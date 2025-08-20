Las nuevas carcasas TechWoven del iPhone 17 Pro se filtran por completo

Miguel Hernández

2 minutos

Apple siempre ha sabido convertir un simple accesorio en un objeto de deseo, y todo apunta a que con el iPhone 17 lo volverá a hacer. En esta ocasión, las filtraciones nos han permitido echar un vistazo a las nuevas carcasas TechWoven, una línea que no sólo busca proteger el dispositivo, sino también darle un aire más sofisticado. La compañía de Cupertino parece decidida a renovar por completo su propuesta de fundas, apostando por un diseño texturizado y elegante que, además, viene acompañado de mejoras en la resistencia.

Las carcasas TechWoven llegarían en diferentes colores y acabados, pensadas para adaptarse tanto a quienes buscan sobriedad como a los que prefieren un estilo más llamativo. Más allá del aspecto estético, destacan por incluir refuerzos en los bordes y biseles elevados para proteger la pantalla y la cámara de caídas accidentales. El material elegido promete mayor resistencia sin sacrificar ligereza, y todo ello sin renunciar a la compatibilidad con MagSafe, que seguirá siendo clave en la experiencia de uso. Apple parece haber encontrado el equilibrio entre moda y utilidad, ofreciendo un accesorio que no se limita a ser una funda, sino que se integra como parte del ecosistema iPhone.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, todo apunta a que estas fundas TechWoven se presentarán junto a la nueva generación de iPhone. Si Apple mantiene su política de precios, lo lógico es que se sitúen en torno a los 59 euros en Europa, la misma franja que las fundas oficiales actuales. Puede parecer un precio elevado frente a alternativas más asequibles, pero lo cierto es que muchos usuarios terminan pagando esa diferencia por el diseño, la calidad de los materiales y la integración total con el dispositivo.

Una vez más, Apple sabe cómo convertir un accesorio en parte esencial de la experiencia iPhone, siempre que puedas pasar por caja, claro.


Síguenos en Google News

Deja tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

*

  1. Responsable de los datos: AB Internet Networks 2008 SL
  2. Finalidad de los datos: Controlar el SPAM, gestión de comentarios.
  3. Legitimación: Tu consentimiento
  4. Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros salvo por obligación legal.
  5. Almacenamiento de los datos: Base de datos alojada en Occentus Networks (UE)
  6. Derechos: En cualquier momento puedes limitar, recuperar y borrar tu información.