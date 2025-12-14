Con la llegada de iOS 26.2, el concepto de Liquid Glass vuelve a colocarse en el centro de la conversación entre usuarios de iPhone. Lo que empezó como un acabado llamativo y muy discutido en la pantalla de bloqueo se ha convertido en un terreno de prueba donde Apple ajusta, corrige y da cada vez más margen de maniobra a quien tiene el móvil en la mano.

La nueva versión del sistema no supone una ruptura, pero sí refuerza una idea clara: el diseño tipo “cristal” ha venido para quedarse, aunque ahora con herramientas para modularlo. Entre la respuesta a las críticas por la legibilidad, la presión regulatoria en algunos mercados y los cambios dentro del propio equipo de diseño, el camino de Liquid Glass está siendo cualquier cosa menos aburrido.

Qué es realmente Liquid Glass y cómo ha cambiado iOS

Su estreno con iOS 26 fue contundente: buena parte de los elementos que antes eran más planos y opacos pasaron a verse como placas semitransparentes que “recogen” colores y luces del fondo. Esto hacía que, por ejemplo, el reloj de la pantalla de bloqueo pareciera estar flotando sobre el fondo, con un acabado casi líquido.

Desde entonces, Apple ha ido dando marcha atrás en algunos detalles. En iOS 26.1 se introdujo la posibilidad de elegir entre un estilo más translúcido y otro más esmerilado u opaco, de forma que el usuario pudiera recuperar un look algo más tradicional si lo prefería. No se trataba de eliminar Liquid Glass, sino de rebajar su presencia.

La jugada se completa en iOS 26.2 con un enfoque algo más fino: en lugar de un simple “sí o no”, el sistema abre un control de intensidad que permite ajustar el efecto cristal con más precisión, especialmente en la pantalla de bloqueo.

Nuevo control deslizante: más o menos “cristal” en el reloj del iPhone

Una de las novedades más visibles de iOS 26.2 está en el propio reloj de la pantalla de bloqueo. Ahora, al editarlo, aparece un deslizador específico para modificar la transparencia e intensidad del efecto Liquid Glass. Para quien no terminaba de ver clara la hora con determinados fondos, es un cambio clave.

El funcionamiento encaja con el sistema de personalización que ya conocíamos. Basta con mantener pulsada la pantalla de bloqueo con el iPhone desbloqueado, entrar en “Personalizar”, seleccionar la pantalla de bloqueo y tocar sobre el reloj para editar su estilo. Ahí, junto a las ya habituales opciones de tipo de letra y color, se encuentra el modo de reloj “Cristal (Liquid Glass)” acompañado del nuevo control.

Al mover ese deslizador, el usuario decide si quiere un reloj casi transparente, muy integrado con el fondo, o bien un panel mucho más sólido donde prima la legibilidad. Entre ambos extremos, el efecto puede ir pasando por diferentes grados de desenfoque, con un acabado más o menos esmerilado.

El objetivo es claro: que cada persona pueda adaptar el diseño al fondo que utilice, ya sea una foto oscura, un paisaje muy colorido o un fondo navideño lleno de luces. En pantallas con imágenes muy cargadas, subir la intensidad del cristal ayuda a que los números destaquen y la hora se lea de un vistazo, algo que muchos usuarios habían echado en falta desde el cambio de estética.

De momento, este ajuste de precisión se limita al reloj de la pantalla de bloqueo, aunque en el entorno de diseñadores y desarrolladores se especula con que Apple termine extendiendo controles similares a más partes de la interfaz si el experimento tiene buena acogida.

Por qué Liquid Glass ha dividido tanto a la comunidad

El recorrido de Liquid Glass es un buen ejemplo de cómo un cambio visual puede polarizar a la comunidad. Desde su presentación, el efecto tuvo defensores entusiastas, que lo veían como una evolución natural de los diseños translúcidos que Apple lleva explorando desde hace años, y detractores que lo consideraban excesivo y poco práctico.

Una de las críticas más repetidas tenía que ver con la legibilidad de la información en la pantalla de bloqueo y en algunos controles del sistema. Con ciertos fondos, especialmente aquellos con muchas luces y detalles, la hora o los textos superpuestos sobre Liquid Glass podían resultar difíciles de leer.

A esto se suma que, en una época en la que muchos usuarios valoran interfaces más minimalistas y con menos ruido visual, el nuevo acabado se percibía por algunos como un paso atrás hacia lo ornamental. El propio hecho de que Apple haya ido devolviendo opciones para rebajar el efecto muestra hasta qué punto ha escuchado este feedback.

En paralelo, el diseño ha ido permeando otras partes del sistema. Se han visto aplicaciones nativas como Medir o Nivel, e incluso apps como WhatsApp, rediseñadas con paneles semitransparentes y animaciones más elásticas, y widgets que se benefician de este mismo lenguaje visual, lo que refuerza la apuesta por un ecosistema coherente, pero obliga a hilar fino para no comprometer la claridad.

Liquid Glass en el día a día: pantallas de bloqueo y fondos personalizados

El efecto cristal no se vive igual si tienes una foto neutra de fondo que si apuestas por imágenes muy cargadas, con luces, motivos navideños o paisajes de alto contraste. iOS 26 ha puesto el foco precisamente en ese punto: la pantalla de bloqueo ya no es solo una foto con la hora encima, sino un espacio donde combinar profundidad, desenfoques y pequeños toques de animación.

Con los nuevos controles, muchos usuarios están aprovechando para pulir sus configuraciones de fondos de pantalla. Por ejemplo, al usar imágenes oscuras, subir un poco la intensidad de Liquid Glass hace que el reloj parezca un bloque de cristal iluminado, muy protagonista. Con fondos luminosos o con muchos detalles, en cambio, suele ser más práctico optar por un cristal más opaco, que actúa casi como una banda sólida para no perder legibilidad.

La edición de la hora se ha convertido en un pequeño campo de juego. Es posible cambiar la tipografía, ampliar el tamaño del reloj y combinarlo con diferentes niveles de transparencia para encontrar el punto justo entre estética y claridad. En ese sentido, el nuevo deslizador ha sido bien recibido por quienes se pasan más tiempo del que admitirían ajustando la pantalla de bloqueo a su gusto.

La propia Apple ha incentivado esta personalización con ejemplos de fondos y configuraciones que sacan partido al nuevo lenguaje de diseño, desde paisajes con efecto de profundidad hasta imágenes con luces desenfocadas que refuerzan la sensación de cristal superpuesto. Al final, que la experiencia funcione depende tanto del gusto del usuario como de su paciencia para probar combinaciones.

Lo que revela Liquid Glass sobre la estrategia de Apple

Más allá de los cambios cosméticos, el caso de Liquid Glass dice mucho sobre cómo Apple prueba nuevas ideas de diseño y corrige el rumbo en función de la respuesta de la comunidad. El efecto llegó con fuerza, se ajustó en la siguiente versión y, en iOS 26.2, se abre todavía más a la configuración manual.

En el plano interno, el movimiento coincide con una transición en el equipo responsable de la interfaz. La marcha de Alan Dye, figura clave en la definición de este lenguaje visual, y la llegada de perfiles más centrados en experiencia de usuario que en pura estética han alimentado la sensación de que la compañía busca un equilibrio distinto entre espectacularidad y uso diario.

También han aparecido pistas en prototipos filtrados de versiones anteriores del sistema. En entornos de prueba, Apple llegó a trabajar con compilaciones de iOS sin Liquid Glass activo, en las que se jugaba con diferentes configuraciones de diseño a puerta cerrada. Esto encaja con la idea de que el sistema se construye de forma modular y que ciertos acabados pueden activarse o desactivarse internamente hasta que se toma una decisión final.

La propia estructura de iOS, con ajustes “ocultos” que se habilitan a lo largo del ciclo de betas o en versiones futuras, muestra que Liquid Glass no es un bloque inamovible, sino un conjunto de parámetros que Apple puede retocar gradualmente. El nuevo deslizador de intensidad es probablemente una de esas palancas que el equipo de diseño tenía sobre la mesa desde el principio, pero que no se ha expuesto al gran público hasta que el debate sobre la legibilidad lo ha hecho necesario.

Para quienes siguen de cerca la evolución de iOS, todo este proceso confirma que el diseño del sistema no está cerrado ni siquiera cuando una gran versión ya ha salido: con cada actualización puntual, Apple aprovecha para ajustar detalles que, sobre el papel, parecían buena idea, pero que en el uso real necesitan más flexibilidad.

Un diseño vistoso acompañado de cambios funcionales

iOS 26.2 no se queda en el apartado visual. Junto a los ajustes de Liquid Glass, Apple ha desplegado una serie de mejoras prácticas en distintas aplicaciones y servicios que afectan al día a día de los usuarios de iPhone y iPad, también en Europa.

En la app Podcasts, por ejemplo, se han introducido capítulos generados automáticamente mediante IA para episodios largos en inglés. El sistema analiza el contenido y crea secciones, lo que facilita saltar a los momentos clave sin que el creador tenga que marcarlo todo a mano. Además, se añaden enlaces automáticos cuando un programa menciona otros podcasts, acompañado de una página de “enlaces de este episodio”.

En AirDrop, Apple ha apostado por dar más control a los usuarios a la hora de compartir archivos con desconocidos o contactos temporales. La actualización permite generar códigos de comprobación con una validez que puede alcanzar varias semanas, lo que resulta útil en entornos laborales, ferias o proyectos colaborativos donde se intercambian documentos con personas que no están guardadas en la agenda.

También se han incorporado mejoras a aplicaciones como Recordatorios, que ahora puede gestionar alarmas directamente desde la propia app, o Apple Music, donde las letras de canciones pueden guardarse para acceder sin conexión, algo práctico para quien escucha música en transporte público o en zonas con mala cobertura.

En paralelo, el sistema de notificaciones de emergencias se ha hecho más detallado, incluyendo mapas de las áreas afectadas y datos adicionales en alertas de desastres naturales u otras situaciones críticas. Aunque muchos de estos cambios son discretos, encajan en el intento de Apple de pulir la experiencia sin necesidad de grandes anuncios.

Seguridad y ajustes regionales: un contexto más amplio para iOS 26.2

La actualización llega también cargada de correcciones de seguridad relevantes. Apple ha parcheado más de una veintena de vulnerabilidades, algunas de ellas en WebKit, el motor que utilizan Safari y muchos navegadores de terceros en iOS. Parte de estos fallos estaban siendo aprovechados en ataques dirigidos a usuarios concretos.

Entre los problemas solucionados se incluyen vulnerabilidades que permitían la ejecución de código malicioso desde páginas web manipuladas, fallos en la gestión de permisos de la App Store que abrían la puerta al acceso no autorizado a datos sensibles y errores en el kernel que podían provocar bloqueos o escalar privilegios.

Junto a estas correcciones técnicas, Apple ha adaptado el sistema a nuevos requisitos normativos en determinados mercados. En Japón, por ejemplo, se ha activado la posibilidad de asignar el botón lateral a asistentes de voz de terceros como Google Gemini o Alexa, y se ha abierto la puerta a instalar tiendas de apps alternativas. Aunque estas medidas no afectan de momento a todos los países europeos, sí muestran la dirección que puede tomar el ecosistema en respuesta a las regulaciones locales.

En este contexto, Liquid Glass funciona casi como la cara visible de un conjunto más amplio de cambios que combinan estética, funciones y obligaciones regulatorias. El usuario percibe el efecto cristal en su pantalla de bloqueo, pero bajo la superficie el sistema se está ajustando a un entorno tecnológico y legal cada vez más exigente.

El resultado de iOS 26.2 es un equilibrio peculiar: por un lado, refuerza la apuesta por un diseño distintivo y reconocible, basado en transparencias y animaciones; por otro, cede parte del control al usuario y refuerza la seguridad y las opciones de personalización. Para quienes viven con el iPhone pegado a la mano, todo esto se traduce en un dispositivo algo más adaptable, donde esa capa de “vidrio” que tanto ha dado que hablar es ahora menos rígida y un poco más moldeable a gusto de cada uno.