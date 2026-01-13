Apple ha puesto a disposición de los desarrolladores las segundas versiones beta de iOS 26.3, iPadOS 26.3 y macOS Tahoe 26.3, una nueva ronda de pruebas que sigue afinando la última generación de sus sistemas operativos. Estas compilaciones están pensadas para quienes forman parte de los programas de desarrollo de la compañía y quieren adelantarse a las próximas novedades. La rama 26.3 llega como una actualización incremental que, más allá de algún estreno puntual, está orientada sobre todo a corregir errores, mejorar la estabilidad general del sistema y cumplir con nuevas obligaciones regulatorias, especialmente relevantes en la Unión Europea.

Novedades principales en iOS 26.3 para iPhone

Con estas betas, Apple continúa probando funciones que ya empezaron a verse en la primera compilación de iOS 26.3, entre las que destaca una herramienta que facilita el cambio desde un iPhone a un móvil Android. El sistema incorpora un asistente de transferencia que permite colocar ambos dispositivos uno al lado del otro para iniciar el proceso de migración de datos de forma guiada.

Este nuevo asistente está integrado en la app de Ajustes, dentro de la ruta General → Actualización de software. Desde ahí, el usuario puede elegir mover al nuevo terminal elementos como fotos, mensajes, notas, aplicaciones compatibles, contraseñas guardadas, el número de teléfono y otros contenidos personales, con el objetivo de suavizar el paso a otra plataforma.

Hay que tener en cuenta que no todo el contenido es transferible: quedan fuera los datos de Salud, los dispositivos Bluetooth emparejados y ciertos elementos protegidos, por ejemplo notas bloqueadas u otros archivos cifrados. Pese a estas limitaciones, la herramienta supone un cambio notable en la política de la compañía, ya que ofrece un método oficial, integrado en iOS y disponible a escala global, para abandonar el ecosistema de Apple si el usuario así lo decide.

Otra de las incorporaciones visibles está en la pantalla de bloqueo, donde se estrena un apartado específico para fondos de pantalla basados en el tiempo meteorológico. El sistema propone tres configuraciones predefinidas que representan condiciones climáticas distintas y se adaptan dinámicamente. Para acceder a ellas basta con mantener pulsada la pantalla de bloqueo, tocar el icono “+” en la esquina inferior derecha y, dentro del catálogo de fondos, entrar en la sección dedicada al clima.

Funciones dirigidas a la UE: notificaciones y accesorios

En el caso concreto del mercado europeo, las betas de iOS 26.3 incluyen cambios motivados por la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea. Entre ellos aparece un nuevo ajuste denominado “Reenvío de notificaciones” o “Notification Forwarding”, pensado para permitir que las notificaciones entrantes de un iPhone puedan reenviarse a un dispositivo de un tercero.

Esta configuración se encuentra dentro de Ajustes, en el apartado Notificaciones → Reenvío de notificaciones. Desde ahí el usuario puede activar el envío de avisos hacia otros equipos ajenos al ecosistema tradicional de Apple, abriendo la puerta a escenarios en los que, por ejemplo, un reloj inteligente o un gadget de otra marca pueda recibir directamente los avisos del iPhone.

También en el contexto europeo, Apple está probando un sistema de emparejamiento por proximidad similar al de los AirPods para accesorios de terceros, como auriculares o relojes inteligentes no fabricados por la compañía. La idea es que, al acercar uno de estos dispositivos al iPhone, aparezca una ventana emergente de conexión rápida y claramente identificada, haciendo más sencillo el uso de hardware ajeno al catálogo oficial de Apple y dando una experiencia más homogénea a los usuarios de la UE.

Segundas betas de iPadOS 26.3 y macOS Tahoe 26.3

En paralelo al desarrollo de iOS, Apple ha liberado las segundas betas de iPadOS 26.3 y macOS Tahoe 26.3. En el caso del iPad, el ritmo de cambios es similar al del iPhone, ya que comparten buena parte de la base del sistema y muchas de las mismas correcciones de estabilidad y seguridad. La nueva ronda de pruebas está disponible para quienes tienen un perfil de desarrollador vinculado a sus tablets.

En el entorno de los ordenadores, macOS Tahoe 26.3 beta 2 se orienta, según lo que se ha podido observar hasta ahora, a pulir detalles y reparar fallos que siguen presentes en la versión 26.2. Continúan los trabajos sobre áreas donde algunos usuarios han notado problemas desde las primeras versiones de Tahoe, como la legibilidad de ciertos elementos de interfaz o la estabilidad de las conexiones Wi‑Fi, campos en los que todavía no se ha producido un giro radical pese a las distintas actualizaciones puntuales de la serie 26.

Por el momento, la expectativa general es que no habrá cambios de gran calado en la experiencia de uso con estas betas de macOS Tahoe 26.3. La prioridad parece estar en mejorar la consistencia del sistema y reducir la aparición de errores, un enfoque conservador que encaja con la filosofía de las versiones .3 dentro del ciclo anual de actualizaciones de Apple.

Cómo descargar e instalar las betas para desarrolladores

El acceso a estas compilaciones está limitado a quienes participan en los programas oficiales de desarrollo de Apple. Una vez registrados, el proceso de instalación se realiza a través de las herramientas integradas en cada dispositivo, sin necesidad de recurrir a métodos externos.

En el caso de iPhone y iPad, el procedimiento pasa por abrir la app de Ajustes y seguir la ruta General → Actualización de software. Desde esa pantalla, el sistema detecta la presencia de iOS 26.3 beta 2 o iPadOS 26.3 beta 2 y permite descargar e instalar la actualización directamente, como si se tratase de una versión convencional, siempre que el dispositivo esté asociado a una cuenta de desarrollador.

En los ordenadores Mac, el camino es muy parecido: hay que acceder al menú  en la parte superior izquierda, seleccionar “Ajustes del sistema” y entrar en la sección General → Actualización de software. Si el equipo está vinculado al programa de desarrollo, macOS Tahoe 26.3 beta 2 aparecerá como actualización disponible y se podrá iniciar la descarga y posterior instalación con unos pocos clics.

Como en cada ciclo de pruebas, tanto Apple como distintos medios especializados recomiendan encarecidamente evitar instalar estas betas en los dispositivos de uso diario. Es preferible reservar un iPhone, iPad o Mac secundario para experimentar con estas versiones, ya que, al estar en desarrollo, pueden seguir presentando errores, cierres inesperados de aplicaciones, incompatibilidades con ciertos programas o un consumo de batería menos optimizado de lo habitual.