20 %. En cuanto llega a ese umbral, se envía una alerta al terminal de los progenitores para que puedan recordarle que lo cargue o, al menos, saber que la batería está a punto de agotarse.

Este tipo de apps suelen ofrecer un seguimiento en tiempo real del nivel de batería del dispositivo del niño, con notificaciones persistentes si el porcentaje sigue bajando por debajo del umbral configurado. No aportan datos avanzados de salud, pero sí cumplen un papel muy claro: evitar quedarte incomunicado por un descuido.

Combinadas con otros controles parentales, como límites de tiempo de pantalla o bloqueo de aplicaciones, permiten equilibrar seguridad, autonomía del menor y cuidado de la batería, evitando tirones de orejas de última hora cuando el móvil se apaga justo cuando más falta hace.

Eliminar bloatware y apps que devoran batería

No todo pasa por medir; a veces el mejor cuidado posible es quitar del medio lo que sobra. Muchos móviles vienen cargados de aplicaciones preinstaladas que se ejecutan en segundo plano, rastrean actividad y consumen batería sin aportar gran cosa al usuario.

Para estos casos existen herramientas externas como Universal Debloater, un programa para Windows, macOS y Linux que, mediante ADB, permite desinstalar servicios y apps del sistema que no se pueden borrar desde Android. No es una app del móvil, sino una utilidad de escritorio.

Usarla requiere cuidado, porque si eliminas algo crítico puedes causar inestabilidad en el sistema, pero con un poco de cabeza es posible reducir drásticamente el número de procesos en segundo plano. Menos procesos significan menos despertadas del procesador, menos uso de red y, en definitiva, más horas de batería.

Como complemento, aplicaciones de ahorro como Kaspersky Battery Life o algunas “reparadoras” (calibradores, optimizadores) se encargan de cerrar procesos en segundo plano, desactivar redes cuando la pantalla está apagada o gestionar mejor la sincronización. Conviene, eso sí, usarlas con moderación, ya que abusar de cierres forzados puede provocar el efecto contrario si el sistema se ve obligado a reabrir constantemente las mismas apps.

En cualquier caso, conviene recordar que ninguna app mágica va a “resucitar” una batería agotada: lo que sí pueden hacer es frenar el deterioro y ayudarte a identificar qué está gastando demasiado, para tomar decisiones mejor informadas.

Mitos, trucos del sistema y comprobaciones desde Android

Android, de serie, ofrece menos información de la que cabría esperar sobre la salud de la batería. Desde Ajustes > Batería puedes ver el porcentaje, el tiempo desde la última carga y qué apps consumen más, pero no sueles encontrar datos como ciclos de carga o porcentaje de capacidad restante.

Algunos fabricantes añaden su propia capa de diagnóstico. En los Galaxy recientes, por ejemplo, puedes entrar en Batería y cuidado del dispositivo > Cuidado adicional > Diagnóstico (generalmente a través de la app Samsung Members) y ver un apartado de estado de la batería que indica si está “Débil”, “Normal” o “Buena”. Es una referencia, aunque bastante genérica.

En otros Android, existe un menú oculto accesible marcando el código *#*#4636#*#* en la app de Teléfono. Si el fabricante no lo ha deshabilitado, podrás ver un menú de pruebas con una sección de información de la batería: nivel, voltaje, temperatura y, a veces, estado de salud. No aparece en todos los modelos, pero merece la pena probar.

Más allá de menús y códigos, la base para cuidar la batería sigue siendo la misma: evitar descargas completas frecuentes, no dejarla siempre a tope, escapar del calor y usar cargadores de calidad. Las apps de las que hemos hablado sirven precisamente para hacer visible todo eso que pasa por debajo del icono de la batería.

Con un par de estas aplicaciones bien configuradas, unas pocas alertas inteligentes y algo de sentido común con la carga diaria, es perfectamente posible estirar la vida útil de la batería varios meses o incluso uno o dos años frente a un uso completamente despreocupado, sin tener que obsesionarte mirando gráficos cada cinco minutos.