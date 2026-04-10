Si tienes un iPad y un Apple Pencil, el mundo del arte digital y el diseño creativo está literalmente a un gesto de distancia. El problema ya no es poder dibujar, sino elegir entre la enorme cantidad de aplicaciones disponibles: gratuitas, de pago único, con suscripción, para bocetar, para cómic, para animación, para vectores… y la lista sigue creciendo cada año.

Para ahorrarte horas dando vueltas por la App Store, hemos reunido en una sola guía las mejores apps para dibujar con Apple Pencil en iPad, desde las más profesionales hasta las más sencillas para empezar sin complicarte. Verás opciones para ilustración, cómic, animación, diseño gráfico, apuntes creativos e incluso libros de colorear para desconectar un rato. Vamos a contarte desde ya cuáles son las mejores apps de dibujo con Apple Pencil para iPad.

Cómo elegir la mejor app de dibujo para tu iPad

Antes de lanzarte a instalar apps como si no hubiera un mañana, conviene pararse un segundo y pensar qué tipo de proyecto vas a hacer. No necesitas lo mismo para garabatear en el sofá que para producir un cómic completo o diseñar un logotipo vectorial para un cliente.

El primer filtro es preguntarte qué quieres dibujar: ilustración sencilla, fanart, bocetos rápidos, cómic y webtoon, animación, diseño de interfaces, cartelería, apuntes de clase, caligrafía… Hay apps muy completas como Clip Studio Paint o Procreate que sirven para casi todo, y otras más especializadas (por ejemplo, Linearity Curve para vectores o Procreate Dreams para animación).

El segundo punto es decidir si prefieres apps gratuitas o de pago. Hay opciones completamente gratis (Sketchbook, ibis Paint X, MediBang Paint, Concepts en su versión básica, Tayasui Sketches con modelo freemium) y otras que funcionan con compra única (Procreate, Procreate Dreams, ArtRage Vitae, Pixelmator) o suscripción (Clip Studio Paint, Adobe Fresco Premium, Affinity Designer 2 tras la prueba, Illustrator, Photoshop…). Si estás empezando, lo sensato es probar primero las que tienen versión gratis o demo.

Por último, valora si vas a trabajar entre varios dispositivos. Si necesitas pasar de iPad a Mac o PC y luego volver al iPad, te interesan apps con sincronización en la nube y buena compatibilidad de formatos: Clip Studio Paint, Adobe Fresco, Photoshop, Illustrator, Affinity Designer, MediBang o incluso soluciones tipo Astropad, que convierten el iPad en tableta gráfica para el ordenador.

Y, por supuesto, ten en cuenta tu Apple Pencil: algunas apps ya aprovechan las funciones de apretar y girar del Apple Pencil Pro y todas las mencionadas aquí reconocen la presión y la inclinación en mayor o menor medida.

Las mejores apps de ilustración y dibujo general para iPad

En este bloque tienes las aplicaciones pensadas para dibujar e ilustrar “de todo un poco”: fanart, concept art, retratos, paisajes, apuntes de color… Son las típicas que acabas abriendo a diario si te gusta dibujar.

Clip Studio Paint PRO / EX: estudio completo para ilustración, cómic y animación

Clip Studio Paint es uno de los estándares de la industria para ilustradores, mangakas y animadores. En iPad tienes prácticamente lo mismo que en su versión de escritorio, con dos ediciones: PRO (centrada en ilustración y cómic) y EX (que añade herramientas avanzadas de animación y publicación de páginas).

Su gran baza es que combina un motor de pinceles muy flexible con un montón de funciones profesionales: estabilización de trazo, modelos 3D ajustables para estudiar poses y anatomía, reglas de perspectiva, herramientas avanzadas de viñetas, globos de texto, plantillas para cómic y webtoon, y compatibilidad con archivos .psd y pinceles .abr.

Aunque al principio pueda abrumar, hay una cantidad enorme de recursos formativos: manuales oficiales, tutoriales paso a paso, vídeos y una comunidad muy activa. Además, su tienda Clip Studio Assets ofrece más de 270.000 materiales (pinceles, tramas, texturas, modelos 3D, fuentes…), muchos de ellos gratuitos.

En iPad necesitas suscripción para guardar y exportar, pero puedes probarlo gratis (tres meses para usuarios nuevos) y elegir entre planes para 1, 2 o hasta 4 dispositivos. Todas las ediciones son compatibles con las funciones de apretar y girar del Apple Pencil Pro y puedes trabajar fluido en Windows, macOS, iPad, iPhone y Android, sincronizando en la nube.

Adobe Fresco: pintura natural con pinceles raster y vector

Fresco es la apuesta de Adobe para quienes quieren pintura digital con sensación tradicional. El gran reclamo son sus pinceles “vivos” que imitan acuarelas y óleos, mezclando el color en pantalla como si fuese pintura real. A eso se suma la posibilidad de combinar en el mismo lienzo pinceles de píxel y pinceles vectoriales.

La app es gratuita con algunas restricciones; si necesitas más pinceles, fuentes o almacenamiento puedes pasar a Fresco Premium con una suscripción anual económica, o usarlo incluido dentro de ciertos planes de Adobe Creative Cloud.

Si ya trabajas con Photoshop, Illustrator o After Effects, Fresco encaja muy bien en el flujo de trabajo porque lee pinceles .abr y se integra con la nube de Adobe. Eso sí, en iPhone perderás la sensibilidad de presión del Pencil, así que su terreno ideal sigue siendo el iPad.

Procreate: la reina de la ilustración en iPad

Procreate se ha convertido casi en sinónimo de dibujar en el iPad. Ganadora de un Apple Design Award, está pensada desde cero para trabajar con gestos táctiles y Apple Pencil, con una interfaz muy limpia, rápida y fácil de entender incluso si llegas del papel.

Trae cientos de pinceles que imitan medios tradicionales (grafito, tinta, acuarela, óleo, aerógrafo…) y un potente sistema de capas, máscaras de recorte, modos de fusión y herramientas de selección. También incluye guías de simetría, texto, filtros, ajustes de color y la clásica reproducción en vídeo de todo el proceso de dibujo.

No tiene versión gratuita ni suscripción: se paga una sola vez en la App Store y listo. Existe una variante para iPhone (Procreate Pocket) y una app hermana centrada en animación, Procreate Dreams. El formato .procreate se comparte con Pocket, mientras que Dreams usa .drm para sus proyectos.

Sketchbook: cuaderno de bocetos gratuito y potente

Sketchbook convierte tu iPad en un cuaderno de dibujo digital siempre listo. Es ideal para hacer garabatos, estudios rápidos y apuntar ideas, aunque tiene herramientas suficientes para ilustraciones completas. Su interfaz es muy limpia: las paletas desaparecen cuando no las usas para dejar casi todo el espacio al lienzo.

Incluye más de 140 pinceles configurables y soporte para capas, simetría, reglas y hasta pequeñas animaciones. La app básica es gratuita y puedes desbloquear funciones más avanzadas (como agrupación de capas, degradados o importación/exportación de pinceles y paletas) con un paquete Premium muy asequible.

Soporta las funciones de apretar y girar del Apple Pencil Pro y tiene versión de escritorio e iPhone con prácticamente las mismas herramientas, aunque en iPhone no tendrás sensibilidad a la presión del Pencil.

Infinite Painter: minimalista para bocetos y garabatos

Infinite Painter se centra en ofrecer una interfaz minimalista y muy intuitiva. La versión gratuita ya trae un buen puñado de pinceles personalizables y las herramientas básicas de dibujo, pero con un límite de tres capas por lienzo.

Si compras la versión Pro se desbloquean más posibilidades, aunque el número de capas sigue dependiendo de la memoria del iPad y del tamaño del lienzo. Por eso suele recomendarse más para bocetar y garabatear que para ilustraciones con decenas de capas y composiciones complejas.

Art Set 4: experimentar con acuarela, óleo y pasteles

Art Set 4 es una app sencilla pero muy vistosa, centrada en recrear la sensación de diferentes medios tradicionales: acuarelas, óleos, pasteles, lápices de colores… sobre distintos tipos de papel y lienzo (por ejemplo, papel prensado en frío).

La descarga es gratuita, aunque con funciones limitadas. Para desbloquear capas, gotero, filtros y máscaras necesitas pasar a la versión Premium Pro con un pago único. Es una opción estupenda si quieres jugar con la textura de la pintura sin pelearte con interfaces recargadas, aunque no tiene tantos recursos ni tutoriales como otras alternativas más grandes.

Inspire Pro: óleo y pincelada tradicional al máximo

Inspire Pro destaca por su capacidad para simular pinceladas y mezclas de óleo muy realistas, sacando partido al Apple Pencil de segunda generación. Su interfaz es muy simple y en general resulta bastante intuitiva, aunque no tiene manual detallado y carece de ciertas funciones avanzadas de capas, lo que puede limitar obras muy complejas.

Está pensada para quien quiere centrarse en la pintura tradicional digital sin demasiadas florituras adicionales. Existe una versión para iPhone (Inspire), pero donde realmente brilla es en iPad, a partir de iPadOS 13.6.

ArtRage Vitae: óleo, rodillos y espátulas en el iPad

ArtRage Vitae es la adaptación a iPad y iPhone de un clásico de escritorio. Está especializada en simular con mucha fidelidad mezclas de color y texturas, con herramientas poco habituales en otras apps: rodillos de pintura, espátulas, ceras, lápices grasos…

Es perfecta si vienes del mundo del óleo y acrílico y quieres que la pintura digital se comporte de forma creíble. A cambio, la versión móvil pierde algunas funciones de su hermana mayor: no abre PSD, no permite configurar tamaño de impresión y la edición por selección es más limitada. Sus archivos usan formato .ptg, compatible con ArtRage 6 en escritorio.

Pixelmator: edición de fotos y pintura en una sola app

Pixelmator es una alternativa muy completa para quienes quieren editar fotos y dibujar sin cambiar de aplicación. Detrás de una interfaz aparentemente sencilla hay una buena colección de herramientas para retoque, capas, filtros, texto, composición y pinceles de pintura.

Con Apple Pencil puedes añadir bocetos y trazos sobre fotos, crear composiciones mixtas y trabajar con capas para carteles, portadas y gráficos sencillos sin tener que recurrir siempre a Photoshop. Es una app de pago único, bastante afinada para el ecosistema iPad.

Apps para cómic, manga y webtoon

El cómic y el webtoon tienen necesidades muy concretas: gestión de viñetas, tramas, globos de diálogo, líneas de velocidad, formatos específicos para publicación… Hay apps generalistas que se adaptan bien, pero algunas han nacido directamente pensando en viñetistas.

ibis Paint X: manga y cómic con miles de pinceles y tramas

ibis Paint X es una app gratuita muy popular en el mundo del manga digital. Trae más de 47.000 pinceles, 21.000 texturas y tramas, 2.100 fuentes y más de 80 filtros y efectos. Además, permite grabar en timelapse todo tu proceso de dibujo para compartirlo en redes.

Incluye herramientas específicas para cómic: bordes de viñetas, tramas de semitono, herramientas de texto, globos y materiales de acción. La versión básica muestra publicidad y bloquea algunas funciones, que puedes desbloquear temporalmente viendo anuncios o de forma permanente con el complemento para eliminar anuncios o haciéndote miembro Prime mediante suscripción.

Un punto muy interesante es su compatibilidad con Clip Studio Paint: puedes subir tus ilustraciones a la nube de Clip Studio y seguir trabajando en el ordenador conservando las capas.

MediBang Paint / MediBang Pro: cómic en la nube sin gastar un euro

MediBang Paint es otro clásico gratuito para ilustración y cómic, disponible en escritorio, tablet y móvil. Viene con herramientas específicas para manga (bordes de marcos, tramas, fuentes) y, aunque no llega al nivel de apps de pago, ofrece todo lo esencial para publicar cómics sin rascarte el bolsillo.

Una de sus ventajas es el trabajo en la nube: puedes guardar tus proyectos online, acceder a más pinceles y recursos (más de 1.000 tramas y 180 pinceles extra) y cambiar entre dispositivos sin perder nada. MediBang Pro es una versión de pago sin anuncios, con interfaz simplificada para tabletas y más almacenamiento, pensada para quien necesita un entorno algo más pulido.

Apps de animación en iPad

El iPad ya no es solo para ilustrar: hay varias apps que permiten hacer animación 2D completa desde el sofá. Aquí destacan especialmente las soluciones pensadas para dibujo frame a frame y las que funcionan con línea de tiempo y capas de vídeo.

Procreate Dreams: animación accesible para usuarios de Procreate

Procreate Dreams toma la base visual de Procreate y la combina con una línea de tiempo muy táctil, diseñada para trabajar con gestos: pulsaciones largas, arrastrar, pellizcar… Cada clip puede contener ilustraciones, imágenes y audio, y puedes crear animaciones moviendo elementos sobre el lienzo; la app se encarga de generar los fotogramas clave.

Es muy fácil importar ilustraciones creadas en Procreate (incluso en modo Split View) y reutilizar pinceles y recursos. A cambio, hay que tener en cuenta algunas limitaciones: faltan varias herramientas clásicas de Procreate como formas rápidas, parte de las herramientas de selección y el completo estudio de pinceles. No es la mejor opción para ilustrar desde cero, pero sí para animar de forma intuitiva dibujos que ya tengas.

Otras opciones con animación básica

Algunas apps de dibujo general permiten animaciones sencillas. Sketchbook ofrece una función básica de animación, Artstudio Pro te deja montar animaciones ligeras, y Clip Studio Paint EX tiene un módulo de animación bastante potente, más cercano a un entorno profesional de 2D tradicional.

Apps de diseño vectorial y gráficos para iPad

Si necesitas que tus ilustraciones y diseños se puedan escalar sin perder calidad (logotipos, iconos, interfaces, cartelería, infografías), entonces lo suyo es apostar por apps de vectores. Aquí entran pesos pesados como Affinity, Illustrator o Linearity.

Affinity Designer 2: potencia profesional a precio contenido

Affinity Designer 2 es una herramienta profesional de dibujo vectorial y diseño que en iPad mantiene buena parte de la potencia de su versión de escritorio. Puedes alternar entre entornos vectorial y rasterizado, crear logotipos, interfaces, materiales de marca y añadir texturas pintadas a mano dentro del mismo documento.

La app incluye una prueba gratuita generosa y luego se compra con licencia de pago único (ya sea solo para iPad, en paquete móvil o con la licencia universal V2 para todo el ecosistema Affinity). Soporta exportación a PDF, EPS, SVG y PSD, y los archivos son compatibles entre iPad y ordenador. Lo que no puedes hacer es abrir ficheros .AI nativos.

Linearity Curve (Vectornator): diseño vectorial fácil y moderno

Linearity Curve, antes Vectornator, es una app de dibujo vectorial muy orientada a diseño gráfico y marketing. Permite editar y fusionar trazados, convertir texto en contornos, alinear objetos con precisión y, sobre todo, aprovechar su herramienta Auto Trace para vectorizar imágenes raster en segundos.

La app es gratuita con ciertas limitaciones en número de archivos y funciones; para uso intensivo existe una suscripción Curve Pro. Soporta exportación a SVG, AI y PDF, para poder seguir el trabajo en Illustrator si lo necesitas (requiere ID de Adobe para enviar directamente). Hay versiones para macOS y iPhone con la misma lista de funciones.

Adobe Illustrator en iPad: el estándar vectorial adaptado a la tablet

Adobe Illustrator también tiene versión para iPad, con una interfaz adaptada al trabajo con Apple Pencil. Es menos completa que la de escritorio, pero trae todo lo esencial: pluma, formas, pinceles caligráficos, herramientas de color, tipografía con acceso a más de 18.000 fuentes y soporte para capas y modos de fusión.

Se integra por completo con Creative Cloud: puedes empezar algo en el iPad y seguirlo en el ordenador sin perder nada, o combinarlo con Adobe Fresco. Necesitas una suscripción específica de Illustrator para iPad o un plan de Creative Cloud que lo incluya.

Affinity Designer y otros para vectores en entorno Apple

Además de Affinity Designer 2 y Linearity Curve, en iPad tienes opciones como Concepts, que aunque no es un editor vectorial tradicional, guarda los trazos como datos vectoriales escalables en su lienzo infinito, y aplicaciones de escritorio que puedes usar desde el iPad a través de soluciones como Astropad.

Apps híbridas de pintura y edición de imagen

Hay aplicaciones que no son puramente de dibujo ni puramente de foto, sino que combinan lo mejor de ambos mundos para ilustradores, fotógrafos y diseñadores que necesitan retocar y pintar en el mismo entorno.

Artstudio Pro: pintura y edición de fotos muy avanzada

Artstudio Pro para iPad y macOS ofrece un entorno muy potente con 27 herramientas básicas de dibujo y selección, mezclas de pigmentos realistas y una implementación optimizada para procesadores multinúcleo y Apple Pencil. Permite trabajar con iCloud y aprender a gestionar lo que compartes con las apps en tu iPad, aplicar filtros, retocar fotografías y hasta hacer animaciones sencillas.

La versión gratuita es bastante limitada (tres capas máximo, lienzos pequeños y exportación solo en JPG). Para sacarle todo el jugo necesitas comprar la licencia de por vida o la suscripción anual, con lo que se desbloquea la exportación a múltiples formatos (ABR, TPL, PAT, GRD, ASE, ACO) y todas las herramientas.

Adobe Photoshop en iPad: retoque y concept art

Photoshop para iPad no pretende sustituir al Photoshop de escritorio, pero ofrece un buen conjunto de herramientas de edición, capas y pinceles para retocar fotos y hacer concept art directamente con el Pencil.

Con soporte completo para archivos PSD en la nube, puedes empezar un fotomontaje en el iPad y continuarlo en el Mac o PC, o al revés. La app requiere suscripción (ya sea el plan específico de Photoshop o un paquete de Creative Cloud), aunque puedes probarla durante 30 días.

Apps para bocetar, notas y escritura creativa

No todo va a ser ilustración compleja. Muchas veces el uso principal del Apple Pencil es apuntar ideas, esquematizar proyectos o tomar apuntes de clase. Para eso hay apps de notas avanzadas que reconocen escritura, combinan texto y dibujos, o funcionan como cuadernos digitales infinitos.

Notas de Apple y Freeform: lo que ya viene en tu iPad

La app Notas ha evolucionado muchísimo y hoy es un auténtico bloc de notas creativo: puedes escribir a mano, dibujar esquemas, cambiar grosor y tipo de pincel, combinar texto y fotos y aprovechar la sincronización con iPhone, Mac y Apple Vision Pro. Un extra muy útil es que reconoce la presión del Apple Pencil para variar el trazo.

Freeform, por su parte, es un lienzo infinito en el que puedes dibujar libremente, pegar imágenes, añadir post-its, formas, texto y colaborar con otra gente. Si quieres aprender a usar Freeform, hay guías que explican sus funciones y flujos de trabajo. Es perfecto para brainstorming, mapas mentales o bocetos de interfaces. Ambos vienen preinstalados y se integran de maravilla con el sistema.

Paper by WeTransfer: cuadernos digitales simples y elegantes

Paper se ha ganado fama como una de las mejores apps sencillas para dibujar en iPad. Permite crear diferentes libretas y, dentro de ellas, añadir tantas páginas como necesites. Incluye varias herramientas básicas (lápiz, rotulador, pincel, goma, subrayador…), un mezclador de colores y un enfoque muy visual y ordenado.

La versión básica es gratuita y suficiente para muchos usuarios que solo quieren bocetar, tomar notas a mano o crear pequeños esquemas. Si necesitas más pinceles, plantillas o funciones avanzadas, puedes pasar a la versión Pro mediante compras dentro de la app.

Flow de Moleskine: lienzo de ancho infinito

Flow traslada el espíritu de las libretas Moleskine al mundo digital. Su mayor particularidad es que los documentos tienen anchura infinita: puedes seguir dibujando o escribiendo hacia los lados sin toparte con el borde del papel.

Permite crear tus propias herramientas personalizadas (plumas, rotuladores, lápices) accesibles con un toque, y tiene soporte para gestos del Apple Pencil de segunda generación, incluyendo el doble toque configurable. Es ideal para bocetar, hacer lettering, escribir notas extensas o planificar proyectos visualmente.

Nebo, GoodNotes, Bear, Evernote y Notability: escritura a mano y organización

Si lo tuyo son los apuntes y la escritura a mano, apps como Nebo (con reconocimiento de escritura en más de 60 idiomas), GoodNotes (potentísimo cuaderno digital con organización por carpetas, búsqueda y anotación en PDF), Bear (minimalista y enfocada a texto, pero compatible con Pencil), Evernote (clásico para organizar información) y Notability (notas manuscritas con audio y desplazamiento infinito) son compañeras perfectas del Apple Pencil.

Apps creativas, de comunidad y para colorear

Más allá del trabajo, el Apple Pencil también sirve para relajarse coloreando, participar en retos diarios o jugar con el dibujo de una forma más ligera.

Sketch Club: dibuja y comparte con su propia comunidad

Sketch Club es una app sencilla pero con herramientas curiosas, como su pincel “Procedural” para dibujar trazos decorativos y patrones geométricos. Además de pintar y hacer bocetos, puedes retocar fotos de forma básica.

Su gran aliciente es la comunidad integrada: hay retos diarios de dibujo, competiciones semanales y una galería donde subir tus obras e interactuar con otros usuarios. No tiene almacenamiento en la nube: los archivos se guardan localmente, aunque existe versión para iPhone con las mismas funciones.

Pigment: libro de colorear digital con miles de ilustraciones

Pigment convierte el iPad en un libro de colorear para adultos y niños. Dispone de más de 8.500 páginas listas para colorear (mandalas, retratos, paisajes, patrones, ilustraciones temáticas…) y más de 25 herramientas de color, desde rotuladores a lápices y pinceles con distintas texturas.

El Apple Pencil se aprovecha muy bien para controlar presión y trazo, y puedes jugar con paletas, gradientes y texturas para darle tu toque personal a cada dibujo. Es una forma estupenda de desconectar y practicar color sin tener que diseñar desde cero.

Apps de caligrafía y notas creativas

Herramientas como INKredible se orientan a la escritura manuscrita y la caligrafía, con una selección de plumas, papeles y ajustes de tinta que permiten tanto tomar notas como practicar lettering. No son tan potentes como las grandes apps de dibujo, pero encajan bien como complemento ligero.

Modelado 3D, espejo de escritorio y otras herramientas avanzadas

El iPad con Apple Pencil se está colando también en terrenos que antes parecían reservados al ordenador: modelado 3D, CAD profesional y uso del iPad como tableta gráfica para software de escritorio.

Shapr3D: CAD profesional con Apple Pencil

Shapr3D es una app de modelado basada en el motor geométrico Siemens Parasolid y HOOPS Exchange, lo que la coloca en el territorio del CAD de nivel profesional. El Apple Pencil sirve como herramienta de entrada principal, con una latencia bajísima que permite bocetar, extruir, acotar y medir con precisión directamente sobre la pantalla.

Es ideal para diseñadores de producto, ingenieros y arquitectos que quieren preparar modelos 3D sin sentarse siempre frente al PC. Aun así, está pensada para convivir con software de escritorio, no para sustituirlo por completo.

Astropad: convierte el iPad en tableta gráfica para tu Mac o PC

Astropad no es una app de dibujo al uso, sino una herramienta que refleja en el iPad cualquier programa de tu ordenador (Photoshop, Illustrator, Clip Studio, Krita…) y convierte el Apple Pencil en una especie de lápiz de tableta gráfica.

Incluye gestos personalizables, atajos de teclado, conectividad por Wi‑Fi o USB y un motor de transmisión con baja latencia. Ha mejorado mucho con las últimas actualizaciones, así que si echas de menos dibujar en tu software de siempre, puede ser una solución muy interesante.

Como ves, el ecosistema de apps de dibujo para iPad y Apple Pencil es enorme y cubre casi cualquier necesidad: desde quienes solo quieren un bloc digital sencillo para garabatear hasta profesionales que necesitan animar, maquetar cómics complejos o diseñar en vector. Lo sensato es empezar probando las opciones gratuitas o con pruebas extensas (Sketchbook, ibis Paint X, MediBang, Adobe Fresco, Paper, Notas, Freeform, la demo de Clip Studio o Affinity), analizar tu forma de trabajar y, cuando tengas claro qué tipo de proyectos y flujos necesitas, invertir en la app o combinación de apps que mejor encaje contigo. Al final, lo importante es que la herramienta desaparezca y te deje hacer lo que realmente quieres: dibujar.