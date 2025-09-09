Faltan pocas horas para la presentación del iPhone 17 y todo apunta a un giro interesante en la hoja de ruta: según comunicaciones enviadas a miembros del programa My Best Buy, los AirPods Pro 3 podrían solicitarse hoy mismo en cuanto termine la keynote. La jugada encaja con movimientos previos de Apple con accesorios y auriculares: abrir compra inmediata mientras otros productos mayores pasan a preventa unos días después. Si se repite el patrón, los pedidos arrancarían cuando la Apple Store vuelva a estar en línea, con entregas fijadas para la semana próxima.

El aviso de Best Buy y lo que implica para los AirPods Pro 3

Miembros del club My Best Buy han recibido un correo interno, filtrado a través de Reddit, indicando disponibilidad desde hoy para los AirPods Pro 3 (9 de septiembre), lo que sugiere compra inmediata al finalizar el evento. En estos lanzamientos, Apple suele bloquear la tienda durante la keynote y reabrirla con los nuevos productos listados; si el retailer se alinea, las páginas de producto también se actualizarán a la vez.

En grandes estrenos, lo habitual es que Apple ponga a la venta al instante solo accesorios menores (fundas, cargadores). La filtración de Best Buy rompe esa inercia y sitúa a los nuevos Pro como una excepción clara para comprar “hoy”, no “esta semana”.

Un precedente que da pistas

Cuando debutaron los AirPods Pro 2 en 2022, no se pudieron comprar al momento: se abrieron más tarde, en paralelo a los iPhone. En cambio, el año pasado, tanto los AirPods 4 como los AirPods Max anunciados entonces sí admitieron pedido inmediato, aunque empezaron a enviarse la semana siguiente. El escenario que se baraja ahora con los Pro 3 es prácticamente calcado.

En otras palabras: compra hoy, entrega en unos días. Es un modelo que Apple ya ha probado con éxito y que facilita que los primeros compradores bloqueen unidad sin esperar al viernes de preventas.

La keynote arranca a las 10:00 en la costa oeste de EE.UU. (aprox. 19:00 en España peninsular). Durante la presentación, Apple suele dejar su tienda “en obras” y la reabre con los nuevos productos en portada. Si el aviso de Best Buy es acertado, los botones de compra de los AirPods Pro 3 aparecerán justo después.

Aunque el correo a miembros sugiere un despliegue rápido, el primer lote podría ser limitado por color o configuración de estuche. Apple tiende a escalar inventario en los días posteriores, por lo que, si la fecha de entrega se va, es frecuente que nuevas remesas reduzcan los plazos durante la primera semana.

Si compras en retailer, recuerda revisar la opción de recogida en tienda, que a menudo ofrece disponibilidad antes que el envío a domicilio en los primeros días de lanzamiento.

El papel del evento de hoy

La cita de Apple de hoy llega cargada: iPhone 17, nuevos Apple Watch y más. Lo previsible es que iPhone y reloj queden en preventa para final de semana, con entrega la siguiente. La excepción, según el aviso de Best Buy, serían los AirPods Pro 3 con compra inmediata tras el directo.

Para los usuarios, esto significa que los auriculares podrían ser lo primero “tangible” del día: sin esperar al viernes, sin depósitos de reserva y con fecha de entrega próxima en la confirmación del pedido.

Consejos rápidos para no perder la ventana

Si quieres maximizar opciones, entra con tu Apple ID unos minutos antes, guarda tu método de pago (o usa Apple Pay) y plantea un plan B en retailer (Best Buy u otro autorizado) por si la Apple Store tarda en volver o el plazo de envío se dispara.

Prepara la verificación en dos pasos por si te la pide al pagar.

por si te la pide al pagar. Valora la recogida local si aparece stock cercano.

si aparece stock cercano. Evita cambios de color o configuración a última hora para no reencolarte.

Además, activa alertas en la app del retailer: algunos envían push inmediatos en cuanto se abre la compra, lo que ayuda a entrar antes que desde la web.

Todo indica que Apple repetirá la jugada vivida con otros auriculares: pedido hoy y entrega la semana que viene. Si el aviso de Best Buy se confirma, los AirPods Pro 3 se convertirán en el primer producto del día disponible para compra real, así que merece la pena tenerlo todo listo en cuanto la Apple Store vuelva a estar operativa y las fichas de producto se activen en Best Buy.