Las primeras fotos captadas con un iPhone 17 Pro Max desde la misión Artemis II ya están llegando a la Tierra y se han convertido en uno de los elementos más comentados del viaje. En plena ruta hacia la órbita lunar, parte del material gráfico que está difundiendo la NASA procede de un dispositivo que, al menos sobre el papel, cualquier usuario podría comprar en una tienda.

Estas imágenes, que muestran a la tripulación de Artemis II dentro de la cápsula Orion y vistas espectaculares de la Tierra y la Luna, no solo tienen valor simbólico. Refuerzan la idea de que un smartphone de consumo puede funcionar de forma fiable en un entorno tan exigente como el espacio profundo, siempre que pase por un proceso de certificación específico y se utilice bajo estrictas limitaciones.

Un iPhone 17 Pro Max camino de la Luna para inmortalizar la misión

Según ha compartido la NASA, entre las fotografías más llamativas se encuentran instantáneas de Christina Koch y Reid Wiseman asomados a las ventanas de Orion, observando la Tierra mientras la nave se aleja a miles de kilómetros por hora. Un rápido repaso al archivo público de la agencia revela que algunas de esas tomas se hicieron con la cámara frontal del iPhone 17 Pro Max, la misma que se emplea habitualmente para selfies.

La propia agencia espacial ha confirmado que estos teléfonos acompañan a los cuatro miembros de la tripulación como cámaras personales para documentar la experiencia de manera más cercana. No sustituyen a las cámaras profesionales de a bordo, pero sí aportan un punto de vista distinto, más espontáneo y reconocible para cualquiera que esté acostumbrado a hacer fotos con el móvil.

Uno de los ejemplos más comentados es una foto compartida por Reid Wiseman en redes sociales, en la que aparece en el interior de la cápsula con la Tierra de fondo. Acompañó la imagen con un escueto pie de foto: “No hay palabras”, reflejando hasta qué punto la experiencia resulta difícil de describir incluso para alguien con años de entrenamiento a sus espaldas.

Junto a estas escenas más personales, la NASA ha difundido también imágenes de la superficie lunar tomadas por la tripulación de Artemis II, entre ellas una vista de la cuenca Orientale, visible al completo a simple vista por primera vez gracias a la trayectoria de la nave alrededor de la Luna. Parte de este material se ha capturado con el iPhone, mientras que otra parte procede de los equipos fotográficos principales.

La misión se encuentra ya cerca de su ecuador: Orion avanza hacia el punto de máximo alejamiento de la Tierra, desde el que completará su giro alrededor de la Luna antes de emprender el viaje de regreso. Cuando la cápsula se sitúe en la parte más alejada de su trayectoria, la tripulación se convertirá en el grupo de seres humanos que más lejos se ha desplazado de nuestro planeta, superando los 400.000 kilómetros de distancia.

Un iPhone de tienda, pero con muchas limitaciones en órbita lunar

Que un móvil comercial llegue tan lejos no significa que se use como en la vida diaria. Los iPhone 17 Pro Max que viajan en Artemis II han pasado por un proceso de aprobación muy detallado para garantizar que no suponen un riesgo para la misión. La NASA ha revisado desde la resistencia del cristal y la carcasa hasta el comportamiento de la batería en microgravedad.

En una cápsula presurizada, cualquier pieza que pudiera desprenderse o un fallo inesperado en el hardware es un asunto serio. Por eso, el uso de estos teléfonos está fuertemente acotado: funcionan en modo avión permanente, sin acceso a redes móviles, Wi‑Fi ni Bluetooth convencionales, y quedan integrados en el sistema interno de comunicación y gestión de datos de la nave.

En la práctica, el iPhone se conecta a la red interna de la cápsula Orion. Las fotos y vídeos que graban los astronautas se almacenan primero en el propio dispositivo y después se transfieren a los sistemas de a bordo, desde donde se envían a la Tierra a través de los enlaces de comunicaciones de la nave, que en esta misión incluyen tecnología láser de alta velocidad.

Parte de estos teléfonos viaja literalmente en los bolsillos de los trajes de vuelo diseñados a medida para la tripulación. De este modo, los astronautas pueden sacar el iPhone en cualquier rato libre, tanto para registrar momentos cotidianos en el interior de Orion como para capturar vistas del exterior a través de las ventanas, siempre siguiendo los procedimientos marcados por la agencia.

El resultado es una escena que se repite en varias de las imágenes difundidas: el iPhone flotando de mano en mano dentro de la cabina, mientras la tripulación graba secuencias en ingravidez, planos de la Tierra alejándose en el fondo negro del espacio o detalles de cómo se organizan en un entorno tan reducido durante un viaje que se alarga más de una semana.

Artemis II: un vuelo de prueba tripulado lleno de simbolismo

Artemis II es el primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA, la hoja de ruta con la que la agencia pretende retomar las misiones humanas hacia la Luna y, en el futuro, preparar el salto a otros destinos. En este vuelo, la cápsula Orion no aluniza, pero sí realiza un sobrevuelo alrededor del satélite para comprobar en condiciones reales el rendimiento del cohete SLS y de todos los sistemas de la nave.

La tripulación está formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, cuatro astronautas con amplia experiencia en misiones espaciales, algunos de ellos muy conocidos también en Europa por su participación en proyectos conjuntos con la ESA. Su objetivo es completar un viaje de unos 10 días, con un punto de máximo alejamiento de la Tierra superior al de cualquier misión tripulada anterior.

A día de hoy, la misión avanza dentro del calendario previsto. La nave se encuentra en su cuarto día de vuelo aproximándose a la Luna, y los próximos hitos incluyen el sobrevuelo cercano del satélite, la toma de datos en órbita lejana y el inicio del regreso hacia la Tierra. Al cierre del periplo, la reentrada de Orion marcará otra primera vez: la reentrada tripulada más rápida intentada hasta ahora, con velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora.

En este contexto tan medido, que los astronautas lleven a bordo un móvil puede llamar la atención, pero encaja con la intención de la NASA de reforzar la parte más humana del relato de la misión. Tal y como ha explicado la propia agencia, la idea es que la tripulación pueda “capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes inspiradoras con el mundo” sin necesidad de recurrir siempre a las cámaras técnicas.

Para el público que sigue la misión desde España y el resto de Europa, donde el interés por Artemis ha ido creciendo a medida que se acerca el regreso a la superficie lunar, este enfoque ayuda a que la experiencia resulte menos lejana. Ver el interior de la cápsula, las reacciones de la tripulación o escenas de la vida a bordo grabadas con un móvil reconocido por cualquiera hace que la exploración lunar se perciba como algo más cercano.

De las cámaras profesionales al desembarco del móvil en la cabina

Hasta hace poco, el equipamiento fotográfico de las misiones tripuladas de la NASA estaba dominado casi en exclusiva por cámaras profesionales, con la Nikon Z9 como uno de los modelos más recientes certificados. Estos cuerpos se adaptan especialmente para resistir radiación, cambios extremos de temperatura y las condiciones de la microgravedad.

Cada aparato que sube a una misión debe superar controles muy estrictos: se analizan las baterías para descartar riesgos de incendio, se comprueba que los materiales no se fragmenten, se estudian posibles emisiones de gases y se verifica que no se produzcan interferencias con los sistemas de navegación y comunicaciones. Durante años, ese listón ha dejado fuera casi todos los dispositivos de consumo.

La situación comenzó a cambiar en parte gracias a la experiencia de empresas privadas como SpaceX, que lleva tiempo permitiendo el uso de teléfonos y tabletas en sus vuelos tripulados bajo marcos regulatorios algo más flexibles. Esa experiencia ha servido de referencia para que la NASA se planteara, en Artemis II, la incorporación de un smartphone completamente comercial a una misión propia, siempre adaptando protocolos y criterios de seguridad.

En el caso concreto de Artemis II, Apple ha señalado que esta es la primera ocasión en la que un iPhone queda totalmente certificado para uso extendido en órbita. No se trata de un modelo modificado a medida, sino de un terminal que, con limitaciones en su funcionamiento, ha demostrado poder integrarse en un entorno tan delicado como una cápsula de espacio profundo.

A nivel operativo, el iPhone se queda muy lejos de su uso habitual. Sin conexiones móviles ni inalámbricas activas hacia el exterior, el terminal se convierte en una cámara compacta de alta gama con funciones avanzadas de procesado computacional. Todo lo que genere pasa por los sistemas de la nave antes de llegar, filtrado y ordenado, a los centros de control en la Tierra.

Cómo se comporta la cámara del iPhone 17 Pro Max en el espacio

Desde el punto de vista fotográfico, el iPhone 17 Pro Max se enfrenta a un entorno muy distinto al de la superficie terrestre. La nave se mueve entre zonas de oscuridad casi absoluta e iluminación solar extremadamente intensa, lo que genera contrastes muy difíciles de gestionar incluso para cámaras profesionales.

El teléfono recurre a funciones como el HDR avanzado, la estabilización óptica y los modos de baja iluminación para intentar equilibrar escenas donde conviven sombras profundas y reflejos intensos. El software combina múltiples capturas en una sola imagen con menos ruido y más detalle, algo especialmente útil cuando el astronauta dispone de pocos segundos para encuadrar y disparar.

En este contexto, el carácter automático del móvil juega a favor de la tripulación. El iPhone permite obtener fotos y vídeos rápidos sin necesidad de ajustar manualmente exposición, ISO o velocidad, lo que evita dedicar tiempo valioso a parámetros técnicos. Las cámaras profesionales continúan siendo la herramienta principal para la documentación científica, mientras que el teléfono se reserva para momentos más espontáneos.

Uno de los aspectos que más interés ha despertado entre aficionados a la fotografía y a la tecnología en Europa es precisamente la calidad de las imágenes espaciales logradas con un dispositivo de consumo. Varias de las capturas compartidas por la NASA y por los propios astronautas muestran un nivel de detalle y una gestión del color que han generado debates sobre hasta qué punto los móviles actuales pueden acercarse al rendimiento de equipos mucho más caros en ciertos contextos.

Conviene recordar, en cualquier caso, que en la jerarquía de la misión el iPhone tiene un papel claramente secundario. No interviene en la navegación, no forma parte de los sistemas de seguridad y no reemplaza a los equipos de uso profesional. Es un complemento pensado para ampliar el tipo de material gráfico disponible y ofrecer una perspectiva más humana, pero la misión podría desarrollarse sin él si fuera necesario.

Una foto viral y un cambio de percepción sobre la tecnología de consumo

Entre las imágenes que más han circulado en redes y medios especializados destaca una vista de la Tierra tomada desde el interior de la cápsula, atribuida a uno de estos iPhone 17 Pro Max durante un momento de descanso de la tripulación. La escena, con el planeta azul recortado sobre el negro del espacio, ha alimentado debates en comunidades de fotografía y astronomía sobre el papel de los smartphones en contextos tradicionalmente reservados a equipos muy específicos.

Lo que más llama la atención no es solo el resultado técnico, sino el mensaje de fondo: un dispositivo que en Europa se vende como un teléfono de gama alta es capaz de documentar un viaje de espacio profundo sin interferir con los sistemas críticos de una nave. Para muchos, esa imagen funciona como una especie de “prueba de estrés” definitiva de hasta dónde ha llegado la tecnología de consumo.

Desde la NASA han sido claros cuando se les ha preguntado por el origen de algunas de estas fotos: han sido tomadas con un iPhone 17 Pro Max y no existe ningún acuerdo publicitario con Apple detrás de esta elección. El modelo se seleccionó, según la agencia, por encajar con las necesidades de la misión y superar los requisitos de seguridad marcados.

Para Apple, aunque no haya mediado una campaña explícita, el impacto de imagen es evidente. Ver uno de sus teléfonos convertido en herramienta de documentación en el vuelo tripulado más ambicioso de los últimos tiempos refuerza la percepción de robustez y madurez tecnológica de los smartphones actuales, algo que en el mercado europeo probablemente no pasará desapercibido entre los usuarios más interesados en fotografía móvil.

En paralelo, para quienes siguen Artemis II desde España o el resto del continente, estas fotos contribuyen a que el programa deje de verse como algo abstracto. Cada nueva imagen tomada con un móvil reconocible actúa como un recordatorio de que la frontera entre la tecnología espacial y la de uso diario es cada vez más difusa, y que parte de lo que viaja en esa cápsula no está tan lejos de lo que cualquiera lleva en el bolsillo.

Todo este despliegue visual confirma que el iPhone 17 Pro Max no es el protagonista de Artemis II, pero sí una de sus piezas más comentadas: un teléfono de consumo que, convertido en cámara personal de a bordo, está ayudando a retratar el regreso a la órbita lunar con un lenguaje visual cercano, reconocible y accesible para el público europeo y mundial que sigue la misión desde la distancia.