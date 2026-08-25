Llegó el día: Apple ha actualizado su carísim «paño de limpieza»

Mientras medio mundo estaba pendiente de los nuevos Mac mini, del Mac Studio y de esos procesadores capaces de mover cantidades absurdas de datos, Apple ha aprovechado para renovar uno de los productos más importantes de su catálogo. No, no hablamos del iPhone ni de unos AirPods. Hablamos, evidentemente, de la gamuza de Apple, ese pequeño trozo de tela que en 2021 consiguió algo que parecía reservado a los iPhone recién lanzados: agotarse prácticamente nada más llegar a las tiendas. La buena noticia es que vuelve renovada y, en un giro argumental que nadie esperaba de Cupertino, ahora es más barata. La nueva Polishing Cloth cuesta 9 dólares frente a los 19 dólares del modelo anterior. Diez dólares menos por limpiar exactamente las mismas huellas que ayer. Definitivamente, alguien ha pensado en nuestros bolsillos.

Lo mejor de esta “nueva generación” es que, por ahora, nadie sabe exactamente qué tiene de nueva. Apple utiliza la misma descripción que antes: material suave y no abrasivo, preparado para limpiar de forma segura cualquier pantalla de la compañía, incluidas las delicadas superficies con nanotextura. No hay procesador M6, no han añadido Apple Intelligence y, hasta donde sabemos, tampoco podremos localizarla con Buscar cuando termine inevitablemente debajo del sofá. Es simplemente una gamuza. Eso sí, conviene reconocer algo entre tanta broma: la original funcionaba realmente bien, especialmente con esas pantallas en las que uno tiene miedo de utilizar cualquier producto de limpieza y acabar haciendo un Picasso con el revestimiento. El problema nunca fue que fuese mala, sino que Apple cobraba 19 eurazos por ella, una cifra que convirtió un accesorio bastante competente en uno de los memes más fáciles de la historia reciente de la compañía.

Ahora, por 9 pavos, la cosa cambia ligeramente. Sigue siendo cara si la comparamos con el cajón lleno de paños de microfibra que cualquiera puede encontrar en casa, pero ya entra en ese territorio en el que un usuario especialmente cuidadoso con su Studio Display, MacBook o iPad Pro puede comprarla sin sentir que acaba de financiar otro trimestre récord de Apple. Y quizá esa sea la noticia realmente sorprendente: Apple ha cogido un accesorio suyo y ha reducido el precio a menos de la mitad. En 2026, casi merece una keynote propia. Si tienes una pantalla con nanotextura o eres de los que sufren viendo una huella en el Mac, puede tener cierto sentido. Para el resto, probablemente seguirá siendo una gamuza de nueve dólares con un logotipo de Apple. Pero cuidado: la primera se agotó casi inmediatamente en 2021, así que nunca debemos subestimar nuestra capacidad colectiva para perder la cabeza por un trozo de tela diseñado en California.