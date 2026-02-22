Apple se prepara para dar un paso más en su estrategia de inteligencia artificial con unas gafas inteligentes centradas en la IA que, si se cumplen los plazos internos, deberían ver la luz a partir de 2027. Lejos de ser un simple experimento, el proyecto apunta a convertirse en la pieza clave de una nueva generación de dispositivos que entienden lo que miramos y lo que nos rodea.

Estas futuras gafas, conocidas internamente con el nombre en clave N50, no buscan repetir la fórmula de las Vision Pro, sino ofrecer un accesorio ligero para llevar todo el día, pieza clave de una nueva generación de dispositivos, conectado al iPhone y pensado para servir como asistente personal visual y sonoro. En Europa y en España, donde el ecosistema iPhone tiene una fuerte implantación, el dispositivo podría convertirse en el próximo gran complemento tecnológico si Apple consigue equilibrar funciones, privacidad y precio.

Cómo serán las gafas inteligentes con IA de Apple

La propuesta de Apple pasa por unas gafas que, a simple vista, se parezcan más a unas monturas convencionales que a un casco de realidad mixta. La compañía ha decidido diseñar internamente las monturas en distintos tamaños y colores, en lugar de asociarse con marcas de gafas de moda como ha hecho Meta con Ray-Ban. El objetivo es que el usuario sienta que lleva unas gafas normales, pero con un sistema de cámaras y sensores bastante más avanzado de lo que parece.

Uno de los elementos más llamativos es la configuración de cámaras. Los prototipos más recientes integran dos lentes diferenciadas: una de alta resolución para fotos y vídeo y otra dedicada a visión por computador, orientada a captar el entorno y medir distancias entre objetos. Esta segunda cámara será la que alimente de contexto visual a Siri y a los modelos de IA de Apple, sin necesidad de mostrar nada en la propia lente. El avance en el sistema de cámaras y sensores es clave para lograr esa visión por computador en tiempo real.

En cuanto a la forma de uso, la compañía se aleja de la idea de colocar una pantalla delante de los ojos. En su lugar, las gafas se apoyarán en altavoces y micrófonos integrados en la montura, de manera que el usuario pueda escuchar respuestas, recibir indicaciones o atender llamadas sin depender de una pantalla flotante. Esa interfaz puramente sonora encaja mejor con un producto pensado para llevarlo por la calle, en el transporte público o en el trabajo.

Los primeros prototipos se apoyaban en una batería externa conectada por cable, muy al estilo de los inicios de Vision Pro. Sin embargo, los últimos diseños ya integran la electrónica y la batería en la propia montura, utilizando materiales ligeros y elementos acrílicos para mantener una sensación de producto premium que, al mismo tiempo, no resulte pesado ni aparatoso. Algunas filtraciones apuntan a prototipos iniciales con soluciones externas que luego se integraron internamente (detalles filtrados).

Apple también ha barajado distintos estilos y posibles variantes futuras, de modo que estas primeras gafas podrían ser solo la base de una familia de modelos que iría creciendo con el tiempo, incluyendo versiones con pantalla de realidad aumentada cuando la tecnología esté lo suficientemente madura.

Qué podrán hacer: del reconocimiento de objetos a los recordatorios contextuales

Más allá del diseño, lo realmente relevante está en el tipo de tareas que pretende cubrir el dispositivo. La idea es que las gafas funcionen como un compañero de IA siempre disponible, capaz de interpretar en tiempo real lo que el usuario tiene delante o lo que está haciendo. Todo ello se hará a través de Siri, reforzada con Apple Intelligence y con modelos de lenguaje que, en algunos casos, se apoyarán en tecnología de Google Gemini adaptada a las necesidades de Apple. La reciente compra de startups especializadas ha impulsado esa dirección (movimientos en IA).

Entre los casos de uso que se barajan, uno de los más repetidos es la capacidad de reconocer objetos, personas o lugares concretos. Por ejemplo, el usuario podría mirar un edificio en una ciudad europea y preguntar qué es, obtener datos históricos o saber si hay una parada de transporte público cercana. Algo similar ocurriría con monumentos, tiendas o puntos de interés muy habituales en recorridos turísticos por España.

Otro escenario típico es el de la lectura de textos. Gracias a la cámara de alta resolución y a la visión por computador, las gafas estarían preparadas para leer un cartel, un menú o un folleto y transformar esa información en datos digitales. Eso permitiría, por ejemplo, añadir de forma automática la fecha de un concierto a la agenda, guardar una dirección o traducir en voz alta el contenido para un usuario que no domine el idioma. Hay artículos que profundizan en los modos en que el iPhone y las gafas podrían interaccionar para estas tareas (más detalles sobre modos de uso).

Las funciones de navegación irían un paso más allá de las indicaciones clásicas de los mapas en el móvil. La combinación de cámaras y sensores permitiría a Siri referirse a puntos de referencia reales, como “sigue caminando hasta el edificio rojo de la esquina y gira a la derecha allí”, lo que puede resultar especialmente práctico andando por centros históricos o barrios con calles estrechas, donde las instrucciones genéricas no siempre son precisas.

También se contemplan recordatorios basados en el contexto físico. La IA podría detectar que el usuario está mirando una estantería concreta en un supermercado y recordarle que coja un producto que tenía anotado en la lista de la compra. Del mismo modo, podría sugerir sacar una foto de un documento importante cuando perciba que se está rellenando un formulario o gestionar tareas cotidianas sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo.

Dependencia del iPhone, Siri renovada y Apple Intelligence

Las gafas no están pensadas como un dispositivo independiente que sustituya al móvil. Muy al contrario, Apple quiere que el iPhone sea el cerebro que coordina todo el procesamiento pesado, mientras que las gafas aportan los “ojos” y los “oídos” necesarios para que la IA entienda el entorno. Esta estrategia encaja con la forma en la que la compañía ha planteado tradicionalmente sus accesorios: como extensiones del teléfono, no como rivales.

En el centro de la experiencia estará la nueva versión de Siri, que Apple está rehaciendo con una arquitectura más moderna y una interfaz similar a la de un chatbot. Se espera que, a partir de iOS 27, el asistente pueda gestionar conversaciones más largas, mantener contexto y combinar datos visuales y de audio en una misma interacción. Las gafas serían el escenario perfecto para explotar esas capacidades: el usuario describe algo, la IA ve lo que está pasando y la respuesta llega en cuestión de segundos.

Apple Intelligence, la capa de IA generativa anunciada por la compañía, también tendrá un papel relevante. Aunque buena parte del marketing se ha centrado en funciones de redacción de texto o gestión de correos, lo que se busca a medio plazo es que esa misma tecnología sirva para entender escenas completas, anticipar las necesidades del usuario y proponer acciones sin que haya que pedírselas de forma explícita.

Buena parte de este procesamiento se hará en el propio dispositivo o en el iPhone, con lo que Apple mantendrá su discurso habitual de priorizar la privacidad y la seguridad de los datos. Cuando sea necesario salir a la nube, la empresa asegura que recurrirá a servidores bajo su control o a acuerdos específicos que minimicen la exposición de la información personal, algo especialmente sensible tratándose de dispositivos que llevan cámaras siempre listas.

En Europa, y muy especialmente en el mercado español, donde las regulaciones de protección de datos son estrictas, será clave cómo explique Apple qué se graba, qué se procesa localmente y qué se envía fuera. La percepción pública sobre estas gafas dependerá tanto de sus funciones como del nivel de confianza que generen.

Competidores, plazos y el papel de España y Europa

El calendario que manejan las filtraciones apunta a que Apple quiere iniciar la producción de estas gafas a finales de 2026, con vistas a un lanzamiento global en 2027, si no surgen contratiempos. Estamos todavía a varios años vista, pero ese margen encaja con la estrategia habitual de la empresa: observar el mercado, aprender de los errores ajenos y aparecer cuando el público ya se ha acostumbrado al concepto.

En este terreno, Meta ha logrado cierta ventaja con sus gafas Ray-Ban, que ya permiten hacer fotos, grabar pequeños vídeos y pedir a la IA que describa el entorno. Apple no será la primera, pero aspira a llegar con un producto más pulido y mejor integrado en su ecosistema. Para el usuario europeo, acostumbrado a alternar entre iPhone, Apple Watch y AirPods, unas gafas que se añadan al conjunto sin complicaciones pueden resultar más atractivas que una solución aislada que obligue a cambiar de plataforma.

España es uno de los mercados donde las gafas de Meta han despertado curiosidad, pero aún no han dado el salto al gran público. Apple confía en que su combinación de diseño, eficiencia energética y una Siri más capaz pueda romper esa barrera de desconfianza. El reto, como siempre, estará en el precio: las filtraciones las describen como un producto de gama alta, pero la compañía sabe que si se pasa de frenada le ocurrirá algo parecido a lo visto con las Vision Pro.

Otro punto a tener en cuenta será la compatibilidad. Es previsible que, al menos en sus inicios, las gafas requieran modelos recientes de iPhone con suficiente potencia para las tareas de IA. Esto podría favorecer la renovación de terminales en Europa, donde aún conviven muchos iPhone antiguos, pero también generará debate si la lista de dispositivos compatibles resulta demasiado corta.

En paralelo, la Unión Europea vigila de cerca cualquier producto que combine IA avanzada y recogida continua de datos. Apple tendrá que lidiar con requisitos adicionales en materia de transparencia y consentimiento, algo que podría influir en cómo se lanzan y qué funciones llegan desde el primer día a los países europeos.

Lo que se perfila con todos estos datos es un producto que quiere ir más allá de unas simples gafas con cámara: un asistente de inteligencia artificial que se lleva puesto, que mira el mundo a través de nuestras gafas y que responde usando la potencia del iPhone y de la nueva Siri. Si Apple consigue cuadrar el círculo entre utilidad, comodidad, privacidad y precio, es probable que en España y el resto de Europa veamos cómo estas gafas se convierten en el siguiente paso natural para quienes ya viven rodeados del ecosistema de la marca.