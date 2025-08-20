Las nuevas carcasas TechWoven del iPhone 17 Pro se filtran por completo

Apple siempre ha sabido convertir un simple accesorio en un objeto de deseo, y todo apunta a que con el iPhone 17 lo volverá a hacer. En esta ocasión, las filtraciones nos han permitido echar un vistazo a las nuevas carcasas TechWoven, una línea que no sólo busca proteger el dispositivo, sino también darle un aire más sofisticado. La compañía de Cupertino parece decidida a renovar por completo su propuesta de fundas, apostando por un diseño texturizado y elegante que, además, viene acompañado de mejoras en la resistencia.

Las carcasas TechWoven llegarían en diferentes colores y acabados, pensadas para adaptarse tanto a quienes buscan sobriedad como a los que prefieren un estilo más llamativo. Más allá del aspecto estético, destacan por incluir refuerzos en los bordes y biseles elevados para proteger la pantalla y la cámara de caídas accidentales. El material elegido promete mayor resistencia sin sacrificar ligereza, y todo ello sin renunciar a la compatibilidad con MagSafe, que seguirá siendo clave en la experiencia de uso. Apple parece haber encontrado el equilibrio entre moda y utilidad, ofreciendo un accesorio que no se limita a ser una funda, sino que se integra como parte del ecosistema iPhone.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, todo apunta a que estas fundas TechWoven se presentarán junto a la nueva generación de iPhone. Si Apple mantiene su política de precios, lo lógico es que se sitúen en torno a los 59 euros en Europa, la misma franja que las fundas oficiales actuales. Puede parecer un precio elevado frente a alternativas más asequibles, pero lo cierto es que muchos usuarios terminan pagando esa diferencia por el diseño, la calidad de los materiales y la integración total con el dispositivo.

Una vez más, Apple sabe cómo convertir un accesorio en parte esencial de la experiencia iPhone, siempre que puedas pasar por caja, claro.