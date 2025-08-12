Liquid Glass ya pinta muy bien en iOS 26 Beta 6

La apuesta de Apple por su nueva interfaz «Liquid Glass» ha sido arriesgada, y después de muchas críticas, avances y retrocesos, por fin parece que con la Beta 6 de iOS 26 ha conseguido dar en la tecla. Te mostramos las mejoras que nos deja iOs 26 Beta 6.

Una de las pantallas que más vemos de nuestro teléfono, y que más ven los que nos rodean, es la pantalla de bloqueo. Con iOS 26 Apple permite personalizar más que nunca el lockscreen de nuestro iPhone, con efectos de transparencias y tridimensionales que impactan cuando la ves por primera vez. En esta última Beta, además de solucionar algunos errores, Apple le ha dado al reloj, que ahora puede tener un tamaño mucho mayor si así lo configuramos, mayor transparencia consiguiendo un verdadero efecto Liquid Glass que sustituye al efecto traslúcido que podíamos ver en Betas anteriores.

También han solucionado uno de los mayores problemas de este nuevo diseño: la legibilidad. En las primeras Betas una de las mayores quejas de los usuarios era que las transparencias eran estéticamente resultonas pero en la práctica había muchas ocasiones en las que impedían leer el texto que había en ellas. Una de las aplicaciones donde esto era más evidente era en Música. Apple ha solucionado este problema y ha conseguido el equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad, consiguiendo espectaculares efectos luminosos y de color, y a la vez permitiendo que el texto se se pueda leer bien.

Además ha mejorado las animaciones dentro de la interfaz de iOS 26, los efectos de Liquid Glass son ahora más evidentes, como se puede apreciar en los interruptores de activación/desactivación. Ahora no sólo mostrarán el efecto del vidrio al deslizarlos, también lo harán cuando los pulsemos, pudiendo admirar este efecto tan bonito cada vez que cambiamos una opción dentro de los menús de ajustes o en aplicaciones.

En toda la interfaz de iOS 26 podemos observar cómo los efectos del vidrio al pasar por los diferentes elementos son más acusados, con la distorsión de luz y colores mucho más marcada y todo con bastante fluidez. El trabajo que ha hecho Apple con esta Beta 6 ha sido importante resultando en un importante salto de calidad en lo visual

iOS 26 está ya a la vuelta de la esquina, y aunque el camino desde que Apple lanzó la Beta 1 de iOS 26 ha sido algo tortuoso, parece que después de varias versiones los efectos visuales están cada vez más pulidos. Y quedan aún por lo menos un par de Betas más antes de la versión final así que aún habrá más mejoras.