Si estos días tu ratón de Logitech en el Mac ha empezado a hacer cosas raras —scroll al revés, botones laterales inútiles o gestos que han desaparecido— no eres el único ni es culpa de tu equipo. El origen del problema está en un fallo de software de la propia Logitech que ha dejado a muchos usuarios de macOS, también en España y el resto de Europa, sin la parte “inteligente” de sus periféricos.

Los dispositivos seguían moviendo el cursor sin mayores dramas, pero todas las funciones avanzadas que dependen de Logi Options+ o Logitech G HUB dejaron de responder de un día para otro. Perfiles personalizados, asignación de botones, gestos en la rueda, desplazamiento suave o configuraciones específicas por aplicación pasaron a mejor vida hasta nuevo aviso.

Qué ha pasado con los ratones de Logitech en macOS

Lo que ha provocado el caos no es un error de hardware ni una actualización problemática de macOS, sino algo mucho más prosaico: Logitech dejó caducar su certificado de desarrollador de Apple, el que se utiliza para que el sistema confíe en sus aplicaciones y las deje funcionar con normalidad.

En macOS, las aplicaciones que gestionan periféricos necesitan un certificado de desarrollador válido para ejecutar procesos en segundo plano, cargar extensiones y acceder a determinadas funciones del sistema. Cuando ese certificado expira, macOS bloquea la app o restringe parte de sus capacidades por seguridad, impidiendo que se inicie con normalidad o que sus servicios auxiliares hagan su trabajo.

Eso es justo lo que ha pasado con Logi Options+ y con Logitech G HUB: ambas aplicaciones empezaron a quedarse en un bucle de carga, no terminaban de abrirse o directamente no arrancaban. El ratón seguía moviéndose, sí, pero como si fuera un modelo básico sin ningún tipo de personalización ni atajos.

El fallo se ha notado especialmente entre los usuarios de la serie MX (como MX Master 3S o MX Keys) y de la gama gaming Logitech G, muy populares tanto entre profesionales como entre jugadores en España. En redes sociales y foros como Reddit se han acumulado testimonios de personas que, de repente, veían cómo su ratón cambiaba la dirección de desplazamiento sin motivo o perdía todas las asignaciones especiales.

Conviene destacar que el problema solo se ha dado en macOS. En Windows, donde no se aplica este mismo esquema de certificados de desarrollador para ejecutar las apps de Logitech, los periféricos han seguido funcionando con normalidad y sin necesidad de ningún parche urgente.

Modelos y versiones de macOS afectados por el fallo

El error ha afectado, en la práctica, a cualquier ratón o teclado de Logitech que dependa de Logi Options+ o de Logitech G HUB para sus funciones avanzadas. No se trata de un modelo concreto, sino de toda la gama que usa ese software para habilitar perfiles, macros o gestos.

Serie MX : ratones como MX Master 3S, MX Master para Mac, MX Anywhere, así como teclados MX Keys y modelos similares que se configuran vía Logi Options+.

: ratones como MX Master 3S, MX Master para Mac, MX Anywhere, así como teclados MX Keys y modelos similares que se configuran vía Logi Options+. Serie G (gaming): ratones, teclados y otros periféricos que dependen de Logitech G HUB para gestionar iluminación RGB, macros y perfiles por juego.

En cuanto al sistema operativo, Logitech ha confirmado que el parche ya está disponible para macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia y macOS 26 Tahoe. Estas son las versiones en las que la solución oficial se puede descargar e instalar desde este mismo momento.

Para quienes sigan en versiones más antiguas de macOS, la compañía ha anunciado que está trabajando en una solución específica que llegará más adelante. De momento, estos usuarios siguen sufriendo la limitación, aunque el ratón y el teclado continúan funcionando en modo básico.

Un aspecto importante que Logitech ha querido dejar claro es que las configuraciones personalizadas no se han perdido. Los perfiles, atajos y asignaciones continúan almacenados y se restauran automáticamente una vez que se instala el parche y la aplicación vuelve a funcionar con un certificado válido.

La respuesta de Logitech: disculpas públicas y parche manual

Más allá del problema técnico, lo que ha llamado la atención es la rapidez con la que se propagó la queja en la comunidad y la reacción oficial de la marca. Usuarios de todo el mundo —incluidos muchos de España y otros países europeos— compartieron en grupos, redes y foros que sus ratones habían “perdido la cabeza” de forma simultánea.

En los canales oficiales de soporte, Logitech reconoció el origen del fallo sin rodeos. En un mensaje dirigido a los usuarios, un portavoz calificó el incidente como un “error inexcusable” y pidió disculpas por las molestias ocasionadas. La empresa admitió que “dejaron caer la pelota” al permitir que el certificado expirara.

El aspecto más desconcertante para muchos es que el certificado caducado no solo impedía el funcionamiento normal de las apps, también bloqueaba el propio sistema de actualización automática. Es decir, la vía habitual de corregir un fallo de este tipo —activar una nueva versión que se instale sola— también había quedado anulada por el mismo problema.

Para sortear esta situación, la compañía ha optado por publicar versiones de Logi Options+ y de Logitech G HUB que actúan como “parche”, pero que el usuario debe descargar e instalar manualmente desde la página de soporte. No hay, por tanto, un aviso emergente en la app ni una actualización silenciosa que lo arregle por sí sola.

Aunque para muchos resulte engorroso tener que “trastear” con instaladores, la realidad es que el proceso completo se resuelve en menos de un minuto y, una vez aplicado, el sistema vuelve a la normalidad sin necesidad de reconfigurar nada desde cero.

Cómo instalar el parche para solucionar los problemas en macOS

Antes de lanzarte a descargar nada, conviene tener presente un punto clave: instalar el parche no borra tus ajustes ni perfiles. Cuando termines el proceso, los botones personalizados, los gestos y la configuración de desplazamiento deberían quedar exactamente igual que antes del fallo.

Logitech recomienda realizar una instalación manual, tanto si utilizas Logi Options+ como si dependes de Logitech G HUB. Los pasos concretos varían ligeramente según la aplicación, pero la idea general es muy similar en todos los casos.

De forma resumida, el procedimiento que la compañía ha publicado para usuarios de España y del resto de Europa es el siguiente:

Cierra por completo Logi Options+ o Logitech G HUB si están abiertos (incluyendo iconos en la barra de menús).

Accede a la página oficial de soporte de Logitech desde tu navegador y localiza la sección específica del parche para macOS.

Descarga el instalador actualizado correspondiente a tu aplicación (Options+ o G HUB) y a tu versión de macOS .

. Abre el archivo descargado y sigue las indicaciones del asistente de instalación.

Cuando el instalador termine, es recomendable reiniciar el Mac para que el sistema cargue de nuevo las extensiones con el certificado renovado.

Vuelve a abrir Logi Options+ o Logitech G HUB y comprueba que tus dispositivos y configuraciones se han restaurado correctamente.

Pasos específicos si usas Logi Options+

En el caso de los ratones de la serie MX, Ergo y otros modelos que dependen de Logi Options+, Logitech detalla un procedimiento muy directo. La actualización se aplica sobre la versión existente, sin necesidad de desinstalar nada previamente.

Descarga el instalador del parche actualizado para Logi Options+ desde la web oficial de soporte. Haz doble clic en el archivo que acabas de descargar para iniciar la instalación. El instalador se cerrará automáticamente al finalizar y, en la mayoría de los casos, Options+ se abrirá por sí solo. Cuando la aplicación se inicie, tus dispositivos, ajustes y personalizaciones deberían aparecer tal y como los dejaste antes del incidente.

Pasos específicos si usas Logitech G HUB

Para la gama gaming que utiliza Logitech G HUB, el enfoque es parecido, aunque con un detalle que puede despistar: es normal que el instalador muestre un mensaje indicando que el software ya existe.

Descarga desde la página de soporte de Logitech el instalador actualizado de G HUB para macOS. Ejecuta el archivo descargado haciendo doble clic sobre él. Cuando aparezca el aviso de que “el software ya existe”, puedes cerrar el instalador sin continuar más pasos. Abre G HUB normalmente; los dispositivos y sus perfiles deberían haber recuperado todas las funciones avanzadas.

En ambos casos, reiniciar el Mac después de aplicar el parche es una práctica recomendable. Aunque la aplicación parezca funcionar al momento, el reinicio ayuda a que macOS vuelva a cargar las extensiones de sistema asociadas a Logitech con el nuevo certificado, evitando bloqueos residuales en los ajustes de privacidad o accesibilidad.

Impacto para los usuarios y lección para el ecosistema

Para buena parte de quienes utilizan un Mac como herramienta de trabajo diaria, especialmente en entornos profesionales de España y Europa, los ratones y teclados de Logitech como el MK850 no son un simple accesorio, sino una pieza clave del flujo de trabajo. Perder de golpe los atajos personalizados, los gestos o los perfiles por aplicación puede suponer un quebradero de cabeza importante.

El incidente ha puesto de manifiesto hasta qué punto dependemos de software de terceros para sacar partido al hardware. Aunque el periférico siga funcionando a nivel básico, sin las aplicaciones de configuración se pierde gran parte del valor añadido por el que muchos usuarios apuestan por estos modelos frente a opciones más sencillas.

También deja una lección para las propias compañías tecnológicas: algo tan aparentemente trivial como olvidarse de renovar un certificado puede dejar a millones de usuarios sin funciones críticas. En este caso, Logitech ha reaccionado rápido, ha pedido disculpas públicas y ha publicado un parche, pero el fallo ha generado molestia y desconfianza en parte de su base de usuarios.

Al menos, el desenlace es relativamente positivo: no ha habido pérdida de datos ni de configuraciones, la solución funciona en las versiones actuales de macOS y la compañía ha confirmado que está trabajando en dar soporte a sistemas más antiguos. Con una instalación manual sencilla y un reinicio posterior, la mayoría de usuarios pueden volver a la normalidad en cuestión de minutos.

Quien haya notado estos días que su ratón de Logitech en macOS se comportaba de manera extraña puede, por tanto, respirar tranquilo: el hardware sigue en perfecto estado, el problema estaba en un certificado de software caducado y, una vez aplicado el parche oficial y actualizadas Logi Options+ o G HUB, las funciones avanzadas, perfiles y atajos recuperan su sitio como si nada hubiera pasado.