Spotify ha aprovechado la celebración de su vigésimo aniversario para desvelar, por primera vez, quiénes son los artistas más escuchados de toda la historia de la plataforma. La compañía sueca, nacida en 2006 en Estocolmo y hoy con más de 750 millones de usuarios en más de 180 mercados, ha publicado un conjunto de listas históricas que ponen cifras al impacto del streaming en la música y en otros formatos como pódcasts y audiolibros.

El gran titular es claro: Taylor Swift encabeza el ranking global de artistas más reproducidos de todos los tiempos, con Bad Bunny en un sólido segundo puesto. A partir de ahí, la foto que dejan los datos refleja el dominio del pop, el hip-hop y el reguetón a escala mundial, así como el peso creciente del mercado latino, a pesar de que ninguna canción en español ha logrado entrar en el top de temas más escuchados.

Los artistas más escuchados de todos los tiempos en Spotify

La clasificación histórica publicada por la plataforma sitúa a Taylor Swift como la artista más escuchada en la historia de Spotify. La cantautora estadounidense, que lleva años copando los primeros puestos de las listas anuales del servicio, se impone en el acumulado de dos décadas de reproducciones y consolida su condición de referencia absoluta del pop global.

En el segundo escalón se encuentra Bad Bunny, el puertorriqueño que ha marcado un antes y un después para la música latina en el streaming. Desde 2020, Benito ha sido el artista con más reproducciones anuales en Spotify en cuatro ocasiones (2020, 2021, 2022 y 2025), convirtiéndose en el primer latino en dominar durante tantos años el Wrapped de la plataforma, y demostrando que el reguetón y los ritmos urbanos en español se han instalado de forma permanente en el consumo global.

El podio lo completa Drake, una de las figuras esenciales del hip-hop y el R&B contemporáneos, que mantiene una presencia constante en las listas de éxitos y también coloca varios de sus álbumes entre los más reproducidos de todos los tiempos. A continuación aparecen otros nombres clave del panorama internacional: The Weeknd, Ariana Grande y Ed Sheeran, todos ellos con catálogos que combinan grandes superventas y un altísimo nivel de permanencia en las playlists de los usuarios.

El top 10 histórico de artistas más escuchados queda así configurado: Taylor Swift, Bad Bunny, Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West. Detrás de ellos, hasta completar los 20 primeros puestos, se sitúan Travis Scott, BTS, Post Malone, Bruno Mars, J Balvin, Rihanna, Coldplay, Kendrick Lamar, Future y Juice WRLD. En ese tramo sobresale la presencia de J Balvin como otro representante destacado de la escena latina, ubicado en el puesto 15.

Más allá de los nombres concretos, la lista refleja una combinación de grandes iconos del pop y del hip-hop anglosajón con el auge de la música latina, que ha dejado de ser un fenómeno regional para convertirse en uno de los motores principales del streaming a nivel mundial, algo que se percibe claramente en España y en buena parte de Europa, donde las canciones en español conviven sin complejos con los éxitos anglosajones.

Los álbumes más reproducidos en la historia de Spotify

Si en el terreno de los artistas manda Taylor Swift, cuando se mira a los discos el dominio cambia de manos: «Un Verano Sin Ti», de Bad Bunny, es el álbum más escuchado de toda la historia de Spotify. Publicado en mayo de 2022, su mezcla de reguetón, trap latino y sonidos caribeños se ha convertido en la banda sonora recurrente para millones de usuarios, especialmente en mercados como España y toda América Latina, pero también en buena parte de Europa.

En el segundo puesto se sitúa «Starboy» de The Weeknd, uno de los trabajos clave del artista canadiense, donde combina el R&B con un sonido pop de tintes electrónicos y colaboraciones como la de Daft Punk. El tercer lugar lo ocupa «÷ (Deluxe)» de Ed Sheeran, un disco que ha resistido el paso del tiempo gracias a baladas y temas de pop melódico que siguen sonando a diario en playlists globales.

Completan el top 5 «SOUR» de Olivia Rodrigo, que consolidó a la joven estadounidense como nueva figura del pop mundial, y «After Hours» de The Weeknd, el trabajo que dio origen a «Blinding Lights» y a buena parte del sonido con el que el canadiense ha conquistado las listas europeas en los últimos años. Entre los veinte álbumes más reproducidos aparecen también títulos como «SOS» de SZA, «Hollywood’s Bleeding» de Post Malone, «Lover» y «Midnights» de Taylor Swift, o «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» de Billie Eilish.

En esa misma clasificación destacan además «AM» de Arctic Monkeys, «Future Nostalgia» de Dua Lipa y discos de enorme tirón para el público joven en España y el resto de Europa, como «MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)» de Karol G o «YHLQMDLG» de Bad Bunny. La combinación de pop, reguetón, hip-hop y una fuerte presencia de artistas anglosajones y latinoamericanos subraya el cambio de equilibrio en el mercado global, donde el idioma deja de ser una barrera clara siempre que los temas encajen en las playlists más influyentes.

El listado completo de los 20 álbumes más escuchados de la historia de Spotify, según los datos acumulados hasta abril de 2026, incluye: «Un Verano Sin Ti» (Bad Bunny), «Starboy» (The Weeknd), «÷ (Deluxe)» (Ed Sheeran), «SOUR» (Olivia Rodrigo), «After Hours» (The Weeknd), «SOS» (SZA), «Hollywood’s Bleeding» (Post Malone), «Lover» (Taylor Swift), «AM» (Arctic Monkeys), «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» (Billie Eilish), «Future Nostalgia» (Dua Lipa), «beerbongs & bentleys» (Post Malone), «?» (XXXTENTACION), «MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)» (Karol G), «YHLQMDLG» (Bad Bunny), «Doo-Wops & Hooligans» (Bruno Mars), «Views» (Drake), «Midnights» (Taylor Swift), «Scorpion» (Drake) y «Beauty Behind The Madness» (The Weeknd).

Las canciones más escuchadas de la historia: el fenómeno «Blinding Lights»

En el apartado de canciones individuales, el liderazgo recae en «Blinding Lights», de The Weeknd, que se sitúa como el tema más reproducido en la historia de Spotify. Publicada en 2019, la canción se ha convertido en uno de los mayores fenómenos globales de la era del streaming, omnipresente en playlists de todo tipo, anuncios, redes sociales y radios de medio mundo, incluidas las principales cadenas musicales en España.

El segundo lugar corresponde a «Shape of You», de Ed Sheeran, otro himno que lleva años sumando reproducciones sin descanso, seguido por «Sweater Weather», de The Neighbourhood, que ha vivido una segunda vida gracias a su viralidad en plataformas sociales y al apoyo de listas editoriales y de usuarios. En el cuarto puesto aparece «Starboy» de The Weeknd junto a Daft Punk, mientras que el quinto lo ocupa «As It Was» de Harry Styles, uno de los grandes éxitos recientes del pop británico.

La lista de las 20 canciones más escuchadas se completa con títulos como «Someone You Loved» (Lewis Capaldi), «Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse» (Post Malone y Swae Lee), «One Dance» (Drake con Wizkid y Kyla), «Perfect» (Ed Sheeran) y «STAY (with Justin Bieber)» (The Kid LAROI y Justin Bieber), además de «Believer» (Imagine Dragons), «I Wanna Be Yours» (Arctic Monkeys), «Heat Waves» (Glass Animals), «lovely» (Billie Eilish y Khalid), «Yellow» (Coldplay), «The Night We Met» (Lord Huron), «Closer» (The Chainsmokers con Halsey), «BIRDS OF A FEATHER» (Billie Eilish), «Riptide» (Vance Joy) y «Die With A Smile» (Lady Gaga y Bruno Mars).

Uno de los puntos que más llaman la atención, sobre todo desde Europa y los países hispanohablantes, es que ninguna de las canciones del top histórico está en español. Esto contrasta con el peso de artistas como Bad Bunny, Karol G o J Balvin en las listas de artistas y en los rankings de álbumes, además del crecimiento sostenido de la música latina en países como España, donde los temas en castellano suelen ocupar posiciones muy altas en los listados anuales. La propia Spotify ha admitido que la tendencia de artistas de habla hispana es claramente ascendente y que su dominio se aprecia en Wrapped y en las listas regionales, aunque el top global de canciones sigue dominado por el inglés.

La fotografía final en el terreno de los temas deja claro que, cuando se trata de canciones concretas, la fuerza del pop anglosajón sigue siendo incontestable, mientras que la influencia latina se manifiesta con más intensidad en la figura de los artistas y en la escucha completa de álbumes, donde los proyectos de Bad Bunny o Karol G acumulan una enorme fidelidad por parte de sus seguidores.

El contexto de Spotify y el auge de otros formatos

Las listas históricas llegan en un momento simbólico para la compañía: Spotify cumple 20 años desde su fundación en 2006 en Estocolmo, y ha pasado de ser una apuesta casi experimental a convertirse en la principal vía de consumo musical digital. Según los últimos datos difundidos por la empresa, la plataforma supera los 751 millones de usuarios activos y ronda los 290 millones de suscriptores de pago, con más de 100 millones de canciones, 7 millones de pódcasts y alrededor de 500.000 audiolibros disponibles.

El servicio de streaming, que concentra en torno al 30 % de la cuota de mercado global del sector, ha transformado por completo la forma en la que se escucha música en Europa y en el resto del mundo. En países como España, donde el consumo digital se ha consolidado, Spotify se ha colocado en el centro del día a día: desde las playlists personalizadas que acompañan al usuario en el transporte público, el gimnasio o el teletrabajo, hasta las recomendaciones que ayudan a descubrir nuevos artistas locales y extranjeros.

Además de las listas dedicadas a los artistas más escuchados de todos los tiempos, la compañía ha aprovechado el aniversario para publicar por primera vez rankings históricos de pódcasts y audiolibros. Aunque estas categorías van más allá de la música, ayudan a entender hasta qué punto la plataforma se ha convertido en un ecosistema de audio completo, con historias, conversaciones, ficción sonora y contenidos informativos que conviven con las playlists musicales.

En pódcasts, «The Joe Rogan Experience» aparece como el programa más escuchado de la historia del servicio, seguido de «Gemischtes Hack» y «Crime Junkie». En la lista también se cuelan varios espacios en español y portugués, como «Relatos de la Noche» y «La Cotorrisa» desde México, o «Não Inviabilize» desde Brasil, lo que muestra que el consumo de audio hablado en la plataforma se ha diversificado mucho y que los contenidos latinoamericanos tienen cada vez más tirón entre el público hispanohablante y luso.

En el ámbito de los audiolibros, el liderazgo corresponde a «A Court of Thorns and Roses» de Sarah J. Maas, al que siguen títulos como «The Fellowship of the Ring» («El señor de los anillos: La comunidad del anillo») de J. R. R. Tolkien, «Fourth Wing» de Rebecca Yarros o «I’m Glad My Mom Died» de Jennette McCurdy. Entre los 20 audiolibros más escuchados también figuran obras tan conocidas como «The Housemaid» de Freida McFadden, la autobiografía «The Woman in Me» de Britney Spears, «A Game of Thrones» de George R. R. Martin o el ensayo «Sapiens» de Yuval Noah Harari, que se ha convertido en uno de los títulos de no ficción más populares del catálogo.

Según la compañía, todas estas listas se han elaborado a partir de años de escucha acumulada de cientos de millones de usuarios en todo el mundo, y están pensadas para destacar no solo los contenidos que funcionaron en su momento, sino aquellos que han permanecido en el tiempo y que forman parte de la rutina diaria de la gente. Aunque Spotify no ha detallado de forma exhaustiva toda la metodología empleada, sí ha recalcado que se trata de datos globales actualizados hasta abril de 2026.

El retrato que dejan estos rankings históricos es el de una industria musical dominada por el streaming, en la que artistas como Taylor Swift, Bad Bunny, Drake, The Weeknd o Ariana Grande han construido carreras pensadas para convivir con las playlists, los lanzamientos continuos y la escucha fragmentada. Mientras tanto, la presencia destacada de la música latina en artistas y álbumes, pero no en canciones individuales, confirma que el mercado hispanohablante y sus sonidos siguen ganando terreno y que su influencia en Europa y el resto del mundo todavía tiene margen para crecer en los próximos años.